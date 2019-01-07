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      Главные новости 7 января: Авария судна с украинцами в Турции и заблудившиеся в Карпатах туристы

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      Новости Украины сегодня 7 января 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 7 января / Коллаж 24 канала

      У берегов Турции затонуло грузовое судно. На его борту находились 13 человек, среди которых 11 – украинцы. Четверо сограждан погибли. В Сочельник в Карпатских горах заблудились две группы туристов. Одного туриста нашли мертвым. По сообщению британских СМИ, в Великобритании была разоблачена сеть агентов российской разведки. Такими были главные новости 7 января в Украине и мире.

      Авария судна с украинским у берегов Турции

      7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно. На его борту находились 13 человек – 11 украинцев, 1 россиянин и 1 азербайджанец. Семь человек выжили, шесть человек нашли уже мертвыми.

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      Четверо погибших были гражданами Украины. Это подтвердили в МИД Украины.

      Спасательная операция в Самсуне: видео

      Сигнал бедствия от грузового судна "Волга-Балт", которое шло под панамским флагом, получили в 08:10 по местному времени. Катастрофа произошла в 80 километрах от Самсуна.

      В МИД Украины отметили, что аварию судна вызвал удар волны.

      В территориальных водах Турции затонуло грузовое судно, которое ходило под флагом Панамы. В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда подала береговой охране сигнал о спасении,
      – отметил начальник Управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.


      Семь человек с затонувшего судна спасли

      Как отмечает Azvision.az, судно направлялось в Самсун из российского порта "Азов". Оно перевозило уголь.

      К поисково-спасательной операции привлекли две лодки, три вертолета и самолет.

      Отметим, что позже в посольстве России заявили, что среди членов экипажа граждан РФ не было.

       

      В ночь на Рождество в Карпатах заблудились туристы

      Сочельник на Закарпатье выдался беспокойным: местным спасателям поступило 2 сообщения о потерянных туристах. Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района.

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      В условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. На их поиски сразу направили отряд горных спасителей.

      Поддерживая с заблудившимися телефонную связь, спасатели посоветовали мужчинам двигаться в сторону села Березники Свалявского района, однако те, пренебрегли рекомендациями спасателей, и решили подниматься крутыми склонами в сторону вершины горы,
      – отмечают в ДСНС.

      Только в 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Оставив спасателям GPS-координаты третьего, туристы были доставлены к месту их временного проживания.

      Спасатели же, в свою очередь, продолжили искать третьего, приобщив к поисковым работам еще два горных поисково-спасательные отделения. Около трех часов утра профессионалы ДСНС нашли лыжную маску и палки заблудившегося, однако его рядом не обнаружили.

      В тот же вечер, 6 января, в Службу спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов. Мобильная связь с заблудившимися отсутствует,
      – добавляют в экстренной службе.

      Около 11:50 утра 7 января спасатели нашли тело туриста, который не смог пойти вместе с друзьями и остался ждать спасателей.

      В 15:40 спасатели нашли одного из туристов со второй поисково-спасательной операции. Спасатели оценили состояние туриста как удовлетворительное. Но пока продолжаются поиски его товарища: мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.

      "Сейчас продолжаются поиски его товарища, ведь как выяснилось, во время блуждания в горах они решили разделиться и пошли в разные стороны", – добавляют в ДСНС.

      Великобритания выяснила все детали отравления Скрипаля, – СМИ

      В Великобритании уверены, что выяснили "все, что стоит знать" о покушении на российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, включно со следами, ведущими прямо к президенту РФ Владимиру Путину.

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      По словам источников The Telegraph в правительстве, в Великобритании была разоблачена сеть агентов российской разведки, стоящих за нападением в Солсбери.

      Угрозу, что ее составляло ГРУ, которое совершило попытку убийства Скрипаля в марте прошлого года, было резко сокращено в результате контртеррористического расследования, в ходе которого было обнаружено агентов, которые совершили нападение,
      – пишут в издании.

      Некоторые источники сообщили, что подробности заговора хорошо известны, в том числе цепочка руководителей, что ведет к Путину, которая дала зеленый свет на использование химического оружия на британской земле.

      Мы уверены, что знаем все, что нам нужно знать о Солсбери. ГРУ потребуются десятилетия, чтобы вернуть себе точку опоры в Великобритании,
      сказал источник.

      Так, операции ГРУ частично были раскрыты из-за их же грубых ошибок. К примеру, – предоставление агентам паспортов с последовательными номерами. В результате Великобритания и ее союзники смогли собрать и обменяться информацией о лицах большинства офицеров ГРУ, которые когда-либо выезжали за границу РФ для секретных операций.

      Массовая высылка шпионов из российских посольств в Европе и США также сыграла огромную роль в подрыве российской разведывательной сети за рубежом. Отметим, что 23 российских дипломата выслали из Великобритании из-за отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля. В конце декабря посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, Москва и Лондон достигли договоренности о постепенном восстановлении численности дипломатических представителей в Великобритании и Российской Федерации с января 2019 года. Однако в Британии опровергли эту информацию. Так, россиян, которых выгнали из страны после отравления Скрипаля, никуда возвращать не будут.

      Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Оба выжили, однако проходили длительный курс лечения. Из-за подозрений о причастности к отравлению Скрипаля против России было введено ряд санкций. Подозреваемые в выполнении задания по отравлению Скрипаля – Александр Петров и Руслан Боширов. Они являются офицерами ГРУ России.

       

      Теги: Жертвы Водный транспорт Новости Турции Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Новости Украины Авария судна с украинцами вблизи Турции Новости России Расследования МИД Украины ГСЧС Новости Закарпатья Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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