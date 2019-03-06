Головні новини 6 березня: термінове засідання РНБО та ймовірне вторгнення Росії

Порошенко терміново зібрав РНБО. Російська сторона завершує формувати ударні з'єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення. НАБУ закрило справу щодо незаконного збагачення Труханова. Оголошені переможці конкурсу на посади до Вищого антикорупційного суду. На Київщині побили журналіста-розслідувача програми "Схеми". Такими були головні новини середи, 6 березня, в Україні та світі.

Термінове засідання РНБО

Президент України Петро Порошенко терміново зібрав Раду національної безпеки і оборони України щодо реформування державного концерну "Укроборонпром" та посилення прозорості його діяльності.

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Президент зазначив, що необхідно уникнути надмірного засекречення інформації щодо державного оборонного замовлення та внести зміни до законів. Він також заявив, що РНБО ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром.

Порошенко запропонував розширити склад Наглядової ради концерну за рахунок міжнародних фахівців з країн-партнерів, які є членами НАТО. На думку президента, це допоможе досягти підприємствами "Укроборонпрому" стандартів, необхідних для вступу до НАТО.

Крім того, Генеральний прокурор України Юрій Луценко пропонує, щоб порядок доставки деталей для підприємств ДК "Укроборонпром" із Російської Федерації був чітко обумовлений РНБО. Тобто підприємства, які постачають необхідні деталі, вузли, агрегати з країни-агресора не повинні обчислюватися тисячами, а їх кількість має бути обмежена.

До слова, керівникові ТОВ "Оптимумспецдеталь" Андрієві Рогозі 5 березня повідомили про підозру в несплаті близько 30 мільйонів гривень податків. Його фірма "Оптимумспецдеталь" була центром корупційних схем в "Укроборонпромі". Крім того, суд взяв під варту колишнього заступника директора Департаменту контракту №1 державного підприємства "Спецтехноекспорт" Дениса Панасенка.

Що відомо про корупційні схеми в Укроборонпромі?На початку війни на Донбасі група молодиків вступила у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручували ціну у рази і за змовою з "Укроборонпромом" продавали ці запчастини на заводи держконцерну.



За даними журналістів, до групи входять заступник секретаря РНБО Олег Гладковський (вже звільнений з посади), його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.



У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод президента "Кузня на Рибальському".



Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Група заробила понад чверть мільярда гривень на цих оборудках. Значну частину грошей роздали на хабарі і "відкати". Молодший Гладковський відповідав за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує зараз, що нічого про це не знав.

Росія може вторгнутися в Україну

Російська сторона завершує формувати ударні з'єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення. РФ готує низку диверсій на передовій і в тилу.

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У Генштабі Збройних сил України прогнозують військові загрози за трьома з чотирьох напрямків: північ, схід і південь.

Начальник Генштабу Віктор Муженко наголосив, що українським Збройним силам "є ким і чим зупиняти російські танки і літаки". Муженко не виключає диверсій на передовій у період перед виборами президента України.

У 2019 році в українській армії стане вдвічі більше нової техніки порівняно з попередніми роками. Перш за все, це – оновлення і прийняття на озброєння комплексів протиракетної оборони і модернізованих ракет до них, укомплектування українськими протитанковими комплексами Сухопутних військ, десантно-штурмових військ і морської піхоти.



Карта з напрямками, на яких Росія може вторгнутися в Україну

Труханов невинний?

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення міського голови Одеси Геннадія Труханова.

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Справу щодо незаконного збагачення Труханова закрили ще 28 лютого через скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

У НАБУ сказали, що рішення КС про визнання неконституційною статтю про незаконне збагачення ніяк не впливає на обвинувачення Труханова у корупційному злочині за іншою статтею.

Так, мер Одеси залишається обвинувачуваним у так званій справі "Краян" про розкрадання 185 мільйонів гривень під час продажу заводу.

Політичний експерт Андрій Вігірінський розповів 24 каналу, що високопосадовців, щодо яких закриють справи по незаконному збагаченню, не можна буде повторно притягнути до відповідальності за цими звинуваченнями.

Що відомо про справу "Краян" і участь у ній Труханова?В лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". 9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова. Сам міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман.

Відомі результати конкурсу на посади суддів до Вищого антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила результати конкурсу на посади суддів до Вищого антикорупційного суду. Так, свою здатність здійснювати правосуддя у складі антикорупційного суду підтвердили 27 осіб.

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У конкурсі до Вищого антикорупційного суду загалом перемогли 39 кандидатів. 27 із них працюватимуть суддями антикорупційного суду, 12 – суддями апеляційної палати. Далі список із 39 переможців передадуть Вищій раді правосуддя для співбесід, яка, у свою чергу, внесе подання про призначення суддів президенту.

Список переможців конкурсу до Вищого антикорупційного суду можна переглянути тут.

Що таке Вищий антикорупційний суд?Це орган судової влади, який розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні Національному антикорупційному бюро. Зокрема, мовиться про злочини щодо нецільового використання бюджетних грошей, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.



Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду були такі вимоги: кандидат повинен мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років. Також суддя повинен відповідати вимогам закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

Побиття журналіста-розслідувача

У селі Чабани на Київщині журналіста та оператора програми "Схеми" виштовхали з сільради. Їм завдали тілесних ушкоджень та пошкодили відеокамеру.

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Серед нападників на журналіста і оператора програми "Схеми" у Чабанівській селищній раді були заступники селищного голови Олександра Киризлієва та голова громадської організації, близької до керівника селища.

Це Володимир Чуприна – заступник селищного голови з питань роботи житлово-комунального господарства та Юрій Бондар – заступник селищного голови з питань роботи виконавчих органів,

– йдеться в повідомленні.

Зйомці перешкоджали представники ГО "Розвиток Київщини", почесним головою якої є Киризлієв. Серед нападників зокрема бувголова цієї ГО Валерій Присяжний.

На місце інциденту журналісти викликали поліцію та швидку, щоб зафіксувати побої.

Після обстеження у лікарні медики діагностували у Бориса Троценка струс мозку,

– додали журналісти.

Головний редактор "Схем" Наталка Седлецька сказала, що знімальна група виконувала редакційне завдання – знімала інформацію для матеріалу про виділення в приватні руки державних земель, якими розпоряджається Національна академія аграрних наук України.

Дивіться відео як напали на журналістів-розслідувачів у селі Чубани: