Главные новости 24 июня: Нападение на ромов во Львове, расстрел в кафе Киева и выборы в Турции

В субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения расстрелял троих человек, которые якобы оскорбляли его в присутствии дочери.

Нападение на лагерь ромов во Львове

В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев рассказал о подробностях нападения на львовский лагерь ромов, во время которого погиб человек и получили ранения еще четверо человек.

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Омбудсмен Людмила Денисова попросила главу МВД Арсена Авакова взять на контроль расследование и обеспечить эффективное расследование в разумные сроки. По словам Денисовой, в этой ситуации усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства.

Лагерь ромов, на которых совершили нападение

Под вечер воскресенья 24 апреля полиция задержала всех причастных к нападению на лагерь ромов на окраине города. В райотделе находятся 12 человек — 11 нападавших и организатор.

Они признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Стрельба в Киеве

В Киеве полиция задержала владельца кафе, который застрелил одного из посетителей и еще одного ранил. С места происшествия были изъяты пистолет Макарова и стреляные гильзы.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного – ранил (его с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь),

– говорится в сообщении полиции.

Стрелок оказался 60-летним уроженцем другой страны, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Погибший мужчина был 29-летним уроженцем Запорожской области, раненый – 31-летний уроженец Донецка.

Выборы в Турции

В Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Они сопровождались громкими инцидентами.

В частности, в городе Суруч в ходе спецоперации полицейские открыли огонь по автомобилю, который пытался скрыться. Внутри авто правоохранители нашли четыре мешка с избирательными бюллетенями, которые злоумышленники хотели доставить на один из избирательных участков. А в округе Качаробан убили главу местного отделения "Доброй партии".

Подсчет голосов

Сейчас известно, что начался подсчет голосов, но официальные результаты объявят через несколько дней. По данным соцопросов, действующего главу государства поддерживают 45% избирателей, а его главного конкурента – 23% граждан Турции. По предварительным данным подсчета голосов, на выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 59%.

Пожар в доме нардепа

В Херсоне горел дом народного депутата Александра Спиваковского. Загорелась мягкая кровля здания. Пожарные не исключают версию поджога. Возгорание произошло около 2 часов ночи.

Пожар в доме нардепа

Отмечается, что посреди ночи, когда нардеп с женой спали, внезапно вспыхнула мягкая кровля их коттеджа. Семья услышала запах гари, и супруги сразу же вызвали пожарных.

Спасатели приехали вовремя и не дали распространиться пламени.

Если бы жена не проснулась, я думаю, что мы бы давали интервью Господу Богу. Потому что я спал, а она проснулась. А угарный газ, когда проснулись, уже был. Дышать нечем было,

– отметил политик.

Он добавил, что пока экспертиза склоняется к тому, что это был поджог, принимая во внимание характер возгорания.