Главные новости 7 апреля: ЦИК обработала все протоколы, новое предложение Порошенко о дебатах

Центральная избирательная комиссия официально объявила о проведении второго тура президентских выборов в Украине. Петр Порошенко обратился с новым предложением к своему оппоненту Владимиру Зеленскому о дате проведения теледебатов. На Донбассе обстреляли автомобиль известного волонтера. "Шахтер" победил "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины. Такими были главные новости 7 апреля в Украине и мире.

Теперь официально: второму туру быть

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ЦИК обработала 100% протоколов с мокрыми печатями после первого тура президентских выборов в Украине. Да, согласно подсчетам Центральной избирательной комиссии, победу в первом туре выборов получил Владимир Зеленский – 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко – 15,95% голосов избирателей. Именно эти два кандидата проходят во второй тур выборов, который теперь официально состоится 21 апреля.

Кроме того, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня во второй тур выборов. Он будет голубовато-серого цвета и будет иметь размер значительно меньший, чем в первом туре выборов: в длину – всего 20 сантиметров.

Текст избирательного бюллетеня (...) печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200 на 155 миллиметров, голубовато-серого цвета, с защитным знаком и защитными волокнами, с использованием защитных графических элементов,

– сообщили в ЦИК.

Также с 7 апреля гражданам, которые по уважительным причинам не смогут проголосовать по месту регистрации, можно приходить в отделение Государственного реестра избирателей с необходимыми документами для изменения места голосования. Заявления будут принимать до 16 апреля.

Смотрите видео: в ЦИК объявили окончательные результаты первого тура выборов

С 8 апреля кандидатам в президенты во втором туре выборов можно проводить свои агитационные кампании.

Новое предложение Порошенко

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Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко сделал новое предложение своему оппоненту Владимиру Зеленскому относительно теледебатов на "Олимпийском" стадионе. Да, он предложил провести дебаты не 19 апреля, как говорилось ранее, а 14.

Хочу отметить, что 14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе ("Олимпийском", – ред.), именно там где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, что 19 или 20 часов будет оптимальным сроком,

– сказал Порошенко.

Он призвал приходить на стадион зрителей и все телеканалы, чтобы дебаты были проведены, "как хотел Владимир Зеленский".

"Сойти с этой позиции будет безответственно по отношению к стране и по отношению к избирателям", – сказал Порошенко о вероятном отказе Зеленского от дебатов.

Кроме того, Порошенко согласился в начале следующей недели сдать кровь на анализ в WADA, как это ранее предлагал легендарный украинский боксер Владимир Кличко.

"Немедленно, в начале следующей недели приедут сюда и руководство, и эксперты этой организации (WADA – 24 канал). Я эти тесты пройду сразу же по их прибытию. Это чрезвычайно важно. Потому что я считаю, что большой угрозой является то, когда есть даже подозрение, что главнокомандующим страны может стать человек с наркотической зависимостью", – подчеркнул Порошенко.

Смотрите видео: Порошенко сделал новое предложение относительно дебатов с Зеленским

Журналисты 24 канала попытались узнать, как к этим двум предложениям Порошенко относится Владимир Зеленский. Да, в штабе кандидата сначала сказали, что вскоре узнают его официальную позицию, а затем – перестали отвечать на звонки.

Обстрел автомобиля волонтерки на Донбассе

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На Донбассе, в самом центре населенного пункта Золотое-4 пророссийские оккупанты обстреляли автомобиль известной украинской волонтерки Елены Розвадовской. Женщина чудом осталась жива и даже не получила повреждений. Однако, как видно из снимков, боевики пытались попасть в бензобак транспортного средства, а также попали по окнам автомобиля.

"Слева, стекло, что разлетается, невероятно пронзительный писк в ушах, а потом сразу – "газуй, газуй, газуй" от пассажира сбоку", – пишет Розвадовская на своей Facebook-странице.

Этот день женщина уже назвала своим вторым днем ​​рождения. Она добавила, что, к счастью, не получила "ни одной царапины" хотя стекло было везде – даже в волосах.

Так я съездила сегодня в своей подопечной семьи в Золотое-4 и попали под обстрел не где-то среди окопов, а прямо в центре поселка,

– объяснила волонтер.

Елена сообщила о ситуации правоохранителям, а вот с наблюдателями "не сложилось". Да, она приехала в Северодонецк в их офис, но ее "с порога отправили домой".

Победа "Шахтера"

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"Шахтер" победил "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины. Команды определили сильнейшего в серии послематчевых пенальти. До этого – счет был ничейным 1:1.

Лучшие моменты этого матча вы можете увидеть по ссылке на сайте Спорт 24.

Добавим, что в Кубке Украины "Шахтер" и "Динамо" раньше сходились 14 раз: 9 побед у "Шахтера", пять у "Динамо" (1 в серии пенальти). Все 4 матча не в финале завершились в пользу "горняков", причем одна игра – разгромом 4:1. Следовательно, "Динамо", которое выигрывает в Кубке с 2015 года, было чрезвычайно мотивировано.