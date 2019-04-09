23:12
9 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Избушка для Путина. Россия возвращается в СССР
      Вєсті Кремля
      22:03, сегодня
      Вести.UA: Порошенко кардинально изменился. Немногочисленная "ЗеКоманда"
      Вєсті.UA
      21:20, сегодня
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Главные новости 9 апреля: где и когда пройдут дебаты, из "Самопомочи" уйдет часть нардепов

      143 Читати новину українською
      Новости Украины сегодня 9 апреля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 9 апреля / Коллаж 24 канала

      Дебаты кандидатов в президенты пройдут на Общественном 19 апреля в 20:00. В ближайшее время часть народных депутатов от "Самопомочи" покинет фракцию. Заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук, которого связывают с делом Гандзюк, написал заявление об увольнении. Нардеп Олег Барна подрался с представителем команды Зеленского. Такими были главные новости вторника, 9 апреля.

      Дата и место проведения дебатов

      Дебаты между кандидатами в президенты состоятся на Общественном телевидении в последнюю пятницу перед голосованием, а именно 19 апреля. Такое заявление сделал руководитель НОТУ Зураб Аласания и ЦИК.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Позиция Общественного такова: мы готовы к дебатам 19 апреля в 20:00 в течение одного часа, как указано в законе. А после того возможно любое время и любой формат. Как я понимаю, ЦИК не будет спорить, что после этого уже будет воля вольная. То есть мы готовы предоставить кандидатам возможность более свободно, вне официальных дебатов и государственных средств, провести то, что можно назвать ток-шоу или что-то в более свободном стиле, с экспертами и журналистами, если они на это согласятся,
      – заявил Аласания.

      В то же время, председатель ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что закон "О выборах президента" устанавливает определенные основания и определенный порядок проведения дебатов. По ее словам, можно провести дебаты за счет избирательных средств, так и дебаты, которые согласно закону "О выборах Президента" статьи 62 должен проводить ЦИК с Общественным.

      Она отметила, что дебаты, которые установлены законом, отвечают не только международной практике, но и четырем базовым принципам:

      1. Дебаты должен проводить независимая компания, которой собственно и является Общественное;
      2. Дебаты должны быть вседоступными, то есть все телерадиокомпании должны иметь доступ к сигналу трансляции дебатов;
      3. Дебаты должны иметь четкую структуру: вступительное слово, заключительное слово, тайминг на вопросы и ответы (это означает, что в рамках этого тайминга кандидаты должны сосредоточиться на том, чтобы донести до избирателя свою позицию);
      4. Недопустимость агитационной символики на дебатах, то есть в студии не должно быть никакой символики относительно того или иного кандидата, а человек, который ведет эти дебаты не является арбитром или кем-то другим, а является модератором (он должен отслеживать, придерживаетсяли каждый из кандидатов структуры дебатов).


      "Поэтому со стороны Центральной избирательной комиссии будет обеспечено все для того, чтобы наши кандидаты использовали эту возможность и дали возможность нам с вами, избирателям, понять и определиться со своей позицией. Это является самой главной нашей задачей", – подытожила Слипачук.

      Читайте также: Зеленский ищет любой повод, чтобы отказаться от дебатов, – социолог

      Заметим, если кандидаты Зеленский и Порошенко все же решат в 19:00 19 апреля проводить ток-шоу на НСК "Олимпийский", у них будет час, чтобы успеть прийти на уже официальные дебаты в студию Общественного.

      Поэтому, если оба кандидата не появятся на эфир, Общественное в 20:00 будет вынуждено прервать его для того, чтобы сделать заявление относительно официальных дебатов.

      На экране, если ни один из кандидатов не появится, у нас будет наготове что-то нейтрального характера, например, маленький зверек будет заворачивать своими ручками что-нибудь, а в то время будет бегущая строка со словами: "Извините, кандидат "такой-то" не явился на дебаты,
      – шутя объяснил Аласания.

      Если на официальные дебаты в указанное время придет лишь один кандидат, согласно закону, он будет иметь право самостоятельно использовать это время в эфире Общественного.

       

       

      Из "Самопомочи" уйдет часть депутатов

      Лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый прогнозирует, что часть нардепов покинет парламентскую фракцию "Самопомич" и перейдет к другим политическим силам.

      "В ближайшее время часть народных депутатов от "Самопомочи" покинет фракцию. Парламент доживает последние месяцы и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками", – отмечает Садовый.

