Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони

Окупанти зірвали "хлібне" перемир'я, яке протривало 17 днів. Президент Володимир Зеленський підписав одразу два "зелені" закони. Врешті вдалося загасити пожежу під російським Алчинськом. ЦВК не встигла у визначений законом термін встановити результати виборів. Лоукостер Wizz Air запускає одразу 7 нових рейсів з України. Такими були головні новини 6 серпня.

Найважливіші новини України та світу за 5 серпня.

Окупанти вбили чотирьох захисників України, зірвавши перемир'я

6 серпня у період з 10:20 до 10:30 противник здійснив обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль, в результаті обстрілу загинуло чотири військовослужбовця. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет.

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"Цей факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Росії та їх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв", – зазначили у штабі ООС.

Про те, що смертельний обстріл українських військових у районі Павлополя є спрямованим на підрив не тільки перемир’я, яке сьогодні має тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом, заявив і Президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, Україна щиро прагне миру та це прагнення є незмінним. Але 6 серпня весь світ побачив, хто саме миру не хоче. Зауважимо, хлібне перемир’я тривало всього 17 днів.

Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин,

– наголосив Зеленський.



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

Президент Зеленський підписав "зелені" закони

Президент України підписав закони про "зелені тарифи" на сонячну електроенергію та про різні права для електромобілів та автомобілів з ДВС.

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Перший закон, зокрема, передбачає повернення власникам малих наземних сонячних електростанцій гарантій отримання "зеленого тарифу".

Ухвалений закон вносить зміни до закону "Про альтернативні джерела енергії" щодо визначення порядку розрахунку рівня "зеленого тарифу" для всіх приватних домогосподарств, які виробляють електроенергію з сонячного випромінювання.

Що таке "зелений тариф" і що це означає для українців?"Зелений тариф" – економічний механізм, спрямований на заохочення генерації електроенергії відновлюваною енергетикою. Є спеціальним тарифом, за яким держава закуповує електроенергію по завищеній ціні у підприємств і приватних осіб, що використовують альтернативні джерела енергії.



Раніше в Україні був ухвалений закон, який передбачав перехід від "зеленого тарифу" до механізму аукціонів для нових об'єктів відновлюваної енергетики з 2020 року.



Цей закон обмежував з 2020 року установку домашніх сонячних станцій потужністю до 50 КВт на землі з правом отримувати "зелений тариф" за відпущену в мережу електроенергію. Станції такого розміру можна було встановлювати тільки на дахах або фасадах капітальних споруд. Нова редакція закону повертає "зелений тариф" і для власників наземних електростанцій.

Натомість закон про створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів запроваджує зелені номерні знаки для електромобілів та нові дорожні позначки.

Закон доручає Кабінету міністрів України вести такі нові дорожні знаки:

"Для електромобілів";

"Крім електромобілів";

"Станція зарядки електромобілів".

За порушення вимог цих знаків та нових прав власників електромобілів передбачено штраф у розмірі від 340 до 510 гривень. На розробку нових знаків Кабміну надається до 6 місяців, відтак, найімовірніше, привілеї для електромобілів набудуть чинності в Україні вже у 2020 році.

Пожежу під російським Алчинськом таки вдалося загасити

У понеділок, 5 серпня, під містом Ачинськ в Красноярському краї РФ сталась пожежа на складах з боєприпасами, через що вони почали вибухати. Щонайменше 8 людей отримали поранення, а жителів сусідніх населених пунктів евакуювали – мовиться про 11 тисяч людей.

Постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею вибило вікна. Територія військової частини оточена,

– розповів один з місцевих жителів.

Наступного дня після загорання з'явилася інформація про першого загиблого. Так, за офіційною інформацією, одна людина загинула, вісім отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Ким був загиблий у Слідчому комітеті Росії не повідомляють.

Раніше російські екстрені служби вже повідомляли про одного загиблого військовослужбовця, проте цю інформацію спростували в Міноборони РФ. Губернатор Красноярського краю Олександр Ус повідомляв також про одного зниклого безвісти.

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На щастя, пожежу вдалося повністю ліквідувати, а вибухи боєприпасів припинилися. У Міністерстві оборони Росії повідомили, що осередків відкритого горіння на складі Центру матеріально-технічного забезпечення Центрального військового округу більше немає

До проливки території складу приступили десять літаків Іл-76 військово-транспортної авіації і вертольоти армійської авіації Мі-8.

ЦВК не встигла вчасно встановити результати виборів

Центральна виборча комісія мала 5 серпня оголосити остаточні результати виборів до Верховної Ради. Це був останній, відведений для цього день. Проте близько опівночі у ЦВК визнали: їх намагання марні.

Так, ЦВК мала визнати обраними останніх вісьмох народних депутатів по одномандатних округах. Втім, через безліч фактів фальсифікацій на дільницях і судові позови члени комісії не встигли цього зробити.

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Не вдалось встановити результати на одному окрузі, що під номером 210. Там окружна виборча комісія не встигає здійснити призначений судом повторний підрахунок голосів на низці дільниць.

Попри перешкоди, перерахунок голосів на всіх 33 дільницях округу №210 на Чернігівщині таки відбувся, але наступного дня після "дедлайну". Переможцем став, як і під час попереднього підрахунку голосів, Сергій Коровченко.



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Wizz Air запускає нові бюджетні рейси з України

Авіакомпанія Wizz Air збирається запустити шість нових рейсів з Одеси та один зі Львова. Їх почнуть виконувати наприкінці жовтня – на початку листопада. З Одеси виконуватимуться рейси до:

Будапешта (Угорщина);

(Угорщина); Берліна (Німеччина);

(Німеччина); Братислави (Словаччина);

(Словаччина); Гданська (Польща);

(Польща); Вроцлава (Польща);

(Польща); Катовіце (Польща).

А ось зі Львова можна буде літати на Кіпр вже з 28 жовтня. Рейс авіакомпанія виконуватиме до аеропорту Ларнаки.