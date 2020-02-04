Головні новини 4 лютого: в Україні стане менше нардепів, "Слуга народу" перемагає на виборах

Верховна Рада попередньо підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів. Замість Альони Бабак , міністром розвитку громад і територій став Денис Шмигаль. На Кабмін очікують серйозні зміни. Якби вибори до ВР відбулися найближчої неділі, перемогу на них би відсвяткувала партія "Слуга народу". Такими були головні новини вівторка, 4 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Раду хочуть зменшити

4 лютого Верховна Рада попередньо підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів до 300 осіб. Також у документі мовиться про закріплення пропорційної виборчої системи в Україні. Висловилися за таку ініціативу 236 народних обранців, натомість 40 були проти, 86 утрималися, а 31 нардеп не голосував.

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Що передбачає законопроєкт

Народних депутатів України буде не 450, а 300.

Громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.

Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.

Зі статті 76 Конституції вилучають текст про таємницю голосування, бо про це вже написано у статті 71.

Зауважимо, що напередодні Конституційний суд дав позитивний висновок документу. Наступним кроком має бути голосування за законопроєкт у другому читанні та в цілому. Для цього потрібно вже 300 або більше голосів депутатів, як це передбачає ​​Конституція України.

За словами голови пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, нинішню кількість у 450 депутатів розраховували, коли населення України складало 52 мільйони. Варто взяти до уваги і той момент, що раніше вибори відбувалися і за партійними списками, і за мажоритаркою. Але 1 січня набув чинності новий Виборчий кодекс, і мажоритарки вже там немає.

Серед аргументів на користь зменшення депутатських місць у парламенті Арахамія навів:

виборці підтримують таку ініціативу – вони кажуть: чи менше депутатів, тим краще живеться,

якщо Рада зменшиться на третину депутатів, можна очікувати, що на третину зменшиться навантаження на бюджет,

саму залу засідань Верховної Ради історично було зроблено під меншу кількість депутатів, і тому там зараз немає нормальної вентиляції, місця – досить незручні тощо,

за меншої кількості депутатів буде достатня кількість приміщень, аби збиралися фракції.

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Нове обличчя в Кабміні

Новим міністром розвитку громад і територій став Денис Шмигаль. Його кандидатуру підтримали більшістю голосів народні обранці.

Дякую за довіру та честь зайняти таку посаду! Ключові напрямок і пріоритет Мінрегіону вже у цьому році – завершити реформу територіально-адміністративного устрою. Радий доєднатися до команди Олексія Гончарука. Дякую за довіру президенту та народу України,

– сказав перед голосуванням Денис Шмигаль.

До свого призначення у Кабміні, Шмигаль працював на посаді очільника облдержадміністрації Івано-Франківської області. За пів року він встиг зробити дуже багато. Президент Зеленський назвав його дуже потужним менеджером.

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Перед призначенням Шмигаля Рада проголосувала за звільнення з посади колишньої очільниці Мінгромад Альони Бабак. Вона стала першою чиновницею, яка пішла з посади міністра в уряді прем'єра Олексія Гончарука.

Хочу сказати тим людям, яких я б назвала злопихателями в будівельній сфері, які обплутали її, як спрут, і, думаю, хотіли б дуже радіти на моїх кістках після цього звільнення, – не вийде. Не вийде, тому що те, що розпочато цим урядом, Міністерством розвитку громад, Офісом Президента по боротьбі з корупцією в будівельній галузі, у сфері архітектурно-будівельного контролю розпочата і не має зворотного шляху,

– заявила під час виступу в парламенті Бабак.

Чому звільнилася Альона Бабак? Бабак не називала конкретну причину свого рішення піти у відставку. Проте раніше чиновниця в інтерв'ю 24 каналу наголошувала, що її хочуть дискредитувати представники олігархічних груп, які пов'язані зі сферою будівництва і мають владу. Ці люди незадоволені політикою Мінрозвитку, яка змінилася в напрямку наведення порядку у сфері містобудування, планування територій та архітектурно-будівельного контролю.

