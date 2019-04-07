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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Головні новини 7 квітня: ЦВК опрацювала всі протоколи, нова пропозиція Порошенка щодо дебатів

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      Новини України сьогодні 7 квітня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 7 квітня в Україні / Колаж 24 каналу

      Центральна виборча комісія офіційно оголосила про проведення другого туру президентських виборів в Україні. Петро Порошенко звернувся з новою пропозицією до свого опонента Володимира Зеленського щодо дати проведення теледебатів. На Донбасі обстріляли автомобіль відомої волонтерки. "Шахтар" переміг "Динамо" у чвертьфіналі Кубка України. Такими були головні новини 7 квітня в Україні та світі.

      Тепер офіційно: другому туру бути

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      ЦВК опрацювала 100% протоколів із мокрими печатками після першого туру президентських виборів в Україні. Так, згідно з підрахунками Центральної виборчої комісії, перемогу у першому турі виборів отримав Володимир Зеленський – 30,24% голосів виборців. Друге місце зайняв чинний глава держави Петро Порошенко – 15,95% голосів виборців. Саме ці два кандидати проходять у другий тур виборів, який тепер офіційно відбудеться 21 квітня.

      Крім того, ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня до другого туру виборів. Він буде блакитно-сірого кольору та матиме розмір значно менший, аніж у першому турі виборів: в довжину – всього 20 сантиметрів.

      Текст виборчого бюлетеня (...) друкується тільки з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200 на 155 міліметрів, блакитно-сірого кольору, з захисним знаком та захисними волокнами, з використанням захисних графічних елементів,
      – повідомили у ЦВК.

      Також від 7 квітня громадянам, які з поважних причин не зможуть проголосувати за місцем реєстрації, можна приходити у відділення Державного реєстру виборців із необхідними документами для зміни місця голосування. Заяви прийматимуть до 16 квітня. 

      Дивіться відео: у ЦВК оголосили остаточні результати першого туру виборів

      З 8 квітня кандидатам у президенти у другому турі виборів можна провадити свої агітаційні кампанії.

       

      Нова пропозиція Порошенка

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      Чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко зробив нову пропозицію своєму опоненту Володимиру Зеленському щодо теледебатів на "Олімпійському" стадіоні. Так, він запропонував провести дебати не 19 квітня, як йшлося раніше, а 14.

      Хочу наголосити, що 14 квітня, у наступну неділю, я на Республіканському стадіоні ("Олімпійському", – ред.), саме там де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів. Думаю, що 19 або 20 година буде оптимальним терміном,
      – сказав Порошенко.

      Він закликав приходити на стадіон глядачів та всі телеканали, щоб дебати були проведені, "як хотів Володимир Зеленський".

      "Зійти з цієї позиції буде безвідповідально по відношенню до країни та по відношенню до виборців", – сказав Порошенко про ймовірну відмову Зеленського від дебатів.

      Окрім того, Порошенко погодився на початку наступного тижня здати кров на аналіз у WADA, як це раніше пропонував легендарний український боксер Володимир Кличко.

      "Негайно, на початку наступного тижня приїдуть сюди і керівництво, і експерти цієї організації (WADA – 24 канал). Я ці тести пройду одразу ж, по їх прибуттю. Це є надзвичайно важливо. Бо я вважаю, що є великою загрозою те, коли є навіть підозра, що головнокомандувачем країни може стати людина із наркотичною залежністю", – наголосив Порошенко.

      Дивіться відео: Порошенко зробив нову пропозицію щодо дебатів із Зеленським

      Журналісти 24 каналу спробували довідатися, як до цих двох пропозицій Порошенка ставиться Володимир Зеленський. Так, у штабі кандидата спочатку сказали, що невдовзі з'ясують його офіційну позицію, а потім – перестали відповідати на дзвінки.

      Обстріл автомобіля волонтерки на Донбасі

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      На Донбасі, у самому центрі населеного пункту Золоте-4 проросійські окупанти обстріляли автівку відомої української волонтерки Олени Розвадовської. Жінка дивом залишилась жива і навіть не отримала ушкоджень. Проте, як видно зі знімків, бойовики намагалися поцілити у бензобак транспортного засобу, а також влучили по вікнах автівки.

      "Зліва, скло, яке розлітається, неймовірно пронизливий писк у вухах, а потім відразу – "газуй, газуй, газуй" від пасажира збоку", – пише Розвадовська на своїй Facebook-сторінці.

      Цей день жінка вже нарекла своїм другим днем народження. Вона додала, що, на щастя, не отримала "жодної подряпини" хоча скло було всюди – навіть у волоссі.

      Так я з'їздила сьогодні до своєї підопічної сім'ї в Золоте-4 і потрапили під обстріл не десь посеред окопів, а просто в центрі селища,
      – пояснила волонтерка.

      Олена повідомила про ситуацію правоохоронців, а ось зі спостерігачами "не склалося". Так, вона приїхала в Сєверодонецьк до їхнього офісу, але її "з порога відправили додому".

      Перемога "Шахтаря"

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      "Шахтар" переміг "Динамо" у чвертьфіналі Кубка України. Команди виявили сильнішого у серії післяматчевих пенальті. До цього – рахунок був нічийним: 1:1.

      Найкращі моменти цього матчу ви можете побачити за лінком, на сайті Спорт 24.

      Додамо, що у Кубку України "Шахтар" та "Динамо" раніше сходились 14 разів: 9 перемог у "Шахтаря", 5 – у "Динамо" (1 в серії пенальті). Усі 4 матчі не у фіналі завершилися на користь "гірників", при чому одна гра – розгромом 4:1. Відтак, "Динамо", яке не виграє у Кубку з 2015–го року, було надзвичайно мотивоване.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко ЦВК
      Джерело: 24 канал
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