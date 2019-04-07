23:50
7 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Главные новости 7 апреля: ЦИК обработала все протоколы, новое предложение Порошенко о дебатах

      189 Читати новину українською
      Новости Украины сегодня 7 апреля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 7 апреля в Украине / Коллаж 24 канала

      Центральная избирательная комиссия официально объявила о проведении второго тура президентских выборов в Украине. Петр Порошенко обратился с новым предложением к своему оппоненту Владимиру Зеленскому о дате проведения теледебатов. На Донбассе обстреляли автомобиль известного волонтера. "Шахтер" победил "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины. Такими были главные новости 7 апреля в Украине и мире.

      Теперь официально: второму туру быть

      Читайте также: В оккупантов возникла новая проблема с Крымским мостом

      ЦИК обработала 100% протоколов с мокрыми печатями после первого тура президентских выборов в Украине. Да, согласно подсчетам Центральной избирательной комиссии, победу в первом туре выборов получил Владимир Зеленский – 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко – 15,95% голосов избирателей. Именно эти два кандидата проходят во второй тур выборов, который теперь официально состоится 21 апреля.

      Кроме того, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня во второй тур выборов. Он будет голубовато-серого цвета и будет иметь размер значительно меньший, чем в первом туре выборов: в длину – всего 20 сантиметров.

      Текст избирательного бюллетеня (...) печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200 на 155 миллиметров, голубовато-серого цвета, с защитным знаком и защитными волокнами, с использованием защитных графических элементов,
      – сообщили в ЦИК.

      Также с 7 апреля гражданам, которые по уважительным причинам не смогут проголосовать по месту регистрации, можно приходить в отделение Государственного реестра избирателей с необходимыми документами для изменения места голосования. Заявления будут принимать до 16 апреля.

      Смотрите видео: в ЦИК объявили окончательные результаты первого тура выборов

      С 8 апреля кандидатам в президенты во втором туре выборов можно проводить свои агитационные кампании.

       

      Новое предложение Порошенко

      Читайте также: Я спрашивал, почему Россия убила мою подругу, но звучала одна пропаганда, – жертва "Новичка" Роули

      Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко сделал новое предложение своему оппоненту Владимиру Зеленскому относительно теледебатов на "Олимпийском" стадионе. Да, он предложил провести дебаты не 19 апреля, как говорилось ранее, а 14.

      Хочу отметить, что 14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе ("Олимпийском", – ред.), именно там где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, что 19 или 20 часов будет оптимальным сроком,
      – сказал Порошенко.

      Он призвал приходить на стадион зрителей и все телеканалы, чтобы дебаты были проведены, "как хотел Владимир Зеленский".

      "Сойти с этой позиции будет безответственно по отношению к стране и по отношению к избирателям", – сказал Порошенко о вероятном отказе Зеленского от дебатов.

      Кроме того, Порошенко согласился в начале следующей недели сдать кровь на анализ в WADA, как это ранее предлагал легендарный украинский боксер Владимир Кличко.

      "Немедленно, в начале следующей недели приедут сюда и руководство, и эксперты этой организации (WADA – 24 канал). Я эти тесты пройду сразу же по их прибытию. Это чрезвычайно важно. Потому что я считаю, что большой угрозой является то, когда есть даже подозрение, что главнокомандующим страны может стать человек с наркотической зависимостью", – подчеркнул Порошенко.

      Смотрите видео: Порошенко сделал новое предложение относительно дебатов с Зеленским

      Журналисты 24 канала попытались узнать, как к этим двум предложениям Порошенко относится Владимир Зеленский. Да, в штабе кандидата сначала сказали, что вскоре узнают его официальную позицию, а затем – перестали отвечать на звонки.

      Обстрел автомобиля волонтерки на Донбассе

      Читайте также: Разозлил Москалькову, – адвокат о разговоре пленного моряка Гриценко с еврокомиссаром

      На Донбассе, в самом центре населенного пункта Золотое-4 пророссийские оккупанты обстреляли автомобиль известной украинской волонтерки Елены Розвадовской. Женщина чудом осталась жива и даже не получила повреждений. Однако, как видно из снимков, боевики пытались попасть в бензобак транспортного средства, а также попали по окнам автомобиля.

      "Слева, стекло, что разлетается, невероятно пронзительный писк в ушах, а потом сразу – "газуй, газуй, газуй" от пассажира сбоку", – пишет Розвадовская на своей Facebook-странице.

      Этот день женщина уже назвала своим вторым днем ​​рождения. Она добавила, что, к счастью, не получила "ни одной царапины" хотя стекло было везде – даже в волосах.

      Так я съездила сегодня в своей подопечной семьи в Золотое-4 и попали под обстрел не где-то среди окопов, а прямо в центре поселка,
      – объяснила волонтер.

      Елена сообщила о ситуации правоохранителям, а вот с наблюдателями "не сложилось". Да, она приехала в Северодонецк в их офис, но ее "с порога отправили домой".

      Победа "Шахтера"

      Читайте также: Оккупанты в Крыму выпустили на свободу журналиста Гайворонского: он хочет уехать в Украину

      "Шахтер" победил "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины. Команды определили сильнейшего в серии послематчевых пенальти. До этого – счет был ничейным 1:1.

      Лучшие моменты этого матча вы можете увидеть по ссылке на сайте Спорт 24.

      Добавим, что в Кубке Украины "Шахтер" и "Динамо" раньше сходились 14 раз: 9 побед у "Шахтера", пять у "Динамо" (1 в серии пенальти). Все 4 матча не в финале завершились в пользу "горняков", причем одна игра – разгромом 4:1. Следовательно, "Динамо", которое выигрывает в Кубке с 2015 года, было чрезвычайно мотивировано.

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на апрель 2019: важные советы
      сегодня
      5956
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Война на Донбассе Дебаты Зеленского с Порошенком Петр Порошенко ЦИК
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 апреля: ЦИК обработала все протоколы, новое предложение Порошенко о дебатах
      сегодня , 22:27 Главные новости 7 апреля: ЦИК обработала все протоколы, новое предложение Порошенко о дебатах
      189
      Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 257
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      сегодня , 20:02 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 3551
      Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      471
      "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      сегодня , 19:43 "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      1641
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Журналистку Кокорину допрашивали более 6 часов
       13 марта 2015 , 19:11
      Ярмоленко и его главная проблема в Вест Хэме – тест и шанс украинца против клуба, "в который переходил 3 года назад"
       13 сентября 2018 , 18:49
      Новый демпферный отбойник спас жизнь пассажиров авто
       29 марта , 17:29
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук