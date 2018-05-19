Главные новости 19 мая: избиение журналиста в Харькове, свадьба принца Гарри и Меган Маркл

В субботу, 19 мая, выяснились новые подробности об избиении журналиста Ярослава Журавля в Харькове. СБУ представила новые доказательства участия наемников "Вагнера" в войне на Донбассе. Женитьба принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании. Такими были главные новости 19 мая в Украине и мире.

Новые доказательства участия наемников "Вагнера" на Донбассе

Сотрудники СБУ во время штурма 21 февраля 2015 года кадровыми подразделениями вооруженных сил России и террористами Дебальцево перехватили телефонные разговоры представителей подразделения спецслужб РФ под названием ЧВК "Вагнера". Полученная информация является доказательством военной агрессии России и свидетельствует про значительные потери российских военных во время боевых действий на Донбассе.

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Украинские спецслужбисты задокументировали, что в разгар боев руководитель "вагнеровцев" – гражданин России, бывший офицер спецназа Главного управления Генштаба ВС РФ Дмитрий Уткин (личный номер М-0209) – отдал приказ своему подчиненному – гражданину РФ Сергею Ковалеву (личный номер М-0274) – срочно эвакуировать уничтоженные силами АТО под Дебальцево современные образцы российской боевой техники – бронированные разведывательно-дозорные машины КамАЗ-43269 "Дозор".

Эта техника находится на вооружении исключительно в вооруженных силах РФ, поэтому сама возможность ее захвата украинскими войсками вызывает панику у Уткина- "Вагнера" ​​и беспокоит больше, чем судьба оставленных на произвол судьбы раненых и убитых российских наемников ЧВК,

– отметили в СБУ.

Оперативники СБУ также установили, что "Дозоры" срочно вывозились взводом технического обеспечения "Вагнера", который возглавлял гражданин России, бывший военнослужащий 10 ОБрСпП ГУ ГШ ВС РФ Алексей Бородий (личный номер М-1009).

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Также известно, что во время боев под Дебальцево Бородий был ранен и эвакуирован на территорию России. Отмечается, что 19 июня 2014 года Бородий был осужден судебной коллегией по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда за мошенничество. Так, его приговорили к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Однако вместо наказания российские спецслужбы направили Бородия на Донбасс как наемника "Вагнера".

Смотрите видео, на котором записаны переговоры представителей "Вагнера" ​​при штурме Дебальцево:

Избиение журналиста в Полтаве

В пятницу, 18 мая, в помещении офиса Полтавского отделения Социалистической партии Украины избили журналиста портала "Трибуна" Ярослава Журавля.

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Он рассказывает, что его товарищу Дмитрию Демосу представители Соцпартии угрожали за его комментарии в Facebook.

Журавль с Демосом решили прийти в офис Соцпартии, чтобы разобраться в данном инциденте. После чего журналиста избили, как он выразился, "представители силового крыла партии".

В полтавском офисе "Социалистической партии" избили журналиста Ярослава Журавля

"Но даже не успев что-то спросить толком, как Сергей Чередниченко (председатель полтавского отделения "Социалистической партии" - "24") начал облагать матом Дмитрия. Я только успел сказать, чтобы перешли на спокойный тон, как парень сбоку начал меня провоцировать, оскорблять. Пока я не видел, этот парень, вроде Антон ударил меня сбоку. Возможно кастетом. Стул перевернулся, я упал со стула и почувствовал несколько сильных ударов в затылок. Не успел я встать, как еще прошла серия ударов. В то время другой участник Алоев Михаил начал меня выталкивать пока из-за его спины первый еще бросал удары", – отмечает журналист Ярослав Журавель.

Вместо этого, глава "Социалистической партии" Чередниченко написал в Facebook, что журналист Журавель с другом намеренно провоцировали. "Решили нас потролить", – добавляет он.

Также отмечает, что "никакой журналистской работы не было".

Скриншот / Facebook

По словам коллеги Журавля, журналистки Елены Кузиной, у Ярослава сломана челюсть.

Королевская свадьба

Долгожданная свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая. В список приглашенных на свадьбу вошло 1200 выдающихся представителей общественности из Соединенного Королевства; 200 человек – из благотворительных организаций и фондов; 100 человек – учащиеся из местных школ; 610 человек –сотрудники Виндзорского замка и 530 – сотрудники королевского дворца.

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Принц Гарри заплакал, когда его невеста Меган Маркл стала возле него. Стоит отметить, что невеста выглядела потрясающе. Видимо, вид актрисы настолько растрогал мужчину, что он не сдержал эмоции.

После свадебной церемонии супруги отправилось на праздничный обед в зал Святого Георгия Виндзорского замка, организованный королевой Елизаветой II. После этого в 19:00 принц Гарри и Меган Маркл отправятся на празднование свадьбы в Фрогмор-хаус (Frogmore House) – загородную резиденцию королевской семьи, расположенную неподалеку Виндзорского замка.

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На обеденном приеме для гостей принц Гарри и Меган Маркл с приглашенными попробовали свадебный торт, автором которого стала владелица магазина Violet Cakes Клэр Птак. На странице Кенсингтонского дворца уже появилось фото королевской лимонной вкусности.

The wedding cake is to be served at the Reception. It was designed by Claire Ptak and features elderflower syrup made at The Queen’s residence in Sandringham from the estate’s own elderflower trees, as well as a light sponge cake uniquely formulated for the couple. #royalwedding pic.twitter.com/kt5lE4tEn9 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Кстати, принц Гарри удивил публику, ведь он одел форму, как это делали его брат, отец и дед. Хотя сам Гарри не является действующим военнослужащим, а, следовательно, мог самостоятельно выбрать для себя любой костюм.

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Платье Меган Маркл отличается от свадебных платьев принцессы Дианы или Кейт Миддлтон. Образ невесты можно назвать классическим или традиционным. Скромное платье с овальным вырезом было настолько элегантным и изящным, что растрогало жениха. Длинная фата добавила торжества свадебному образу Меган Маркл. Волосы невесты украшала корона с большим цветком посередине.



Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Свадебное платье Меган Маркл

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: платье невесты

Однако несколько классических элементов таки соблюдены. Например, платье имеет длинный рукав, который является обязательным для всех невест королевской семьи.

Свадебное платье Меган Маркл

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл