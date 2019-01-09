Главные новости 9 января: Поиски туриста, спасательная операция в Турции, катастрофа во Франции

Лыжник, который в Сочельник заблудился в Карпатах, дал о себе знать. Товарища нашли еще 7 января, а вот его самого ищут уже четвертые сутки.

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Около 15 часов мужчине удалось дозвониться до товарища и сообщить, что он дошел до неизвестной ему горной реки.

Спасатели продолжают обследовать местность в Межгорском районе, учитывая полученную информацию. Поиски продолжаются,

– отметили в ГСЧС.



Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС

Спасательно-поисковую операцию очень усложняют погодные условия. Кое-где в горах намело полметра снега, а видимость во время метели очень плохая. Но, несмотря на все, поиски продолжаются. К операции привлекли 18 спасателей и 4 единицы техники.



Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС

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Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС

Полный фоторепортаж с поисково-спасательной операции ГСЧС в Карпатах смотрите здесь.

Что случилось в Карпатах 6 января и сколько туристов потерялись? Сочельник на Закарпатье выдался неспокойным: местным спасателям поступило 2 сообщения о потерявшихся туристах. Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гемба Межгорского района. В условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. На их поиски сразу направили отделение горных поисковиков.



Аж в 00:15 спасатели нашли двоих туристов, и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Оставив спасателям GPS-координаты третьего, туристы были доставлены к месту их временного проживания.

Спасатели же, в свою очередь, продолжили искать третьего приобщив к поисковым работам еще два горных поисковые-спасательных отделения. Около трех часов утра 7 января профессионалы ГСЧС нашли лыжную маску и палки заблудившегося, однако его рядом не обнаружили.



В тот же вечер, 6 января, в Службу спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гемба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов.



Около 11:50 утра 7 января спасатели нашли тело туриста, который не смог пойти вместе с друзьями и остался ждать спасателей.



В 15:40 спасатели нашли одного из туристов из второй поисково-спасательной операции. Спасатели оценили состояние туриста как удовлетворительное. И сейчас продолжаются поиски его товарища: мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.



8 января спасатели безрезультатно пытались отыскать мужчину из второй группы. 9 января лыжник дал о себе знать. Около 15 часов мужчине удалось дозвониться до товарища и сообщить, что он дошел до неизвестной ему горной реки. Спасатели продолжают его поиски.

Спасательная операция в Турции

Продолжается спасательная операция на месте крушения судна VOLGO-BALT 214, который затонул у берегов турецкой провинции Самсун и на борту которого находились украинцы. Уже удалось идентифицировать тела двоих украинских моряков.

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24 канал ранее писал, что береговая охрана обнаружила тела троих из четырех граждан Украины, которые погибли в результате катастрофы.

По резулятатам опознания идентифицированы 2 тела, которые вчера были подняты спасателями, близкие погибших граждан Украины уведомлены. Спасательная операция продолжается,

– написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

За результатами опізнання ідентифіковано 2 тіла, які вчора були підняті рятувальниками, близькі загиблих громадян Украіни повідомлені.Рятувальна операція триває — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 9 січня 2019 р.

Напомним, 7 января у берегов турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно с украинцами на борту. На нем находились 13 человек, среди них 11 – украинцы. В результате аварии погибли 6 человек. По информации украинского МИД, четверо из них были гражданами Украины, правда дипломаты пока их имен не называют.

Также во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что остальные члены экипажа были госпитализированы, все они находятся под надлежащим присмотром и их состояние является удовлетворительным. Известно, что выжили и находятся в больнице Станислав Шевчук, Павел Мильниченко, Олег Геращенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Татьяна Будко.

Начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич заявил, что кораблекрушение произошло в результате удара волны – судно не выдержало, разломилось и начало тонуть.

Во Франции разбился истребитель

Утром 9 января с радаров исчез истребитель "Мираж". Позже его обломки нашли на востоке Франции. На его борту находились двое пилотов. Поиски последних продолжаются.

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Учитывая то, что пилоты на связь так и не вышли, Военно-воздушные силы Франции организовали поисково-спасательную операцию.

Для поиска самолета и его экипажа были немедленно применены средства поиска и спасения,

– отметили в сообщении.