Головні новини 6 лютого: сутички довкола ринку землі, як Дубілет рахував українців

Рада 6 лютого розглянула всього 180 правок з 4 тисяч до законопроєкту про ринок землі: не обійшлося без сутичок. Міністр Дубілет пояснив, чому його електронний перепис населення не був фейковим. Волонтерці Звіробій вручили підозру в погрозах президентові Зеленському. Пасажири Укрзалізниці зможуть показувати документи через додато "Дія". Такими були головні новини 6 лютого в Україні.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні:

Ринок землі

Верховна Рада 6 лютого встигла розглянути близько 180 поправок до законопроєкту про ринок землі – це приблизно 5% від усіх 4 тисяч внесених правок. З такими темпами нардепам знадобиться приблизно 4 пленарних тижні, аби розглянути всі правки.

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Рада 7 лютого продовжить розглядати правки до законопроєкту про ринок землі.

Як проходив розгляд законопроєкту

Ще на початку засідання парламенту більшість нардепів від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт. Це відбулося після візиту на засідання фракції президента Володимира Зеленського, який побував там саме, щоб обговорити з нардепами земельну реформу. Проте голосів "слуг" забракло, щоб остаточно схвалити законопроєкт.

Тим часом відкриття ринку землі вийшли протестувати під стіни Ради понад тисяча людей.

А нардепи в Раді влаштували гучну перепалку і сутички, сперечаючись про законопроєкт. Так, депутати від "Батьківщини" блокували президію, тож довелося оголосити перерву в засіданні. Повернувшись до зали, нардепи влаштували нову штовханину.

Дивіться відео сутичок у Раді під час розгляду законопроєкту про ринок землі:

Цікаво, що поки біля трибуни відбувалася штовханина та словесна перепалка, нардеп від "Слуги народу" Олександр Кабанов спокійно проводив час за переглядом серіалу.

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Роботу Ради було продовжено до 19:30 і за цей час нардепи встигли розглянути лише близько 180 правок. Коли вечірнє засідання закривали, Тимошенко продовжувала блокувати президію і не давала спікеру Дмитрові Разумкову зайняти його робоче місце. Тож засідання вів перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Він зрештою ввечері оголосив про закриття засідання та продовження розгляду законопроєкту 7 лютого.

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Яка буде ціна на землю

У першому читанні законопроєкту встановили мінімальну ціну на землю. Проте у змінах до документа перед другим читанням внесли правки, які передбачають, що до 2030 року ціна на землю не може бути меншою, ніж нормативна грошова оцінка паїв. Практика інших країн показує, що щороку ціна зростає на 20%, розповів в ефірі 24 каналу радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак.

Він наголосив, що в законопроєкті передбачена мінімальна грошова оцінка землі на рівні 25 – 27 тисяч гривень. Ціна залежатиме від району, області та конкуренції. Наприклад, у Херсоні та Волині ціна буде меншою, бо там не така якість землі, як у Черкасах, Полтаві чи Вінниці, пояснив Мушак.

Також ґрунти, на яких можна вирощувати ягоди, коштуватимуть більше, ніж ті, на яких можна вирощувати лише кукурудзу.

Головні правки до законопроєкту про ринок землі

Іноземні громадяни зможуть купувати землю тільки після проведення референдуму щодо цього питання.

Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії було 200 тисяч гектарів.

Банки також зможуть володіти землею, але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.

Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі. Покупець повинен буде мати документи, які підтверджують походження грошей.

Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.

Електронний перепис населення

Міністра Кабміну Дмитра Дубілета звинуватили у тому, що його електронний перепис населення сфальшований. Тож він 6 лютого зібрав пресконференцію і спробував пояснити методологію оцінки чисельності населення України. Нагадаємо, що за цими підрахунками, на сьогодні в Україні живуть 37 мільйонів 289 тисяч осіб.

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Дубілет заявив, що головне завдання полягало у тому, "щоб правильно зібрати дані із різноманітних джерел, а це складно".

Звідки брали дані про населення України

Для отримання результатів експерти брали дані з:

операторів мобільного зв'язку;

включали отримання знеособлених та агрегованих даних з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування щодо осіб у віці більше 60 років;

з Держреєстру актів цивільного стану громадян щодо осіб у віці до 14 років;

з Держреєстру фізичних осіб-платників податків.

Окрім того, експерти враховували дані перетину громадянами України та іноземцями держкордону України, а також звірили дані цих реєстрів зі статево-віковою структурою населення, яку веде Держстат.

Дубілет вкотре наголосив, що не було можливості оцінити кількість наших співвітчизників, які нині мешкають на окупованих територіях Донбасу та в Криму, та тих, хто постійно за кордоном.

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Скільки людей і якого віку живуть в Україні / Інфографіка 24 каналу

Підозра Звіробій

Волонтерка Маруся Звіробій 6 лютого прийшла до ДБР та отримала повідомлення про підозру у справі про погрози президентові Володимирові Зеленському. До ДБР мала з’явитися ще одна фігурантка справи – народна депутатка від "Європейської солідарності" Софія Федина, щоб теж отримати повідомлення про підозру. Проте депутатка не прийшла.

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Маруся Звіробій заявила, що справа, у якій її збираються звинуватити, є спробою відвернути увагу громадськості від важливих питань. Зауважимо, що раніше Звіробій лише викликали на допити як свідка.

Коли волонтерка вийшла від слідчих, то розповіла про нові деталі справи.

Зеленський був на допиті. Сказав, що нас з Фединою не знає. Розцінює слова на стрімі як погрози,

– розповіла Маруся Звіробій.

Вона додала, що вимагатиме психологічної перевірки президента та одночасного свого допиту з ним.

Звіробій вийшла з ДБР з підозрою: відео

Що відомо про справу за погрози Зеленському

ДБР розслідує справу проти Федини через емоційне відеозвернення до Зеленського, яке депутатка записала разом зі Звіробій.

Справу розслідують як посягання на життя державного діяча, а також можливі дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення держвлади.

Звернення Федини та Звіробій було записане після жовтневого візиту Зеленського до ветеранів-добровольців у Золоте на Донбасі. Там у президента і бійців виникла емоційна розмова, в якій Зеленський закликав ветеранів не заважати процесу розведення військ та прибрати зброю.

"Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли", – зверталися до президента Федина та Звіробій.

Відеозвернення Федини і Звіробій до Зеленського, через яке відкрито справу:

Е-посвідчення в Укрзалізниці

Відтепер при посадці у поїзд Укрзалізниці можна показувати електронне посвідчення у додатку "Дія" замість звичайного документа. Він буде доступний офлайн. Проте звертатимуть увагу і на час останнього оновлення програми.

Корисно: Додаток "Дія" запрацював офіційно – де завантажити

В Укрзалізниці заявили, що підтримують цифровізацію відносин держави й громадянина та запуск проєкту "Дія", який презентували 6 лютого.

Е-посвідчення не вважатиметься чинним без фото або якщо виникатимуть технічні проблеми. Тоді пасажиру доведеться показати звичайний документ, що підтверджує особу.

До того ж, не можна використовувати знімок з екрана посвідчення з додатку.

При посадці у потяг треба мати квиток і документ, що підтверджує особу на вибір:

паспорт громадянина України,

паспорт громадянина України для виїзду за кордон,

дипломатичний паспорт України,

службовий паспорт України,

посвідчення особи моряка,

посвідчення члена екіпажу,

посвідчення особи на повернення в Україну,

тимчасове посвідчення громадянина України,

посвідчення водія,

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон та інші, які передбачені правилами.



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