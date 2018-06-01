Главные новости 1 июня: детали ДТП кортежа в Киеве, известен заказчик убийства Бабченко

Убийство журналиста Аркадия Бабченко заказал Вячеслав Пивоварник. Детали ДТП с кортежем в Киеве, 31 мая сбили ребенка на пешеходном переходе. На Крымском мосту произошло первое ДТП после его открытия. Российский журналист Шура Буртин начал голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Такими были главные новости пятницы, 1 июня, в Украине и мире.

Названо имя вероятного заказчик убийства Бабченко

Подозреваемый в организации заказного убийства Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что убийство журналиста заказал ему Вячеслав Пивоварник, который занимается организацией беспорядков в Украине.

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Он является бывшим гражданином Украины и сейчас проживает в Москве. Как отметил Герман, Пивоварник работает в личном частном фонде президента России Владимира Путина.

Отмечается, что Пивоварник является бизнесменом, который долгое время жил в Украине, а сейчас живет в Москве.

"О Пивоварнике, этот гражданин Украины проживает сейчас в Москве и отвечает в частном фонде Путина за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину", – добавил Герман.

Смотрите видео подробностей о предполагаемом заказчике убийства Бабченко Вячеслава Пивоварника:

Сам Бабченко, на которого готовилось покушение, назвал странными заявления подозреваемого в организации этого преступления Бориса Германа относительно заказчиков убийства.

"Оху*ть как девки танцуют. Убрав остальное в сторону, из сказанного лично меня интересует вот что. То есть, существует некий Пивоварник, который руководит каким-то фондом Путина, главной задачей которого является проведение терактов в Украине, он засылает сюда бабло, оружие, передает некий список из тридцати человек, в котором фигурирует и моя рожа, человек – пусть будет даже тайный агент, бог с ним – нанимает киллера для моего убийства, но точно знает, что убивать он меня не будет, а будет имитация (вот бы мне такой провидческий дар)... эммм... Я правильные делаю выводы из сказанного? Российского следа хотели? Ну, нате. В обе руки", – отметил журналист.

Детали ДТП с кортежем в Киеве

Вечером 31 мая в Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа сбила 13-летнего велосипедиста. Как изначально сообщали СМИ, эта машина принадлежала к кортежу Президента Украины Петра Порошенко, однако впоследствии эту информацию опровергли.

В результате наезда мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги, его госпитализировали.

В Киеве авто из кортежа сбила ребенка на пешеходном переходе

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что это было их авто, которое выполняло спецзадание.

Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, случилась на улице Григоренко в Дарницком районе около 21 часа. "Фольксваген" сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, "скорая" доставила его в больницу,

– рассказали правоохранители.

Оба сотрудника полиции, которые находились в автомобиле, в присутствии граждан и понятых прошли тест на "драгеры", который показал, что они не употребляли алкоголь.

Сам водитель авто, который работает в батальоне сопровождения Главного управления Национальной полиции города Киева, заявил, что они ехали с коллегой по работе и никого не сопровождали. Также полицейский добавил, что парень на велосипеде ехал очень быстро и, очевидно, нарушал правила.

"Парень на велосипеде был в наушниках, не видел, мы его тоже не видели. Он вылетел сразу, мы стукнули его велосипед, и он получается упал на капот, и его отбросило, потом от капота. Я сразу к нему подбежал, дал воды, начал оказывать медицинскую помощь и сразу вызвали скорую", – пояснил напарник водителя.

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Относительно состояния пострадавшего мальчика, то его дважды прооперировали в киевском Охматдете. Сейчас ребенок находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

"Состояние мальчика был нестабильно тяжелое: много травм конечностей, ушиб легких, ушиб печени, закрытая черепно-мозговая травма и перелом костей черепа. Ребенка удалось стабилизировать в реанимации и отправили в операционную для коррекции полученных травм. Работали примерно 6 часов и сегодня утром ребенка перевели в отделение реанимации", – сказал заместитель главного врача Юрий Довбня.

Смотрите видео комментариев медиков, которые рассказали о состоянии сбитого велосипедиста:

ДТП на Крымском мосту

На Крымском мосту, которым оккупанты соединили аннексированнй полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, произошло первое дорожно-транспортное происшествие после его открытия 15 мая.

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В частности, сразу в километре после въезда на мост со стороны Таманского полуострова РФ легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, в результате инцидента пострадавших нет.

"Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме", – рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань".

Поддержка для Сенцова

Журналист издания "Русский репортер" Шура Буртин начал голодовку в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку в колонии.

"Мне надоело репостить фразу "Олег Сенцов, очередной день голодовки". Репостнеш, намажешь бутер и чувствуешь себя насекомым. Кажется, что мы просто хором ведем обратный отсчет – девять-восемь-семь – к смерти человека. А парень он, кажется, сильный - возьмет и правда умрет. Что я тогда почувствую? Говорят: а больше мы ничего не можем, акцию в поддержку в Москве не согласовали, даже одиночные пикеты нельзя проводить через чемпионат. Кольченко недавно сидел в карцере, до этого лежал в тюремной больнице с дистрофией – и присоединился. А что мне мешает?" – заявил Буртин.

По мнению журналиста, "по крайней мере чувство голода перебивает чувство стыда". Кроме того, Буртин призвал присоединиться всех, кто может, ведь, возможно, это повлияет на ситуацию с режиссером.



иРоссийский журналист Буртін объявил голодовку в поддержку Сенцова