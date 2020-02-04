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      Главные новости 4 февраля: в Украине станет меньше нардепов, "Слуга народа" побеждает на выборах

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      Главные новости 4 февраля / коллаж 24 канала

      Верховная Рада предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов. Вместо Алены Бабак , министром развития общин и территорий стал Денис Шмыгаль. Кабмин ожидают серьезные изменения. Если бы выборы в ВР состоялись в ближайшее воскресенье, победу на них бы отпраздновала партия "Слуга народа". Такими были главные новости вторника, 4 февраля.

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

      Раду хотят уменьшить

      4 февраля Верховная Рада предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 человек. Также в документе говорится о закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине. Высказались за такую инициативу 236 народных избранников, зато 40 были против, 86 воздержались, а 31 нардеп не голосовал.

      Интересно! 450 – не предел: сколько депутатов работают в парламентах Европы

      Что предусматривает законопроект

      • Народных депутатов будет не 450, а 300.
      • Гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.
      • Закрепляется пропорциональная система выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.
      • Из статьи 76 Конституции изымают текст о тайне голосования, потому что об этом уже написано в статье 71.

      Отметим, что накануне Конституционный суд дал положительное заключение документу. Следующим шагом должно быть голосование за законопроект во втором чтении и в целом. Для этого нужно уже 300 или более голосов депутатов, как это предусматривает Конституция Украины.

      По словам главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, нынешнее количество в 450 депутатов рассчитывали, когда население Украины составляло 52 миллиона. Стоит учесть и тот момент, что раньше выборы проходили и по партийным спискам, и по мажоритарке. Но 1 января вступил в силу новый Избирательный кодекс, и мажоритарки уже там нет.

      Среди аргументов в пользу уменьшения депутатских мест в парламенте Арахамия привел:

      • избиратели поддерживают такую инициативу – они говорят: чем меньше депутатов, тем лучше живется,
      • если Рада уменьшится на треть депутатов, можно ожидать, что на треть уменьшится нагрузка на бюджет,
      • сам зал заседаний Верховной Рады исторически был сделан под меньшее количество депутатов, и поэтому там сейчас нет нормальной вентиляции, места – достаточно неудобные и т. п,
      • при меньшем количестве депутатов будет достаточное количество помещений, чтобы собирались фракции.

      Обратите внимание! Запугивание или повод для перевыборов: для чего Раде сокращение депутатов

      Новое лицо в Кабмине

      Новым министром развития общин и территорий стал Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержали большинством голосов народные избранники.

      Благодарю за доверие и честь занять такую должность! Ключевые направление и приоритет Минрегиона уже в этом году – завершить реформу территориально-административного устройства. Рад присоединиться к команде Алексея Гончарука. Спасибо за доверие президенту и народу Украины,
      – сказал перед голосованием Денис Шмыгаль.

      До своего назначения в Кабмине, Шмыгаль работал на должности главы облгосадминистрации Ивано-Франковской области. За пол года он успел сделать очень много. Президент Зеленский назвал его очень сильным менеджером.

      Что известно о новом вице-премьер-министре: Денис Шмыгаль возглавил Министерство развития общин и территорий – биография

      Перед назначением Шмыгаля Рада проголосовала за увольнение с должности бывшего руководителя Минобщин Алены Бабак. Она стала первой чиновницей, которая ушла с должности министра в правительстве премьера Алексея Гончарука.

      Хочу сказать тем людям, которых я бы назвала злопихателями в строительной сфере, которые опутали ее, как спрут, и, думаю, хотели бы очень радоваться на моих костях после этого увольнения, – не получится. Не получится, потому что то, что начато этим правительством, Министерством развития общин, Офисом Президента по борьбе с коррупцией в строительной отрасли, в сфере архитектурно-строительного контроля начато и не имеет обратного пути,
      – заявила во время выступления в парламенте Бабак.

      Почему уволилась Алена Бабак?Бабак не называла конкретную причину своего решения уйти в отставку. Однако ранее чиновница в интервью 24 каналу подчеркивала, что ее хотят дискредитировать представители олигархических групп, которые связаны со сферой строительства и имеют власть. Эти люди недовольны политикой Минразвития, которая изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планировки территорий и архитектурно-строительного контроля.

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      В Кабмине возможны кадровые изменения

      По информации СМИ, в офисе Президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство. Всех потенциальных министров тщательно проверяют. Первое крупное собеседование состоялось в субботу, 1 февраля.

      С потенциальными кандидатами беседовали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.

      В частности, у Зеленского рассматривают возможность разделения двух действующих министерств:

      • из Минэкономики могут отделить министерство агропромышленного комплекса,
      • из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.

      Глава государства также имеет вопрос к нескольким министрам, в частности – министру оккупированных территорий. Поэтому существует возможность их замены или усиления за счет профильных вице-премьеров.

      Впоследствии эту информацию подтвердил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, изменений следует ожидать в ближайшее время.

      В принципе, президент несколько недель назад ставил задачу перед премьер-министром по пересмотру структуры в Министерстве экономики, в частности, гуманитарного направления – культуры, спорта и молодежи. И я думаю, что в ближайшее время будут какие-то, возможно, кадровые и организационные решения,
      – сказал Корниенко.

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      "Слуга народа" – снова первые

      Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то проходной барьер преодолели бы 4 политические партии, и все они представлены в парламенте 9-го созыва. Лидером в рейтинге партий стала "Слуга народа". Ее рейтинг составляет 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать, или 35,5% – среди тех, кто намерен голосовать. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-26 января 2020 года.

      Рейтинг партий 2020

      • За "Слугу народа" проголосовали бы 42,2% избирателей среди тех, кто определился и намерен голосовать (или 35,5% – среди тех, кто намерен голосовать).
      • За "Оппозиционную платформу – За жизнь" проголосовали бы 13,5% (или 11,4%).
      • За "Европейскую солидарность" – 9,5% (или 8%).
      • За "Батькивщину" – 8,1% (или 6,9%).

      Рейтинг партій інфографіка 24 канал
      Рейтинг партий / Инфографика 24 канала

      Поддержка других партий составляет ниже 4%, тогда как в Украине существует 5-процентный барьер для прохождения в парламент. Тех же, кто не определился со своими предпочтениями – примерно 15,9% опрошенных.

      В то же время на вопрос, "Приняли бы ли Вы участие в выборах Верховной Рады, если бы они состоялись в ближайшее время", однозначно "да" ответили 65% опрошенных, скорее "да" – 13%, скорее "нет" – 6%, точно "нет" – 14%, а 2% не смогли дать ответа.

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      Кива снова отличился

      Нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком, Владимиром Жириновским. Так, Кива поинтересовался состоянием здоровья Жириновского, а потом начал писать длинное сообщение о своем отношении к украинскому правительству.

      В Раду пришел гомик-премьер со своим пид*рским правительством, страну, с*ка, проср*ли и с этими пид*рами, шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет,
      – написал нардеп от ОПЗЖ.

      Написав сообщение, Илья Кива несколько раз его перечитал, почесал голову и заблокировал телефон.

      Тем временем у Жириновского заверили, что тот вообще не знает, кто такой Кива. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера партии ЛДПР Александр Дюпин.

      Сам Кива прокомментировал инцидент так: "А в чем проблема, простите? Госдума России, парламентарий. Мы же стараемся как-то найти компромисс".

      Видео переписки Кивы и Жириновского: 18+

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Илья Кива Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Слуга народа
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