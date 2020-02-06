Главные новости 6 февраля: стычки вокруг рынка земли, как Дубилет считал украинцев

Рада 6 февраля рассмотрела всего 180 правок из 4 тысяч к законопроекту о рынке земли: не обошлось без столкновений. Министр Дубилет объяснил, почему его электронная перепись населения не была фейковой. Волонтеру Зверобой вручили подозрение в угрозах президенту Зеленскому. Пассажиры Укрзализныци смогут показывать документы через приложение "Дия". Такими были главные новости 6 февраля в Украине.

Самые важные новости за сегодня в Украине:

Рынок земли

Верховная Рада 6 февраля успела рассмотреть около 180 поправок к законопроекту о рынке земли – это примерно 5% от всех 4 тысяч внесенных правок. С такими темпами нардепам понадобится примерно 4 пленарных недели, чтобы рассмотреть все правки.

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Рада 7 февраля продолжит рассматривать правки в законопроект о рынке земли.

Как проходило рассмотрение законопроекта

Еще в начале заседания парламента большинство нардепов от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект. Это произошло после визита на заседание фракции президента Владимира Зеленского, который побывал там именно для того, чтобы обсудить с нардепами земельную реформу. Однако голосов "слуг" не хватило, чтобы окончательно одобрить законопроект.

Тем временем из-за открытия рынка земли вышли протестовать под стены Рады более тысячи человек.

А нардепы в Раде устроили громкую перепалку и стычки, споря о законопроекте. Так, депутаты от "Батькивщины" блокировали президиум, поэтому пришлось объявить перерыв в заседании. Вернувшись в зал, нардепы устроили новую потасовку.

Смотрите видео стычек в Раде во время рассмотрения законопроекта о рынке земли:

Интересно, что пока у трибуны происходили стычки и словесная перепалка, нардеп от "Слуги народа" Александр Кабанов спокойно проводил время за просмотром сериала.

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Работу Рады продлили до 19:30 и за это время нардепы успели рассмотреть лишь около 180 правок. Когда вечернее заседание закрывали, Тимошенко продолжала блокировать президиум и не давала спикеру Дмитрию Разумкову занять его рабочее место. Поэтому заседание вел первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Он в конце концов объявил о закрытии заседания и продолжении рассмотрения законопроекта 7 февраля.

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Какая будет цена на землю

В первом чтении законопроекта установили минимальную цену на землю. Однако в изменениях в документ перед вторым чтением внесли правки, предусматривающие, что до 2030 года цена на землю не может быть меньше, чем нормативная денежная оценка паев. Практика других стран показывает, что каждый год цена растет на 20%, рассказал в эфире 24 канала советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак.

Он отметил, что в законопроекте предусмотрена минимальная денежная оценка земли на уровне 25-27 тысяч гривен. Цена будет зависеть от района, области и конкуренции. Например, в Херсоне и на Волыни цена будет меньше, ведь там не такое качество земли, чем в Черкассах, Полтаве или Виннице, пояснил Мушак.

Также почвы, на которых можно выращивать ягоды, будут стоить больше, чем те, на которых можно выращивать только кукурузу.

Главные правки к законопроекту о рынке земли:

Иностранные граждане смогут покупать землю только после проведения референдума по этому вопросу.

Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии было 200 тысяч гектаров.

Банки также смогут владеть землей, но только той, которую фермеры внесли как залог за кредит.

Покупать землю можно будет только в безналичной форме. Покупатель должен будет иметь документы, подтверждающие происхождение денег.

Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.

Электронная перепись населения

Министра Кабмина Дмитрия Дубилета обвинили в том, что его электронная перепись населения сфальсифицирована. Поэтому он 6 февраля собрал пресс-конференцию и попытался объяснить методологию оценки численности населения Украины. Напомним, что по этим подсчетам на сегодня в Украине живут 37 миллионов 289 тысяч человек.

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Дубилет заявил, что главная задача состояла в том, "чтобы правильно собрать данные из различных источников, а это сложно".

Откуда брали данные о населении Украины

Для получения результатов эксперты брали данные:

операторов мобильной связи;

включали получение обезличенных и агрегированных данных из Государственного реестра общеобязательного государственного соцстрахования в отношении лиц в возрасте более 60 лет;

из Госреестра актов гражданского состояния граждан в отношении лиц в возрасте до 14 лет;

из Госреестра физических лиц-налогоплательщиков.

Кроме того, эксперты учитывали данные пересечения гражданами Украины и иностранцами госграницы Украины, а также сверили данные этих реестров с половозрастной структурой населения, которую ведет Госстат.

Дубилет подчеркнул, что не было возможности оценить количество наших соотечественников, которые сейчас живут на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, и тех, кто постоянно за границей.

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Подозрение Зверобой

Волонтер Маруся Зверобой 6 февраля пришла в ГБР и получила уведомление о подозрении в деле об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. В ГБР должна была появиться еще одна фигурантка дела – народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина, чтобы тоже получить сообщение о подозрении. Однако депутат не пришла.

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Маруся Зверобой заявила, что дело, по которому ее собираются обвинить, является попыткой отвлечь внимание общественности от важных вопросов. Заметим, что ранее Зверобой только вызвали на допросы в качестве свидетеля.

Когда волонтер вышла от следователей, то рассказала о новых деталях дела.

Зеленский был на допросе. Сказал, что нас с Фединой не знает. Расценивает слова на стриме как угрозы,

– рассказала Маруся Зверобой.

Она добавила, что потребует психологической проверки президента и одновременного своего допроса с ним.

Зверобой вышла из ГБР с подозрением: видео

Что известно о деле по угрозам Зеленскому

ГБР расследует дело против Федины из-за эмоционального видеообращения к Зеленскому, которое депутат записала вместе со Зверобой.

Дело расследуют как посягательство на жизнь государственного деятеля, а также возможные действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват госвласти.

Обращение Федины и Зверобой было записано после октябрьского визита Зеленского к ветеранам-добровольцам в Золотое на Донбассе. Там у президента и бойцов возникла эмоциональная беседа, в которой Зеленский призвал ветеранов не мешать процессу разведения войск и убрать оружие.

"Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы", – обращались к президенту Федина и Зверобой.

Видеообращение Федины и Зверобой к Зеленскому, по которому открыто дело:

Е-удостоверение в Укрзализныце

Отныне при посадке в поезд Укрзализныци можно показывать электронное удостоверение в приложении "Дия" вместо обычного документа. Оно будет доступно оффлайн. Однако будут обращать внимание и на время последнего обновления программы.

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В Укрзализныце заявили, что поддерживают цифровизацию отношений государства и гражданина и запуск проекта "Дия", который презентовали 6 февраля.

Е-удостоверение не будет считаться действующим без фото или если будут возникать технические проблемы. Тогда пассажиру придется показать обычный документ, подтверждающий личность.

К тому же, нельзя использовать снимок удостоверения с экрана приложения.

При посадке в поезд нужно иметь билет и документ, подтверждающий личность, на выбор: