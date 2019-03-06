Від початку року в Україні трапилось 18 нападів на журналістів, – НСЖУ

За два перших місяці 2019 року в Україні зафіксували 18 випадків атак на журналістів. Так, у січн фізичну агресію до представників ЗМІ застосували 7 осіб, а у лютому – 6.

Найбільше нападів зафіксували у Києві та Київській області, – аж 5. Ще 2 інциденти трапилися в Одесі та 1 в Херсоні, повідомляють у НСЖУ.

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Також 5 інцидентів сталося на теренах Західної України: 2 – на Буковині, по одному на Закарпатті, Тернопільщині та у Львові.

Проте, як зазначають у спілці журналістів, один із найжорстокіших нападів стався увечері 24 січня. У Голосіївському районі Києва невідомі побили й пограбували журналістів проекту "Стоп корупції" Олександра Золотнюка та Владислава Марченка, які готували сюжет про незаконний видобуток піску.

Найбільше постраждав Олександр Золотнюк – у нього забої м'яких тканин, вибитий зуб, опік сітківки ока. За фактом події звернулися до поліції, там відкрили кримінальне провадження. Було затримано 7 підозрюваних, двох відпустили, до решти застосували запобіжний захід – домашній арешт. Також встановили особу організатора, він зараз у розшуку,

– розповіла начальник юридичного департаменту "Стоп корупції" Роксолана Арійончик.

Після пережитого журналісти перебувають у шоковому стані.

Двічі поспіль – у січні й лютому – про перешкоджання професійній діяльності із застосуванням сили повідомляла чернівецька журналістка Галина Єреміца. На працівницю ЗМІ двічі нападали віряни та представники духівництва.

"У обох випадках, що сталися в Чернівецькій області, займалася висвітленням зборів, на яких обговорювалися питання переходу парафій від Московського патріархату до ПЦУ. Віряни поводилися дуже агресивно: погрожували, висловлювали на мою адресу образи, виривали техніку з рук. В обох випадках зверталася до правоохоронців із приводу перешкоджання журналістській діяльності", – розповіла сама журналістка.

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Частина інцидентів супроводжувалася знищенням чи пошкодженням майна, атаками на журналістські групи.

Зокрема, резонансною справою стала стрілянина в редакції обласної газети "Новий день" у Херсоні під час проведення прес-конференції. Правоохоронці пошкодили мікрофон "5 каналу" під час затримання групи осіб біля Подільського райвідділу поліції в Києві та через підпал повністю згоріло авто блогера Василя Крутчака.