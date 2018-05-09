Главу "Россотрудничества" в Киеве облили зеленкой и фекалиями: появилось видео

В столице активисты националистической организации С14 облили зеленкой и калом директора Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева.

Об этом сообщил в Facebook активист Родион Шовкошитный.

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Он рассказал, что чиновник как раз сегодня, 9 мая, собирался участвовать в массовых мероприятиях. В частности, Воробьев собирался прийти на пророссийский марш "Бессмертный полк" в Киеве, ведь является его спонсором.

"Это директор "россотрудничества в Украине" Воробьев, российский шпион, то есть дипломат. Прилетел с Майорки "попраздновать Победу" в Киеве. Спонсор "бессмертнага полка", как раз туда и собирался", – написал активист.

По его словам, он сидел в автомобиле, когда члены С14 облили советника российского посольства в Украине.

Но вдруг что-то случилось, подлетают какие-то неизвестные патриоты, команда добра и радости, С14 – и зеленкой его, и говном его,

– рассказал Шовкошитный.

Активист отметил, что сегодня "бессмертный полк будет вонять, как никогда раньше".

Напомним, 26 апреля, в Киеве возле здания Окружного административного суда Киева активисты националистической организации С14 облили краской Наталью Витренко, которая является руководителем партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины".