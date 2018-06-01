23:45
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
21°C 11°C
  • суббота
    25°C 10°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Секретная коробка для Ким Чен Ына. Молитва к Путину
Вєсті Кремля
23:41, сегодня
Вести.UA. Молитвы Порошенко. Фрейдовская оговорка Кличко
Вєсті.UA
23:18, сегодня
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, сегодня
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Главные новости 1 июня: детали ДТП кортежа в Киеве, известен заказчик убийства Бабченко

110 Читати новину українською
Главние новости 1 июня в Украине и мире
Главние новости 1 июня в Украине и мире / Коллаж 24 Канала

Убийство журналиста Аркадия Бабченко заказал Вячеслав Пивоварник. Детали ДТП с кортежем в Киеве, 31 мая сбили ребенка на пешеходном переходе. На Крымском мосту произошло первое ДТП после его открытия. Российский журналист Шура Буртин начал голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Такими были главные новости пятницы, 1 июня, в Украине и мире.

Названо имя вероятного заказчик убийства Бабченко

Подозреваемый в организации заказного убийства Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что убийство журналиста заказал ему Вячеслав Пивоварник, который занимается организацией беспорядков в Украине.

Читайте также: Кто такой Борис Герман: все, что известно о предполагаемом заказчике убийства Бабченко

Он является бывшим гражданином Украины и сейчас проживает в Москве. Как отметил Герман, Пивоварник работает в личном частном фонде президента России Владимира Путина.

Отмечается, что Пивоварник является бизнесменом, который долгое время жил в Украине, а сейчас живет в Москве.

"О Пивоварнике, этот гражданин Украины проживает сейчас в Москве и отвечает в частном фонде Путина за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину", – добавил Герман.

Смотрите видео подробностей о предполагаемом заказчике убийства Бабченко Вячеслава Пивоварника:



Сам Бабченко, на которого готовилось покушение, назвал странными заявления подозреваемого в организации этого преступления Бориса Германа относительно заказчиков убийства.

"Оху*ть как девки танцуют. Убрав остальное в сторону, из сказанного лично меня интересует вот что. То есть, существует некий Пивоварник, который руководит каким-то фондом Путина, главной задачей которого является проведение терактов в Украине, он засылает сюда бабло, оружие, передает некий список из тридцати человек, в котором фигурирует и моя рожа, человек – пусть будет даже тайный агент, бог с ним – нанимает киллера для моего убийства, но точно знает, что убивать он меня не будет, а будет имитация (вот бы мне такой провидческий дар)... эммм... Я правильные делаю выводы из сказанного? Российского следа хотели? Ну, нате. В обе руки", – отметил журналист.

Детали ДТП с кортежем в Киеве

Вечером 31 мая в Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа сбила 13-летнего велосипедиста. Как изначально сообщали СМИ, эта машина принадлежала к кортежу Президента Украины Петра Порошенко, однако впоследствии эту информацию опровергли.

В результате наезда мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги, его госпитализировали.

В Киеве авто из кортежа сбила ребенка на пешеходном переходе

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что это было их авто, которое выполняло спецзадание.

Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, случилась на улице Григоренко в Дарницком районе около 21 часа. "Фольксваген" сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, "скорая" доставила его в больницу,
– рассказали правоохранители.

Оба сотрудника полиции, которые находились в автомобиле, в присутствии граждан и понятых прошли тест на "драгеры", который показал, что они не употребляли алкоголь.

Сам водитель авто, который работает в батальоне сопровождения Главного управления Национальной полиции города Киева, заявил, что они ехали с коллегой по работе и никого не сопровождали. Также полицейский добавил, что парень на велосипеде ехал очень быстро и, очевидно, нарушал правила.

"Парень на велосипеде был в наушниках, не видел, мы его тоже не видели. Он вылетел сразу, мы стукнули его велосипед, и он получается упал на капот, и его отбросило, потом от капота. Я сразу к нему подбежал, дал воды, начал оказывать медицинскую помощь и сразу вызвали скорую", – пояснил напарник водителя.

Читайте также: ДТП в Киеве: грузовик сбил двух пешеходов (18+)

Относительно состояния пострадавшего мальчика, то его дважды прооперировали в киевском Охматдете. Сейчас ребенок находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

"Состояние мальчика был нестабильно тяжелое: много травм конечностей, ушиб легких, ушиб печени, закрытая черепно-мозговая травма и перелом костей черепа. Ребенка удалось стабилизировать в реанимации и отправили в операционную для коррекции полученных травм. Работали примерно 6 часов и сегодня утром ребенка перевели в отделение реанимации", – сказал заместитель главного врача Юрий Довбня.

Смотрите видео комментариев медиков, которые рассказали о состоянии сбитого велосипедиста:

ДТП на Крымском мосту

На Крымском мосту, которым оккупанты соединили аннексированнй полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, произошло первое дорожно-транспортное происшествие после его открытия 15 мая.

Читайте также: В Крыму оккупанты огородили пляж от туристов колючей проволокой: возмутительные фото

В частности, сразу в километре после въезда на мост со стороны Таманского полуострова РФ легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, в результате инцидента пострадавших нет.

"Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме", – рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань".

Поддержка для Сенцова

Журналист издания "Русский репортер" Шура Буртин начал голодовку в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку в колонии.

"Мне надоело репостить фразу "Олег Сенцов, очередной день голодовки". Репостнеш, намажешь бутер и чувствуешь себя насекомым. Кажется, что мы просто хором ведем обратный отсчет – девять-восемь-семь – к смерти человека. А парень он, кажется, сильный - возьмет и правда умрет. Что я тогда почувствую? Говорят: а больше мы ничего не можем, акцию в поддержку в Москве не согласовали, даже одиночные пикеты нельзя проводить через чемпионат. Кольченко недавно сидел в карцере, до этого лежал в тюремной больнице с дистрофией – и присоединился. А что мне мешает?" – заявил Буртин.

По мнению журналиста, "по крайней мере чувство голода перебивает чувство стыда". Кроме того, Буртин призвал присоединиться всех, кто может, ведь, возможно, это повлияет на ситуацию с режиссером.


иРоссийский журналист Буртін объявил голодовку в поддержку Сенцова

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Олег Сенцов "Убийство" Аркадия Бабченко Расследования Полиция Дети Новости Киева Аварии и ДТП Аннексия Крыма Крымский мост Новости Крыма голодовка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Готуємось до виборів у 2019 році, або Чому чиновники масово звільнятимуться зі своїх посад
сегодня, 23:30 Готуємось до виборів у 2019 році, або Чому чиновники масово звільнятимуться зі своїх посад
Микола Давидюк 233
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
сегодня, 23:00 Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Денис Бігус 60
Вода и не только: что вы знаете о напитках
сегодня, 19:25 Вода и не только: что вы знаете о напитках
89
Главные новости 1 июня: детали ДТП кортежа в Киеве, известен заказчик убийства Бабченко
сегодня, 22:54 Главные новости 1 июня: детали ДТП кортежа в Киеве, известен заказчик убийства Бабченко
109
Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо
сегодня, 22:02 Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо "вбивства" Бабченка?
Богдан Яременко 584
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук