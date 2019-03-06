11:02
6 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 березня
      Вєсті.UA: Гладковський стає блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:54, 5 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Від початку року в Україні трапилось 18 нападів на журналістів, – НСЖУ

      35 Читать новость на русском
      Від початку року на журналістів в Україні напали 18 разів
      Від початку року на журналістів в Україні напали 18 разів / фото з відкритих джерел

      За два перших місяці 2019 року в Україні зафіксували 18 випадків атак на журналістів. Так, у січн фізичну агресію до представників ЗМІ застосували 7 осіб, а у лютому – 6.

      Найбільше нападів зафіксували у Києві та Київській області, – аж 5. Ще 2 інциденти трапилися в Одесі та 1 в Херсоні, повідомляють у НСЖУ.

      Читайте також: За ними стежать: кому надокучають активісти та журналісти, які відстоюють правду

      Також 5 інцидентів сталося на теренах Західної України: 2 – на Буковині, по одному на Закарпатті, Тернопільщині та у Львові.

      Проте, як зазначають у спілці журналістів, один із найжорстокіших нападів стався увечері 24 січня. У Голосіївському районі Києва невідомі побили й пограбували журналістів проекту "Стоп корупції" Олександра Золотнюка та Владислава Марченка, які готували сюжет про незаконний видобуток піску.

      Найбільше постраждав Олександр Золотнюк – у нього забої м'яких тканин, вибитий зуб, опік сітківки ока. За фактом події звернулися до поліції, там відкрили кримінальне провадження. Було затримано 7 підозрюваних, двох відпустили, до решти застосували запобіжний захід – домашній арешт. Також встановили особу організатора, він зараз у розшуку,
      – розповіла начальник юридичного департаменту "Стоп корупції" Роксолана Арійончик.

      Після пережитого журналісти перебувають у шоковому стані.

      Двічі поспіль – у січні й лютому – про перешкоджання професійній діяльності із застосуванням сили повідомляла чернівецька журналістка Галина Єреміца. На працівницю ЗМІ двічі нападали віряни та представники духівництва.

      "У обох випадках, що сталися в Чернівецькій області, займалася висвітленням зборів, на яких обговорювалися питання переходу парафій від Московського патріархату до ПЦУ. Віряни поводилися дуже агресивно: погрожували, висловлювали на мою адресу образи, виривали техніку з рук. В обох випадках зверталася до правоохоронців із приводу перешкоджання журналістській діяльності", – розповіла сама журналістка.

      Читайте також: Луценко запам'ятається тиском на журналістів, – Бердинських

      Частина інцидентів супроводжувалася знищенням чи пошкодженням майна, атаками на журналістські групи.

      Зокрема, резонансною справою стала стрілянина в редакції обласної газети "Новий день" у Херсоні під час проведення прес-конференції. Правоохоронці пошкодили мікрофон "5 каналу" під час затримання групи осіб біля Подільського райвідділу поліції в Києві та через підпал повністю згоріло авто блогера Василя Крутчака.

      blog_ava
      Росія зруйнувала все, – Клімкін про ядерний конфлікт та збройні плани України
      сьогодні
      2776
      Теги: Новини України Журналісти Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      сьогодні , 11:00 Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      Єгор Соболєв 26
      Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      сьогодні , 10:02 Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      Інна Жолобович 4931
      Як безкоштовно доїхати в інше місто, якщо вас обікрали: поради юриста
      сьогодні , 09:08 Як безкоштовно доїхати в інше місто, якщо вас обікрали: поради юриста
      Ірина Поліщук 1246
      Forbes затвердив: 21-річна Кайлі Дженнер стала наймолодшою мільярдеркою у світі
      сьогодні , 09:39 Forbes затвердив: 21-річна Кайлі Дженнер стала наймолодшою мільярдеркою у світі
      1215
      Феномен Зеленського, або Кого насправді вибирають українці
      сьогодні , 08:40 Феномен Зеленського, або Кого насправді вибирають українці
      Артем Овдієнко 1647
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук