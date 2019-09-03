Главные новости 3 сентября: снятие депутатской неприкосновенности и 7 законопроектов Зеленского

Депутаты Верховной Рады 9-го созыва отменили депутатскую неприкосновенность. Во время очередного заседания Рады депутаты включили в повестку дня немало законопроектов президента Украины. Лукашенко закрыл границу между Беларусью и Украиной из-за "потока оружия". Педагогам и ученым повысят зарплату. Такими были главные новости 3 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за 3 сентября.

Неприкосновенность – отменена

Нардепы во время второго заседания Рады отменили депутатскую неприкосновенность. За снятие неприкосновенности отдали свой голос 373 депутата. Законопроект уже успел подписать председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Коротко: Снятие депутатской неприкосновенности: что это значит

Кто голосовал против – читайте здесь. Закон о снятии неприкосновенности с депутатов вступит в силу с 1 января 2020 года.

По случаю голосования за отмену неприкосновенности в Раду пришел президент Владимир Зеленский.

В Украине уже давно существует двигатель политической жизни: депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосования, затем забывают об этом. А дальше – снова по кругу. Однако этому механизму пора отправиться на свалку истории,

– заявил гарант перед историческим голосованием нардепов.

Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность: смотрите видео

Из статьи 80 Конституции убрали положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также о том, что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

Уже с 1 января 2020 года все депутаты станут официально "прикосновенными", но возможности для политических преследований за парламентскую деятельность будут сведены к минимуму. Принятый документ предусматривает, что депутатов нельзя будет посадить за их высказывания, а вот за криминал – без проблем.

7 законопроектов Зеленского передали в Конституционный суд

Депутаты внесли 7 законопроектов в повестку дня сессии Рады. Теперь соответствующие законопроекты должен проверить Конституционный Суд. Если вывод КС будет положительным, то проекты внесут на первое чтение.

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Отмена адвокатской монополии

Сначала большинством голосов Рада включила в повестку дня законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)". "За" проголосовали 337 нардепов. Из закона должны изьять уточнение о том, что только адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, а также его защиту от уголовного обвинения – подробнее читайте здесь.

Президенту хотят разрешить назначать руководителей НАБУ и ГБР

Далее нардепы проголосовали за включение в повестку дня законопроекта, расширяющего полномочия в образовании независимых регулирующих органов. Согласно правкам к закону, Зеленский сможет самостоятельно увольнять и назначать на должности директоров НАБУ и ГБР. За проголосовали 282 народных избранника. Что изменится – по ссылке.

Народ сможет подавать законопроекты в парламент

Позже 338 народных избранников проголосовали за внесение в повестку дня сессии Рады проекта закона о законодательной инициативе народа Украины. Инициатива предусматривает, что украинский народ сможет подавать собственные законопроекты в парламент. Кто сейчас подает законы – читайте здесь.

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Рада собирается увеличить количество омбудсменов

Затем 298 нардепов большинством голосов включило в повестку дня сессии Рады проект закона, предусматривающий увеличение количества уполномоченных по правам человека. Почему депутаты так решили – по ссылке.

Сокращение количества нардепов и пропорциональные выборы

Депутаты внесли в повестку дня также законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине. За это проголосовали 258 парламентариев. Проект предлагает уменьшить состав народных депутатов Украины с нынешних 450 до 300. О чем еще идет речь – читайте подробнее по ссылке.

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Депутатов будут увольнять за кнопкодавство и прогулы

279 народных депутатов поддержали включение в повестку дня второй сессии проекта закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Цель этого закона – обеспечение парламентской дисциплины и совершенствование перечня оснований и механизма досрочного прекращения полномочий нардепов. Что предусматривает законопроект – здесь.

Рада хочет создавать вспомогательные органы в пределах средств госбюджета

В завершение 264 нардепа внесли в повестку дня проект закона, который позволит Верховной Раде создавать вспомогательные органы в пределах средств Государственного бюджета. Речь идет о создании консультативных, совещательных и других вспомогательных органов. Ранее в ВР таких полномочий не было. Подробнее – здесь.

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Лукашенко закрыл границу между Беларусью и Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что закрыл "наглухо" границу с Украиной из-за огромного "потока оружия". В то же время Госпогранслужба Украины наоборот фиксирует уменьшение количества попыток незаконного перемещения оружия на границе.

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Несмотря на это, он назвал Беларусь спокойной страной. К тому же, Лукашенко добавил, что принимал украинцев с удовольствием и это было "маленькими шагами" в направлении нормализации ситуации на Донбассе, где идет война.

Государственная пограничная служба Украины уже отреагировала на такое заявление. Пограничники отметили, что фиксируют уменьшение количества попыток незаконного перемещения оружия на границе Украины с Беларусью.

Педагогам и ученым повысят зарплату

Кабмин опубликовал постановление об увеличении размера зарплаты педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам. Выплаты начнут увеличивать с 2020 года.

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В общем до 2023 года размер оклада работников низкой квалификации должен составлять 4 прожиточных минимума, установленных на этот год. Сейчас прожиточный минимум в Украине – 1 тысяча 936 гривен. Кроме того, размер оклада самого низкого за квалификацией работника образовательной сферы должен быть на 25% ниже.

Зарплату педагогам и ученым будут увеличивать поэтапно до 2023 года:

с 1 января 2020 года наименьший оклад педагогов должен составлять 2,5 размера прожиточного минимума;

с 1 января 2021 года – 3 размера прожиточного минимума;

с 1 января 2022 года – 3,5 размера прожиточного минимума;

с 1 января 2023 года – 4 размера прожиточного минимума.

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