Главные новости 4 февраля: в Украине станет меньше нардепов, "Слуга народа" побеждает на выборах
Верховная Рада предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов. Вместо Алены Бабак , министром развития общин и территорий стал Денис Шмыгаль. Кабмин ожидают серьезные изменения. Если бы выборы в ВР состоялись в ближайшее воскресенье, победу на них бы отпраздновала партия "Слуга народа". Такими были главные новости вторника, 4 февраля.
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Раду хотят уменьшить
4 февраля Верховная Рада предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 человек. Также в документе говорится о закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине. Высказались за такую инициативу 236 народных избранников, зато 40 были против, 86 воздержались, а 31 нардеп не голосовал.
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Что предусматривает законопроект
- Народных депутатов будет не 450, а 300.
- Гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.
- Закрепляется пропорциональная система выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.
- Из статьи 76 Конституции изымают текст о тайне голосования, потому что об этом уже написано в статье 71.
Отметим, что накануне Конституционный суд дал положительное заключение документу. Следующим шагом должно быть голосование за законопроект во втором чтении и в целом. Для этого нужно уже 300 или более голосов депутатов, как это предусматривает Конституция Украины.
По словам главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, нынешнее количество в 450 депутатов рассчитывали, когда население Украины составляло 52 миллиона. Стоит учесть и тот момент, что раньше выборы проходили и по партийным спискам, и по мажоритарке. Но 1 января вступил в силу новый Избирательный кодекс, и мажоритарки уже там нет.
Среди аргументов в пользу уменьшения депутатских мест в парламенте Арахамия привел:
- избиратели поддерживают такую инициативу – они говорят: чем меньше депутатов, тем лучше живется,
- если Рада уменьшится на треть депутатов, можно ожидать, что на треть уменьшится нагрузка на бюджет,
- сам зал заседаний Верховной Рады исторически был сделан под меньшее количество депутатов, и поэтому там сейчас нет нормальной вентиляции, места – достаточно неудобные и т. п,
- при меньшем количестве депутатов будет достаточное количество помещений, чтобы собирались фракции.
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Новое лицо в Кабмине
Новым министром развития общин и территорий стал Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержали большинством голосов народные избранники.
Благодарю за доверие и честь занять такую должность! Ключевые направление и приоритет Минрегиона уже в этом году – завершить реформу территориально-административного устройства. Рад присоединиться к команде Алексея Гончарука. Спасибо за доверие президенту и народу Украины,
– сказал перед голосованием Денис Шмыгаль.
До своего назначения в Кабмине, Шмыгаль работал на должности главы облгосадминистрации Ивано-Франковской области. За пол года он успел сделать очень много. Президент Зеленский назвал его очень сильным менеджером.
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Перед назначением Шмыгаля Рада проголосовала за увольнение с должности бывшего руководителя Минобщин Алены Бабак. Она стала первой чиновницей, которая ушла с должности министра в правительстве премьера Алексея Гончарука.
Хочу сказать тем людям, которых я бы назвала злопихателями в строительной сфере, которые опутали ее, как спрут, и, думаю, хотели бы очень радоваться на моих костях после этого увольнения, – не получится. Не получится, потому что то, что начато этим правительством, Министерством развития общин, Офисом Президента по борьбе с коррупцией в строительной отрасли, в сфере архитектурно-строительного контроля начато и не имеет обратного пути,
– заявила во время выступления в парламенте Бабак.
Почему уволилась Алена Бабак?Бабак не называла конкретную причину своего решения уйти в отставку. Однако ранее чиновница в интервью 24 каналу подчеркивала, что ее хотят дискредитировать представители олигархических групп, которые связаны со сферой строительства и имеют власть. Эти люди недовольны политикой Минразвития, которая изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планировки территорий и архитектурно-строительного контроля.
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В Кабмине возможны кадровые изменения
По информации СМИ, в офисе Президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство. Всех потенциальных министров тщательно проверяют. Первое крупное собеседование состоялось в субботу, 1 февраля.
С потенциальными кандидатами беседовали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.
В частности, у Зеленского рассматривают возможность разделения двух действующих министерств:
- из Минэкономики могут отделить министерство агропромышленного комплекса,
- из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.
Глава государства также имеет вопрос к нескольким министрам, в частности – министру оккупированных территорий. Поэтому существует возможность их замены или усиления за счет профильных вице-премьеров.
Впоследствии эту информацию подтвердил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, изменений следует ожидать в ближайшее время.
В принципе, президент несколько недель назад ставил задачу перед премьер-министром по пересмотру структуры в Министерстве экономики, в частности, гуманитарного направления – культуры, спорта и молодежи. И я думаю, что в ближайшее время будут какие-то, возможно, кадровые и организационные решения,
– сказал Корниенко.
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"Слуга народа" – снова первые
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то проходной барьер преодолели бы 4 политические партии, и все они представлены в парламенте 9-го созыва. Лидером в рейтинге партий стала "Слуга народа". Ее рейтинг составляет 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать, или 35,5% – среди тех, кто намерен голосовать. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-26 января 2020 года.
Рейтинг партий 2020
- За "Слугу народа" проголосовали бы 42,2% избирателей среди тех, кто определился и намерен голосовать (или 35,5% – среди тех, кто намерен голосовать).
- За "Оппозиционную платформу – За жизнь" проголосовали бы 13,5% (или 11,4%).
- За "Европейскую солидарность" – 9,5% (или 8%).
- За "Батькивщину" – 8,1% (или 6,9%).
Рейтинг партий / Инфографика 24 канала
Поддержка других партий составляет ниже 4%, тогда как в Украине существует 5-процентный барьер для прохождения в парламент. Тех же, кто не определился со своими предпочтениями – примерно 15,9% опрошенных.
В то же время на вопрос, "Приняли бы ли Вы участие в выборах Верховной Рады, если бы они состоялись в ближайшее время", однозначно "да" ответили 65% опрошенных, скорее "да" – 13%, скорее "нет" – 6%, точно "нет" – 14%, а 2% не смогли дать ответа.
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Кива снова отличился
Нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком, Владимиром Жириновским. Так, Кива поинтересовался состоянием здоровья Жириновского, а потом начал писать длинное сообщение о своем отношении к украинскому правительству.
В Раду пришел гомик-премьер со своим пид*рским правительством, страну, с*ка, проср*ли и с этими пид*рами, шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет,
– написал нардеп от ОПЗЖ.
Написав сообщение, Илья Кива несколько раз его перечитал, почесал голову и заблокировал телефон.
Тем временем у Жириновского заверили, что тот вообще не знает, кто такой Кива. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера партии ЛДПР Александр Дюпин.
Сам Кива прокомментировал инцидент так: "А в чем проблема, простите? Госдума России, парламентарий. Мы же стараемся как-то найти компромисс".
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