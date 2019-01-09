Головні новини 9 січня: Пошуки туриста, рятувальна операція у Туреччині, катастрофа у Франції

Лижник, який на Святвечір заблукав у Карпатах, дав про себе знати. Товариша знайшли ще 7 січня, а от його самого шукають вже четверту добу.

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Близько 15 години чоловіку вдалося додзвонитися до товариша і повідомити, що він дійшов до невідомої йому гірської річки.

Рятувальники продовжують обстежувати місцевість у Міжгірському районі, враховуючи отриману інформацію. Пошуки тривають,

– зазначили в ДСНС.



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС

Рятувально-пошукову операцію дуже ускладнюють погодні умови. Подекуди в горах намело півметра снігу, а видимість під час хуртвими дуже погана. Та, попри все, пошуки тривають. До операції залучили 18 рятувальників та 4 одиниці техніки.



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС

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Фото рятувально-пошукової операції ДСНС

Повний фоторепортаж з пошуково-рятувальної операції ДСНС в Карпатах дивіться тут.

Що сталось у Карпатах 6 січня і скільки туристів загубились?Святвечір на Закарпатті видався неспокійним: місцевим рятувальникам надійшло 2 повідомлення про загублених туристів. Перший виклик надійшов до Служби порятунку 6 січня о 17:00 від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району. В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. На їхні пошуки відразу направили відділення гірських пошуковців.



Аж о 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання.



Рятувальники ж, своєю чергою, продовжили шукати третього долучивши до пошукових робіт ще два гірські пошукові-рятувальні відділення. Близько третьої години ранку 7 січня професіонали ДСНС знайшли лижну маску та палиці заблукалого, однак його поруч не виявили.



Того ж вечора, 6 січня, до Служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів.



Близько 11:50 ранку 7 січня рятувальники знайшли тіло туриста, який не зміг піти разом із друзями та залишився чекати на рятувальників.



О 15:40 рятувальники відшукали одного з туристів з другої пошуково-рятувальної операції. Рятувальники оцінили стан туриста як задовільний. Та наразі тривають пошуки його товариша: чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.



8 січня рятувальники безрезультатно намагались відшукати чоловіка з другої групи. 9 січня лижник дав про себе знати. Близько 15 години чоловіку вдалося додзвонитися до товариша і повідомити, що він дійшов до невідомої йому гірської річки. Рятувальники продовжують його пошуки.

Рятувальна операція у Туреччині

Триває рятувальна операція на місці аварії судна VOLGO-BALT 214, що затонуло біля берегів турецької провінції Самсун і на борту якого перебували українці. Вже вдалося ідентифікувати тіла двох українських моряків.

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24 Канал раніше писав, що берегова охорона виявила тіла трьох з чотирьох громадян України, що загинули внаслідок катастрофи.

За резулятатами опізнання ідентифіковано 2 тіла, які вчора були підняті рятувальниками, близькі загиблих громадян України повідомлені. Рятувальна операція триває,

– написав посол України у Туреччині Андрій Сибіга.

За результатами опізнання ідентифіковано 2 тіла, які вчора були підняті рятувальниками, близькі загиблих громадян Украіни повідомлені.Рятувальна операція триває — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 9 січня 2019 р.

Нагадаємо, 7 січня біля берегів турецької провінції Самсун затонуло вантажне судно з українцями на борту. На ньому перебувало 13 людей, серед них 11 – українці. Внаслідок аварії загинули 6 осіб. За інформацією українського МЗС, чотири з них були громадянами України, щоправда дипломати поки їхніх імен не називають.

Також у зовнішньополітичному відомстві розповіли, що решту членів екіпажу було госпіталізовано, усі вони перебувають під належним наглядом і їхній стан є задовільним. Відомо, що вижили та перебувають у лікарні Станіслав Шевчук, Павло Мильниченко, Олег Геращенко, Євгеній Ільченко, Євген Яценко, Денис Скачко та Тетяна Будко.

Начальник Управління департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич заявив, що кораблетроща сталась у результаті удару хвилі – судно не витримало, розламалося та почало тонути.

У Франції розбився винищувач

Вранці 9 січня з радарів зник винищувач "Міраж". Пізніше його уламки знайшли на сході Франції. На його борту перебувало двоє пілотів. Пошуки останніх тривають.