      Читайте также: Путин "рекламирует" Порошенко на Харьковщине: фотофакт

      Он не назвал конкретных фамилий парламентариев, но поблагодарил коллег за работу.

      Как бы не сложилась судьба тех, кто решит покинуть "Самопомич" в этот момент, и какими бы не были их мотивы, я хочу поблагодарить их за их труд. Не продались, не предавали избирателей и принципы, делали то, что могли, хотя были в значительном меньшинстве,
      – добавил политик.

      Он добавил, что "Самопомим" ждет непростая внутрення перегруппировка и напомнил, что партия будет формировать новый состав кандидатов на следующие парламентские выборы по принципу "открытых списков".

      "Дальше пойдут те, для кого это действительно дело жизни", – подчеркнул Садовый.

      Отставка еще одного фигуранта дела Гандзюк

      Заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук написал заявление об увольнении. В субботу, 6 апреля, такое же заявление написал глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев. Активисты утверждают, что они могут быть причастны к убийству Екатерины Гандзюк.

      Сам Рищук заметил, что в облгосадминистрацию пришел вместе с Гордеевым, потому и идет вместе с ним.

      "Жалею ли я о том, что променял свою уютную жизнь на работу в ОГА? Нет. И если бы пришлось начать все сначала, я прошел бы этот путь еще раз. Что я получил взамен? Моя должность – это опыт, большой опыт и возможность помогать людям. Я получил седины и уважение многих людей в области", – отметил Рищук.

      Он убеждает, что в будущем продолжит работать депутатом облсовета.

      Что касается того проплаченного абсурда под названием "Кто заказал Катю Гандзюк", могу сказать одно. Я верю, что рано или поздно найдем настоящего заказчика. Что касается меня, то я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем, кто ищет настоящего заказчика,
      – заявил Рищук.

      Заявление Рищука об отставке

      Отец Екатерины Гандзюк раньше подозревал в причастности к убийству его дочери – активистки и советника мэра Херсона – главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и представителя от "Батькивщины", председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. По его словам, они сотрудничали с официальным подозреваемым и организатором преступления Левиным, который имеет криминальное прозвище "Москал-младший". Сама активистка обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса.

      Что известно о деле Екатерины Гандзюк?
      31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и была прооперирована. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      Впоследствии, активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства являются помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      Новые выходки Барны

      Скандальный нардеп от БПП Олег Барна в коридорах телеканала ZIK набросился с кулаками на представителя команды Владимира Зеленского – Святослава Юраша. Политик схватил своего оппонента за горло, несколько раз ударил его и в итоге порвал ему рубашку. Произошло это в коридоре, когда Юраш шел в гримерку. В конфликт вмешалась охрана: они сначала разняли участников стычки, а потом вывели Барну из помещения.

      Читайте также: Возле офиса Зеленского устроили митинг пенсионеров и студентов: возникла стычка

      Причиной драки стало то, что Барне не понравилось как представитель команды Зеленского обсуждал тему Илловайской трагедии и упоминал на фоне этого Порошенко как главнокомандующего.

      Заметим, что Барна не участвовал ни в каких эфирах и на канал приехал специально.

      Как Барна едва не задушил представителя команды Зеленского: смотрите видео

       

      blog_ava
      Определились ли вы за кого проголосуете во втором туре: опрос
      сегодня
      668
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Самопомич Новости Херсона Дело Екатерины Гандзюк Олег Барна Зураб Аласания ЦИК Суспильне Телевидение Дебаты Зеленского с Порошенком
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 апреля: где и когда пройдут дебаты, из "Самопомочи" уйдет часть нардепов
      сегодня , 22:36 Главные новости 9 апреля: где и когда пройдут дебаты, из "Самопомочи" уйдет часть нардепов
      143
      Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      сегодня , 22:01 Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      Ольга Черненко 234
      Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      сегодня , 21:30 Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      Віталій Дейнега 80
      Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      сегодня , 20:01 Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      Яніна Ткачук 600
      Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      сегодня , 19:00 Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      Євгенія Мазур 520
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Киеве Notre-Dame de Paris в последний раз собрал полный зал
       14 декабря 2011 , 08:43 1
      "Всего лишь в 200 километрах от гражданской войны": острый репортаж немецкого СМИ перед матчем Заря – РБ Лейпциг
       23 августа 2018 , 19:37
      Завтра "евробляхеры" перекроют дороги по всей Украине
       19 ноября 2018 , 14:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук