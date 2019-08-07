Главные новости 6 августа: сорванное перемирие и "зеленые" законы

Оккупанты сорвали "хлебное" перемирие, которое продлилось 17 дней. Президент Владимир Зеленский подписал сразу два "зеленых" закона. Наконец удалось потушить пожар под российским Алчинском. ЦИК не успела в установленный законом срок зафиксировать результаты выборов. Лоукостер Wizz Air запускает сразу 7 новых рейсов из Украины. Такими были главные новости 6 августа.

Самые важные новости Украины и мира за 6 августа.

Оккупанты убили четырех защитников Украины, сорвав перемирие

6 августа в период с 10:20 до 10:30 противник совершил обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, в результате обстрела погибли четверо военнослужащих. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.

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"Этот факт в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований России и их наемников относительно дальнейшего обострения конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательного невыполнения Минских договоренностей. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших Героев", – отметили в штабе ООС.

О том, что смертельный обстрел украинских военных в районе Павлополя направлен на подрыв не только перемирия, которое сегодня должно длиться на Донбассе, но и переговорного процесса в целом, заявил и Президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, Украина искренне стремится к миру, и это стремление является неизменным. Но 6 августа весь мир увидел, кто мира не хочет. Заметим, хлебное перемирие продолжалось всего 17 дней.

Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров,

– подчеркнул Зеленский.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

Президент Зеленский подписал "зеленые" законы

Президент Украины подписал законы о "зеленых тарифах" на солнечную электроэнергию и о различных правах для электромобилей и автомобилей с ДВС.

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Первый закон, в частности, предусматривает возвращение владельцам малых наземных солнечных электростанций гарантий получения "зеленого тарифа".

Принятый закон вносит изменения в закон "Об альтернативных источниках энергии" относительно определения порядка расчета уровня "зеленого тарифа" для всех частных домохозяйств, которые производят электроэнергию из солнечного излучения.

Что такое "зеленый тариф" и что это значит для украинцев?

"Зеленый тариф" – экономический механизм, направленный на поощрение генерации электроэнергии возобновляемой энергетикой. Является специальным тарифом, по которому государство закупает электроэнергию по завышенной цене у предприятий и частных лиц, которые используют альтернативные источники энергии.



Ранее в Украине был принят закон, который предусматривал переход от "зеленого тарифа" к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года.



Этот закон ограничивал с 2020 года установку домашних солнечных станций мощностью до 50 КВт на земли с правом получать "зеленый тариф" за отпущенную в сеть электроэнергию. Станции такого размера можно было устанавливать только на крышах или фасадах капитальных сооружений. Новая редакция закона возвращает "зеленый тариф" и для владельцев наземных электростанций.

Зато закон о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей вводит зеленые номерные знаки для электромобилей и новые дорожные знаки.

Закон поручает Кабинету министров Украины вести такие новые дорожные знаки:

"Для электромобилей";

"Кроме электромобилей";

"Станция зарядки электромобилей".

За нарушение требований этих знаков и новых прав владельцев электромобилей предусмотрен штраф в размере от 340 до 510 гривен. На разработку новых знаков Кабмину предоставляется до 6 месяцев, следовательно, вероятнее всего, привилегии для электромобилей вступят в силу в Украине уже в 2020 году.

Пожар под российским Алчинском таки удалось потушить

В понедельник, 5 августа, под городом Ачинск в Красноярском крае РФ произошел пожар на складах с боеприпасами, из-за чего они начали взрываться. По меньшей мере 8 человек получили ранения, а жителей соседних населенных пунктов эвакуировали – говорится об 11 тысяч человек.

Пострадали жилые дома. Взрывной волной выбило окна. Территория воинской части оцеплена,

– рассказал один из местных жителей.

На следующий день после возгорания появилась информация о первом погибшем. Так, по официальной информации, один человек погиб, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести. Кем был погибший, в Следственном комитете России не сообщают.

Ранее российские экстренные службы уже сообщали об одном погибшем военнослужащем, однако эту информацию опровергли в Минобороны РФ. Губернатор Красноярского края Александр Ус сообщал также об одном пропавшем без вести.

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Пожар удалось полностью ликвидировать, а взрывы боеприпасов прекратились. В Министерстве обороны России сообщили, что очагов открытого горения на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа больше нет.

К проливке территории склада приступили десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8.

ЦИК не успела вовремя установить результаты выборов

Центральная избирательная комиссия должна была 5 августа объявить окончательные результаты выборов в Верховную Раду. Это был последний отведенный для этого день. Однако около полуночи в ЦИК признали: их старания напрасны.

Так, ЦИК должна была признать избранными последних восьми народных депутатов по одномандатным округам. Впрочем, из-за множества фактов фальсификаций на участках и судебных исков члены комиссии не успели этого сделать.

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Не удалось установить результаты на одном округе, что под номером 210. Там окружная избирательная комиссия не успевает осуществить назначенный судом повторный подсчет голосов на ряде участков.

Несмотря на препятствия, пересчет голосов на всех 33 участках округа №210 на Черниговщине таки состоялся, но на следующий день после "дедлайна". Победителем стал, как и во время предварительного подсчета голосов, Сергей Коровченко.



Как распределятся места в новой Верховной Раде / инфографика 24 канала

Wizz Air запускает новые бюджетные рейсы из Украины

Авиакомпания Wizz Air собирается запустить шесть новых рейсов из Одессы и один из Львова. Их начнут выполнять в конце октября – начале ноября. Из Одессы будут выполняться рейсы в:

Будапешт (Венгрия);

(Венгрия); Берлин (Германия);

(Германия); Братиславы (Словакия);

(Словакия); Гданьск (Польша);

(Польша); Вроцлава (Польша);

(Польша); Катовице (Польша).

А вот из Львова можно будет летать на Кипр уже с 28 октября. Рейс авиакомпания будет выполнять в аэропорт Ларнаки.