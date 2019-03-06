Главные новости 6 марта: срочное заседание СНБО и вероятное вторжение России

Порошенко срочно собрал СНБО. Российская сторона завершает формировать ударные соединения на границе с Украиной для возможного вторжения. НАБУ закрыло дело по незаконному обогащению Труханова. Объявлены победители конкурса на должности в Высший антикоррупционный суд. На Киевщине избили журналиста-расследователя программы "Схемы". Такими были главные новости среды, 6 марта, в Украине и мире.

Срочное заседание СНБО

Президент Украины Петр Порошенко срочно собрал Совет национальной безопасности и обороны Украины по реформированию государственного концерна "Укроборонпром" и усилению прозрачности его деятельности.

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Президент отметил, что необходимо избежать чрезмерного засекречивания информации относительно государственного оборонного заказа и внести изменения в законы. Он также заявил, что СНБО инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".

Порошенко предложил расширить состав Наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО. По мнению президента, это поможет достичь предприятиями "Укроборонпрома" стандартов, необходимых для вступления в НАТО.

Кроме того, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предлагает, чтобы порядок доставки деталей для предприятий ГК "Укроборонпром" из Российской Федерации был четко оговорен СНБО. То есть предприятия, которые поставляют необходимые детали, узлы, агрегаты из страны-агрессора не должны исчисляться тысячами, а их количество должно быть ограничено.

К слову, руководителю ООО "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе 5 марта сообщили о подозрении в неуплате около 30 миллионов гривен налогов. Его фирма "Оптимумспецдеталь" была центром коррупционных схем в "Укроборонпроме". Кроме того, суд взял под стражу бывшего заместителя директора Департамента контракта №1 государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Дениса Панасенко.

Что известно о коррупционных схемах в Укроборонпроме?

В начале войны на Донбассе группа молодых людей вступила в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивали цену в разы и по сговору с "Укроборонпромом" продавали эти запчасти на заводы госконцерна.



По данным журналистов, в группу входят заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (уже уволен с должности), его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.



В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петра Порошенко, и даже бывший завод президента "Кузница на Рыбальском".



Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Группа заработала более четверти миллиарда гривен на этих сделках. Значительную часть денег раздали на взятки и "откаты". Младший Гладковский отвечал за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает сейчас, что ничего об этом не знал.

Россия может вторгнуться в Украину

Российская сторона завершает формировать ударные соединения на границе с Украиной для возможного вторжения. РФ готовит ряд диверсий на передовой и в тылу.

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В Генштабе Вооруженных сил Украины прогнозируют военные угрозы по трем из четырех направлений: север, восток и юг.

Начальник Генштаба Виктор Муженко подчеркнул, что украинским Вооруженным силам "есть кем и чем останавливать российские танки и самолеты". Муженко не исключает диверсий на передовой в период перед выборами президента Украины.

В 2019 году в украинской армии станет вдвое больше новой техники по сравнению с предыдущими годами. Прежде всего, это – обновление и принятие на вооружение комплексов противоракетной обороны и модернизированных ракет к ним, укомплектование украинскими противотанковыми комплексами Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и морской пехоты.



Карта с направлениями, на которых Россия может вторгнуться в Украину

Труханов невиновен?

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения городского головы Одессы Геннадия Труханова.

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Дело относительно незаконного обогащения Труханова закрыли еще 28 февраля из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение.

В НАБУ сказали, что решение КС о признании неконституционной статьи о незаконном обогащении никак не влияет на обвинение Труханова в коррупционном преступлении по другой статье.

Так, мэр Одессы остается обвиняемым по так называемому делу "Краяна" о хищении 185 миллионов гривен во время продажи завода.

Политический эксперт Андрей Вигиринский рассказал 24 каналу, что чиновников, в отношении которых закроют дела по незаконному обогащению, нельзя будет повторно привлечь к ответственности по этим обвинениям.

Что известно о деле "Краяна" и участии в нем Труханова? В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления, а в октябре вручили обвинительный акт. Одним из обвинений в деле является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". 9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова. Сам мэр свою вину отрицает и до сих пор не отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых находится еще семь человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман.

Известны результаты конкурса на должности судей в Высший антикоррупционный суд

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты конкурса на должности судей в Высший антикоррупционный суд. Так, свою способность осуществлять правосудие в составе антикоррупционного суда подтвердили 27 человек.

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В конкурсе в Высший антикоррупционный суд в целом победили 39 кандидатов. 27 из них будут работать судьями антикоррупционного суда, 12 – судьями апелляционной палаты. Далее список из 39 победителей передадут Высшему совету правосудия для собеседований, который, в свою очередь, внесет представление о назначении судей президенту.

Список победителей конкурса в Высший антикоррупционный суд можно посмотреть здесь.

Что такое Высший антикоррупционный суд?

Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственные Национальному антикоррупционному бюро. В частности, говорится о преступлениях относительно нецелевого использования бюджетных денег, злоупотреблении властью или влиянием, незаконном обогащении, взяточничестве.



Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда были такие требования: кандидат должен иметь опыт работы на должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья должен соответствовать требованиям закона "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

Избиение журналиста-расследователя

В селе Чабаны на Киевщине журналиста и оператора программы "Схемы" вытолкали из сельсовета. Им нанесли телесные повреждения и повредили видеокамеру.

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Среди нападавших на журналиста и оператора программы "Схемы" в Чабановском поселковом совете были заместители поселкового головы Александра Киризлиева и председатель общественной организации, близкой к руководителю поселка.

Это Владимир Чуприна – заместитель поселкового головы по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства, Юрий Бондарь – заместитель поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов,

– говорится в сообщении.

Съемке препятствовали представители ОО "Развитие Киевщины", почетным председателем которой является Киризлиев. Среди нападающих в частности был глава этой ОО Валерий Присяжный.

На место инцидента журналисты вызвали полицию и скорую, чтобы зафиксировать побои.

После обследования в больнице медики диагностировали у Бориса Троценко сотрясение мозга,

– добавили журналисты.

Главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая сказала, что съемочная группа выполняла редакционное задание – снимала информацию для материала о выделении в частные руки государственных земель, которыми распоряжается Национальная академия аграрных наук Украины.

Смотрите видео как напали на журналистов-расследователей в селе Чабаны: