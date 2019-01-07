Головні новини 7 січня: Аварія судна з українцями біля Туреччини і заблукалі у Карпатах туристи

Біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно. На його борту перебували 13 осіб, серед яких 11 – українці. Четверо співгромадян загинули. У Святвечір у Карпатських горах заблукали дві групи туристів. Одного туриста знайшли мертвим. За повідомленням британських ЗМІ, у Великій Британії було викрито мережу агентів російської розвідки. Такими були головні новини 7 січня в Україні та світі.

Аварія судна з українцями біля берегів Туреччини

7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно. На його борту перебували 13 осіб – 11 українців, 1 росіянин і 1 азербайджанець. Семеро людей вижили, шістьох людей знайшли вже мертвими.

Читайте також: Бойовий корабель США зайшов в Чорне море: з'явилась реакція Росії

Четверо загиблих були громадянами України. Це підтвердили в МЗС України.

Рятувальна операція у Самсуні: відео

Сигнал лиха від вантажного судна "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором, отримали о 08:10 за місцевим часом. Катастрофа сталась за 80 кілометрів від Самсуна.

UPDATE — 6 crew members died, 7 others were rescued after cargo ship sank off northern Turkey’s Samsun province, the governor’s office sayshttps://t.co/jhZM27azBG pic.twitter.com/mmp56ytbhC — DAILY SABAH (@DailySabah) 7 січня 2019 р.

В МЗС України зазначили, що аварію судна спричинив удар хвилі.

В територіальних водах Туреччини затонуло вантажне судно, яке ходило під прапором Панами. В результаті удару хвилі судно не витримало, розламалося та почало тонути. Команда подала береговій охороні сигнал про порятунок,

– зазначив начальник Управління департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.



Сімох людей із затонулого судна врятували

Як зазначає Azvision.az, судно прямувало до Самсуна з російського порту "Азов". Воно перевозило вугілля.

До пошуково-рятувальної операції залучили два човни, три вертольоти і літак.

Зазначимо, що пізніше у посольстві Росії заявили, що серед членів екіпажу громадян РФ не було.

No Russians among crewmembers of sunken ship near Turkey’s Samsun - embassyhttps://t.co/1sooIRkEYP pic.twitter.com/QCOPxqb96X — TASS (@tassagency_en) 7 січня 2019 р.

У ніч на Різдво у Карпатах заблукали туристи

Святвечір на Закарпатті видався неспокійним: місцевим рятувальникам надійшло 2 повідомлення про загублених туристів. Перший виклик надійшов до Служби порятунку 6 січня о 17:00 від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району.

Читайте також: Каталися на лижах у лавинонебезпечному місці: відомі подробиці про зниклих у Карпатах туристів

В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. На їхні пошуки відразу направили відділення гірських пошуковців.

Підтримуючи із заблукалими телефонний зв’язок, рятувальники порадили чоловікам рухатися у бік села Березники Свалявського району, однак ті, знехтували рекомендаціями рятувальників, та вирішили підійматись крутими схилами у бік вершини гори,

– зазначають у ДСНС.

Аж о 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання.

Рятувальники ж, своєю чергою, продовжили шукати третього долучивши до пошукових робіт ще два гірські пошукові-рятувальні відділення. Близько третьої години ранку професіонали ДСНС знайшли лижну маску та палиці заблукалого, однак його поруч не виявили.

Того ж вечора, 6 січня, до Служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів. Мобільний зв’язок із заблукалими відсутній,

– додають у екстреній службі.

Близько 11:50 ранку 7 січня рятувальники знайшли тіло туриста, який не зміг піти разом із друзями і залишився чекати на рятувальників.

О 15:40 рятувальники відшукали одного з туристів з другої пошуково-рятувальної операції. Рятувальники оцінили стан туриста як задовільний. Та наразі тривають пошуки його товариша: чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.

"Зараз тривають пошуки його товариша, адже як з’ясувалось, під час блукання у горах вони вирішили розділитись та пішли у різні сторони", – додають у ДСНС.

Британія з'ясувала всі деталі отруєння Скрипалів, – ЗМІ

У Великобританії певні, що з'ясували "все, що варто знати" про замах на російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Солсбері, включно зі слідами, що ведуть прямо до президента РФ Володимира Путіна.

Читайте також: Автора розслідувань про отруєння Скрипалів не пустили до Путіна на прес-конференцію

За словами джерел The Telegraph в уряді, у Великій Британії було викрито мережу агентів російської розвідки, що стоять за нападом в Солсбері.

Загрозу, що її становило ГРУ, яке вчинило спробу вбивства Скрипаля в березні минулого року, було різко скорочено в результаті контртерористичного розслідування, в ході якого було виявлено агенти, що вчинили напад,

– пишуть у виданні.

Окремі джерела повідомили, що подробиці змови добре відомі, в тому числі ланцюжок керівників, що веде аж до Путіна, який дав зелене світло на використання хімічної зброї на британській землі.

Ми впевнені, що знаємо все, що нам потрібно знати про Солсбері. ГРУ будуть потрібні десятиліття, щоб повернути собі точку опори в Великобританії,

– сказало джерело.

Так, операції ГРУ частково були розкриті через їхні ж грубі помилки. Приміром, – надання агентам паспортів з послідовними номерами. В результаті Великобританія та її союзники змогли зібрати і обмінятися інформацією про особи більшості офіцерів ГРУ, які коли-небудь виїжджали за кордон РФ для секретних операцій.

Масова висилка шпигунів з російських посольств в Європі та США також зіграла величезну роль у підриві російської розвідувальної мережі за кордоном. Зазначимо, що 23 російських дипломатів вислали з Великої Британії через отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля. Наприкінці ж грудня посол Росії у Великобританії Олександр Яковенко заявив, Москва і Лондон досягли домовленості про поступове відновлення чисельності дипломатичних представників у Великій Британії та Російській Федерації з січня 2019 року. Проте у Британії спростували цю інформацію. Так, росіян, яких вигнали із країни після отруєння Скрипалів, нікуди повертати не будуть.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Обоє вижили, проте проходили тривалий курс лікування. Через підозри про причетність до отруєння Скрипалів проти Росії було введено низку санкцій. Підозрювані у виконанні завдання з отруєння Скрипалів – Олександр Петров та Руслан Боширов. Вони є офіцерами ГРУ Росії.