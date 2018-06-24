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Главные новости 24 июня: Нападение на ромов во Львове, расстрел в кафе Киева и выборы в Турции

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Главные новости 24 июня в Украине и мире
Главные новости 24 июня в Украине и мире / Коллаж: 24 канал

В субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения расстрелял троих человек, которые якобы оскорбляли его в присутствии дочери.

Нападение на лагерь ромов во Львове

В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев рассказал о подробностях нападения на львовский лагерь ромов, во время которого погиб человек и получили ранения еще четверо человек.

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Омбудсмен Людмила Денисова попросила главу МВД Арсена Авакова взять на контроль расследование и обеспечить эффективное расследование в разумные сроки. По словам Денисовой, в этой ситуации усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства.

Напад на ромів

Лагерь ромов, на которых совершили нападение

Под вечер воскресенья 24 апреля полиция задержала всех причастных к нападению на лагерь ромов на окраине города. В райотделе находятся 12 человек — 11 нападавших и организатор.

Они признали свою принадлежность к незарегистрированной  группировке "Трезвая и злая молодежь", которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Стрельба в Киеве

В Киеве полиция задержала владельца кафе, который застрелил одного из посетителей и еще одного ранил. С места происшествия были изъяты пистолет Макарова и стреляные гильзы.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного – ранил (его с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь),
– говорится в сообщении полиции.

Стрелок оказался 60-летним уроженцем другой страны, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Погибший мужчина был 29-летним уроженцем Запорожской области, раненый – 31-летний уроженец Донецка.

Выборы в Турции

В Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Они сопровождались громкими инцидентами.

В частности, в городе Суруч в ходе спецоперации полицейские открыли огонь по автомобилю, который пытался скрыться. Внутри авто правоохранители нашли четыре мешка с избирательными бюллетенями, которые злоумышленники хотели доставить на один из избирательных участков. А в округе Качаробан убили главу местного отделения "Доброй партии".

Вибори в Туреччині

Подсчет голосов

Сейчас известно, что начался подсчет голосов, но официальные результаты объявят через несколько дней. По данным соцопросов, действующего главу государства поддерживают 45% избирателей, а его главного конкурента – 23% граждан Турции. По предварительным данным подсчета голосов, на выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 59%.

Пожар в доме нардепа

В Херсоне горел дом народного депутата Александра Спиваковского. Загорелась мягкая кровля здания. Пожарные не исключают версию поджога. Возгорание произошло около 2 часов ночи.

Пожежа в будинку нардепа

Пожар в доме нардепа

Отмечается, что посреди ночи, когда нардеп с женой спали, внезапно вспыхнула мягкая кровля их коттеджа. Семья услышала запах гари, и супруги сразу же вызвали пожарных.

Спасатели приехали вовремя и не дали распространиться пламени.

Если бы жена не проснулась, я думаю, что мы бы давали интервью Господу Богу. Потому что я спал, а она проснулась. А угарный газ, когда проснулись, уже был. Дышать нечем было,
– отметил политик.

Он добавил, что пока экспертиза склоняется к тому, что это был поджог, принимая во внимание характер возгорания.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Турции Пожар Полиция Новости Киева Ромы Новости Херсона Новости Львова
Источник: 24 Канал
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