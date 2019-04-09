Главные новости 9 апреля: где и когда пройдут дебаты, из "Самопомочи" уйдет часть нардепов

Дебаты кандидатов в президенты пройдут на Общественном 19 апреля в 20:00. В ближайшее время часть народных депутатов от "Самопомочи" покинет фракцию. Заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук, которого связывают с делом Гандзюк, написал заявление об увольнении. Нардеп Олег Барна подрался с представителем команды Зеленского. Такими были главные новости вторника, 9 апреля.

Дата и место проведения дебатов

Дебаты между кандидатами в президенты состоятся на Общественном телевидении в последнюю пятницу перед голосованием, а именно 19 апреля. Такое заявление сделал руководитель НОТУ Зураб Аласания и ЦИК.

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Позиция Общественного такова: мы готовы к дебатам 19 апреля в 20:00 в течение одного часа, как указано в законе. А после того возможно любое время и любой формат. Как я понимаю, ЦИК не будет спорить, что после этого уже будет воля вольная. То есть мы готовы предоставить кандидатам возможность более свободно, вне официальных дебатов и государственных средств, провести то, что можно назвать ток-шоу или что-то в более свободном стиле, с экспертами и журналистами, если они на это согласятся,

– заявил Аласания.

В то же время, председатель ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что закон "О выборах президента" устанавливает определенные основания и определенный порядок проведения дебатов. По ее словам, можно провести дебаты за счет избирательных средств, так и дебаты, которые согласно закону "О выборах Президента" статьи 62 должен проводить ЦИК с Общественным.

Она отметила, что дебаты, которые установлены законом, отвечают не только международной практике, но и четырем базовым принципам:

Дебаты должен проводить независимая компания, которой собственно и является Общественное; Дебаты должны быть вседоступными, то есть все телерадиокомпании должны иметь доступ к сигналу трансляции дебатов; Дебаты должны иметь четкую структуру: вступительное слово, заключительное слово, тайминг на вопросы и ответы (это означает, что в рамках этого тайминга кандидаты должны сосредоточиться на том, чтобы донести до избирателя свою позицию); Недопустимость агитационной символики на дебатах, то есть в студии не должно быть никакой символики относительно того или иного кандидата, а человек, который ведет эти дебаты не является арбитром или кем-то другим, а является модератором (он должен отслеживать, придерживаетсяли каждый из кандидатов структуры дебатов).



"Поэтому со стороны Центральной избирательной комиссии будет обеспечено все для того, чтобы наши кандидаты использовали эту возможность и дали возможность нам с вами, избирателям, понять и определиться со своей позицией. Это является самой главной нашей задачей", – подытожила Слипачук.

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Заметим, если кандидаты Зеленский и Порошенко все же решат в 19:00 19 апреля проводить ток-шоу на НСК "Олимпийский", у них будет час, чтобы успеть прийти на уже официальные дебаты в студию Общественного.

Поэтому, если оба кандидата не появятся на эфир, Общественное в 20:00 будет вынуждено прервать его для того, чтобы сделать заявление относительно официальных дебатов.

На экране, если ни один из кандидатов не появится, у нас будет наготове что-то нейтрального характера, например, маленький зверек будет заворачивать своими ручками что-нибудь, а в то время будет бегущая строка со словами: "Извините, кандидат "такой-то" не явился на дебаты,

– шутя объяснил Аласания.

Если на официальные дебаты в указанное время придет лишь один кандидат, согласно закону, он будет иметь право самостоятельно использовать это время в эфире Общественного.

Из "Самопомочи" уйдет часть депутатов

Лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый прогнозирует, что часть нардепов покинет парламентскую фракцию "Самопомич" и перейдет к другим политическим силам.

"В ближайшее время часть народных депутатов от "Самопомочи" покинет фракцию. Парламент доживает последние месяцы и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками", – отмечает Садовый.

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Он не назвал конкретных фамилий парламентариев, но поблагодарил коллег за работу.

Как бы не сложилась судьба тех, кто решит покинуть "Самопомич" в этот момент, и какими бы не были их мотивы, я хочу поблагодарить их за их труд. Не продались, не предавали избирателей и принципы, делали то, что могли, хотя были в значительном меньшинстве,

– добавил политик.

Он добавил, что "Самопомим" ждет непростая внутрення перегруппировка и напомнил, что партия будет формировать новый состав кандидатов на следующие парламентские выборы по принципу "открытых списков".

"Дальше пойдут те, для кого это действительно дело жизни", – подчеркнул Садовый.

Отставка еще одного фигуранта дела Гандзюк

Заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук написал заявление об увольнении. В субботу, 6 апреля, такое же заявление написал глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев. Активисты утверждают, что они могут быть причастны к убийству Екатерины Гандзюк.

Сам Рищук заметил, что в облгосадминистрацию пришел вместе с Гордеевым, потому и идет вместе с ним.

"Жалею ли я о том, что променял свою уютную жизнь на работу в ОГА? Нет. И если бы пришлось начать все сначала, я прошел бы этот путь еще раз. Что я получил взамен? Моя должность – это опыт, большой опыт и возможность помогать людям. Я получил седины и уважение многих людей в области", – отметил Рищук.

Он убеждает, что в будущем продолжит работать депутатом облсовета.

Что касается того проплаченного абсурда под названием "Кто заказал Катю Гандзюк", могу сказать одно. Я верю, что рано или поздно найдем настоящего заказчика. Что касается меня, то я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем, кто ищет настоящего заказчика,

– заявил Рищук.

Заявление Рищука об отставке

Отец Екатерины Гандзюк раньше подозревал в причастности к убийству его дочери – активистки и советника мэра Херсона – главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и представителя от "Батькивщины", председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. По его словам, они сотрудничали с официальным подозреваемым и организатором преступления Левиным, который имеет криминальное прозвище "Москал-младший". Сама активистка обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса.

Что известно о деле Екатерины Гандзюк?

31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и была прооперирована. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Впоследствии, активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства являются помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

Новые выходки Барны

Скандальный нардеп от БПП Олег Барна в коридорах телеканала ZIK набросился с кулаками на представителя команды Владимира Зеленского – Святослава Юраша. Политик схватил своего оппонента за горло, несколько раз ударил его и в итоге порвал ему рубашку. Произошло это в коридоре, когда Юраш шел в гримерку. В конфликт вмешалась охрана: они сначала разняли участников стычки, а потом вывели Барну из помещения.

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Причиной драки стало то, что Барне не понравилось как представитель команды Зеленского обсуждал тему Илловайской трагедии и упоминал на фоне этого Порошенко как главнокомандующего.

Заметим, что Барна не участвовал ни в каких эфирах и на канал приехал специально.

Как Барна едва не задушил представителя команды Зеленского: смотрите видео