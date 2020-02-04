Главные новости 4 февраля: в Украине станет меньше нардепов, "Слуга народа" побеждает на выборах

Верховная Рада предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов. Вместо Алены Бабак , министром развития общин и территорий стал Денис Шмыгаль. Кабмин ожидают серьезные изменения. Если бы выборы в ВР состоялись в ближайшее воскресенье, победу на них бы отпраздновала партия "Слуга народа". Такими были главные новости вторника, 4 февраля.

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Раду хотят уменьшить

4 февраля Верховная Рада предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 человек. Также в документе говорится о закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине. Высказались за такую инициативу 236 народных избранников, зато 40 были против, 86 воздержались, а 31 нардеп не голосовал.

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Что предусматривает законопроект

Народных депутатов будет не 450, а 300.

Гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.

Закрепляется пропорциональная система выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.

Из статьи 76 Конституции изымают текст о тайне голосования, потому что об этом уже написано в статье 71.

Отметим, что накануне Конституционный суд дал положительное заключение документу. Следующим шагом должно быть голосование за законопроект во втором чтении и в целом. Для этого нужно уже 300 или более голосов депутатов, как это предусматривает Конституция Украины.

По словам главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, нынешнее количество в 450 депутатов рассчитывали, когда население Украины составляло 52 миллиона. Стоит учесть и тот момент, что раньше выборы проходили и по партийным спискам, и по мажоритарке. Но 1 января вступил в силу новый Избирательный кодекс, и мажоритарки уже там нет.

Среди аргументов в пользу уменьшения депутатских мест в парламенте Арахамия привел:

избиратели поддерживают такую инициативу – они говорят: чем меньше депутатов, тем лучше живется,

если Рада уменьшится на треть депутатов, можно ожидать, что на треть уменьшится нагрузка на бюджет,

сам зал заседаний Верховной Рады исторически был сделан под меньшее количество депутатов, и поэтому там сейчас нет нормальной вентиляции, места – достаточно неудобные и т. п,

при меньшем количестве депутатов будет достаточное количество помещений, чтобы собирались фракции.

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Новое лицо в Кабмине

Новым министром развития общин и территорий стал Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержали большинством голосов народные избранники.

Благодарю за доверие и честь занять такую должность! Ключевые направление и приоритет Минрегиона уже в этом году – завершить реформу территориально-административного устройства. Рад присоединиться к команде Алексея Гончарука. Спасибо за доверие президенту и народу Украины,

– сказал перед голосованием Денис Шмыгаль.

До своего назначения в Кабмине, Шмыгаль работал на должности главы облгосадминистрации Ивано-Франковской области. За пол года он успел сделать очень много. Президент Зеленский назвал его очень сильным менеджером.

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Перед назначением Шмыгаля Рада проголосовала за увольнение с должности бывшего руководителя Минобщин Алены Бабак. Она стала первой чиновницей, которая ушла с должности министра в правительстве премьера Алексея Гончарука.

Хочу сказать тем людям, которых я бы назвала злопихателями в строительной сфере, которые опутали ее, как спрут, и, думаю, хотели бы очень радоваться на моих костях после этого увольнения, – не получится. Не получится, потому что то, что начато этим правительством, Министерством развития общин, Офисом Президента по борьбе с коррупцией в строительной отрасли, в сфере архитектурно-строительного контроля начато и не имеет обратного пути,

– заявила во время выступления в парламенте Бабак.

Почему уволилась Алена Бабак?Бабак не называла конкретную причину своего решения уйти в отставку. Однако ранее чиновница в интервью 24 каналу подчеркивала, что ее хотят дискредитировать представители олигархических групп, которые связаны со сферой строительства и имеют власть. Эти люди недовольны политикой Минразвития, которая изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планировки территорий и архитектурно-строительного контроля.

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В Кабмине возможны кадровые изменения

По информации СМИ, в офисе Президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство. Всех потенциальных министров тщательно проверяют. Первое крупное собеседование состоялось в субботу, 1 февраля.

С потенциальными кандидатами беседовали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.

В частности, у Зеленского рассматривают возможность разделения двух действующих министерств:

из Минэкономики могут отделить министерство агропромышленного комплекса,

из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.

Глава государства также имеет вопрос к нескольким министрам, в частности – министру оккупированных территорий. Поэтому существует возможность их замены или усиления за счет профильных вице-премьеров.

Впоследствии эту информацию подтвердил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, изменений следует ожидать в ближайшее время.

В принципе, президент несколько недель назад ставил задачу перед премьер-министром по пересмотру структуры в Министерстве экономики, в частности, гуманитарного направления – культуры, спорта и молодежи. И я думаю, что в ближайшее время будут какие-то, возможно, кадровые и организационные решения,

– сказал Корниенко.

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"Слуга народа" – снова первые

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то проходной барьер преодолели бы 4 политические партии, и все они представлены в парламенте 9-го созыва. Лидером в рейтинге партий стала "Слуга народа". Ее рейтинг составляет 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать, или 35,5% – среди тех, кто намерен голосовать. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-26 января 2020 года.

Рейтинг партий 2020

За "Слугу народа" проголосовали бы 42,2% избирателей среди тех, кто определился и намерен голосовать (или 35,5% – среди тех, кто намерен голосовать).

За "Оппозиционную платформу – За жизнь" проголосовали бы 13,5% (или 11,4%).

За "Европейскую солидарность" – 9,5% (или 8%).

За "Батькивщину" – 8,1% (или 6,9%).



Рейтинг партий / Инфографика 24 канала

Поддержка других партий составляет ниже 4%, тогда как в Украине существует 5-процентный барьер для прохождения в парламент. Тех же, кто не определился со своими предпочтениями – примерно 15,9% опрошенных.

В то же время на вопрос, "Приняли бы ли Вы участие в выборах Верховной Рады, если бы они состоялись в ближайшее время", однозначно "да" ответили 65% опрошенных, скорее "да" – 13%, скорее "нет" – 6%, точно "нет" – 14%, а 2% не смогли дать ответа.

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Кива снова отличился

Нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком, Владимиром Жириновским. Так, Кива поинтересовался состоянием здоровья Жириновского, а потом начал писать длинное сообщение о своем отношении к украинскому правительству.

В Раду пришел гомик-премьер со своим пид*рским правительством, страну, с*ка, проср*ли и с этими пид*рами, шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет,

– написал нардеп от ОПЗЖ.

Написав сообщение, Илья Кива несколько раз его перечитал, почесал голову и заблокировал телефон.

Тем временем у Жириновского заверили, что тот вообще не знает, кто такой Кива. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера партии ЛДПР Александр Дюпин.

Сам Кива прокомментировал инцидент так: "А в чем проблема, простите? Госдума России, парламентарий. Мы же стараемся как-то найти компромисс".

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