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У Кабміні можливі кадрові зміни

За інформацією ЗМІ, в Офісі Президента розпочалися співбесіди з кандидатами на посади міністрів та віцепрем’єрів, які мають увійти в уряд. Усіх потенційних міністрів ретельно перевіряють. Перша велика співбесіда відбулася в суботу, 1 лютого.

Із потенційними кандидатами розмовляли президент Володимир Зеленський, його перший помічник Сергій Шефір, помічник Андрій Єрмак та прем’єр Олексій Гончарук.

Зокрема, у Зеленського розглядають можливість розділення двох чинних міністерств:

з Мінекономіки можуть виокремити міністерство агропромислового комплексу,

з Міністерства культури, молоді і спорту виділити в окрему структуру Міністерство спорту.

Очільник держави також має запитання до кількох міністрів, зокрема – міністра окупованих територій. Тому існує можливість їхньої заміни або посилення за рахунок профільних віцепрем’єрів.

Згодом цю інформацію підтвердив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. За його словами, на зміни слід очікувати найближчим часом.

У принципі, президент кілька тижнів тому ставив завдання перед прем'єр-міністром щодо перегляду структури в Міністерстві економіки, зокрема, з гуманітарного напряму – культури, спорту і молоді. І я думаю, що найближчим часом будуть якісь, можливо, кадрові та організаційні рішення,

– сказав Корнієнко.

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"Слуга народу" – знову перші

Якби вибори до Верховної Ради відбулися в найближчу неділю, то прохідний бар'єр подолали б 4 політичні партії і всі вони представлені в парламенті 9-го скликання. Лідером у рейтингу партій стала "Слуга народу". Її рейтинг становить 42,2% серед тих, хто визначився і має намір голосувати, або 35,5% – серед тих, хто має намір голосувати. Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 22 – 26 січня 2020 року.

Рейтинг партій 2020

За "Слугу народу" проголосували б 42,2% виборців серед тих, хто визначився і має намір голосувати (або 35,5% – серед тих, хто має намір голосувати).

За "Опозиційну платформу – За життя" проголосували б 13,5% (або 11,4%).

За "Європейську солідарність" – 9,5% (або 8%).

За "Батьківщину" – 8,1% (або 6,9%).



Рейтинг партій / Інфографіка 24 каналу

Підтримка інших партій становить нижче за 4%, тоді як в Україні існує 5-відсотковий бар'єр для проходу в парламент. Тих же, хто не визначився зі своїми вподобаннями – приблизно 15,9% опитаних.

Вожночас на питання, "Чи взяли б Ви участь у виборах Верховної Ради, якби вони відбулися найближчим часом", однозначно так відповіли 65% опитаних, скоріше, так – 13%, скоріше ні – 6 %, точно, ні – 14%, а 2% не змогли дати відповідь.

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Кива знову відзначився

Нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву застали за листуванням з не менш скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським. Так, Кива поцікавився станом здоров’я Жиріновського, а потім почав писати довге повідомлення про своє ставлення до українського уряду.

У Раду прийшов гомик-прем'єр зі своїм під*рським урядом, країну, с*ка, проср*ли і з цими під*рами, шансів відновити економіку і взаємовідносини немає,

– написав нардеп від ОПЗЖ.

Написавши повідомлення, Ілля Кива кілька разів його перечитав, почухав голову і заблокував телефон.

Тим часом у Жиріновського запевнили, що той взагалі не знає, хто такий Кива. Таку заяву зробив прессекретар російського лідера партії ЛДПР Олександр Дюпін.

Сам Кива прокоментував інцидент так: "А в чому проблема, перепрошую? Держдума Росії, парламентарій. Ми ж стараємось якось знайти компроміс".

Відео листування Киви та Жиріновського: 18+