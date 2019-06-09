Главные новости 9 июня: кандидаты от партий Зеленского и Порошенко и суд над полицейским

На съездах партий "Слуга народа" и "Европейская Солидарность" обнародовали списки кандидатов в депутаты Верховной Рады, УДАР выставит только мажоритарщиков, аграриев возглавил Михаил Поплавский, а "Свобода" объединила усилия с "Правым сектором" и "Нацкорпусом". Также суд избрал меру пресечения водителю автомобиля полиции, сбившего 10-летнего мальчика. Такими были главные новости 9 июня в Украине.

"Слуга народа" и "Европейская Солидарность": о съездах партий и лидерах списков

Партия "Слуга народа" и партия "Европейская Солидарность" объявили списки кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля 2019 года.

Читайте также: Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент

На съезд партии приехали Президент Украины Владимир Зеленский, глава его администрации Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир. Среди присутствующих было много его бывших коллег из шоу-бизнеса и "95 Квартала" – актер и победитель шоу "Рассмеши комика" Виктор Гевко, "Юзык" из "Квартала" Юрий Корявченков, ведущий Артем Гагарин и другие.



Топ-20 кандидатов "Слуги народа" на парламентских выборах

В первую десятку списка партии "Слуга народа" вошли:

Разумков Дмитрий – председатель партии "Слуга народа"; Стефанчук Руслан – доктор юридических наук, представитель президента в Верховной

Раде, главный идеолог партии; Винидиктова Ирина – эксперт ЗЕкоманды по реформе судебной системы; Арахамия Давид – предприниматель, волонтер; Янченко Галина – эксперт по вопросам антикоррупционной политики; Федоров Михаил – руководитель диджитал направления партии "Слуга народа"; Корниенко Александр – руководитель предвыборного штаба партии; Красносельская Анастасия – эксперт по налоговому и антикоррупционного законодательства; Ткаченко Александр – медиаменеджер, гендиректор "1+1"; Беленюк Жан – спортсмен, борец греко–римского стиля;



Топ-5 кандидатов в депутаты от "Слуги народа": инфографика 24 канала

Также на съезде утвердили список из ста претендентов, которые будут баллотироваться в Раду. Этому список еще предстоит пройти стадию общественного обсуждения.

Первая сотня претендентов в избирательный список партии "Слуга народа":

Съезд партии "Слуга народа" / Фото пресс-службы политсилы

Кроме того, в мажоритарных округах от партии могут баллотироваться актер "Квартала 95" Юрий Корявченков и журналист Александр Дубинский.

Все кандидатуры, которые рассматривает "Слуга народа" для выдвижения в мажоритарных округах:

Кроме того, партия "Слуга народа" во время съезда обнародовала свою предвыборную программу. Состоит она из 16 пунктов, касающихся коррупции, власти, образования, безопасности, судопроизводства, экономики, бизнеса и окружающей среды.

Предвыборная программа партии "Слуга народа":

Смотрите видео: как проходил съезд партии "Слуга народа"

Что известно о партии "Слуга народа"?

Главой партии является советник президента Владимира Зеленского – Дмитрий Разумков, ранее ее возглавлял Иван Баканов – заместитель председателя СБУ и экс-юрист "Квартала 95". Руководитель избирательного штаба партии – Александр Корниенко. В финансировании предвыборной кампании партия будет опираться на денежную помощь физических и юридических лиц, оказывающих небольшие суммы.

"Одного голоса мало, нужна сила и у нас есть сила, нужна воля, мы – волевая партия, нужен опыт – и мы опытные. Кто-то назначает кадры из "95 квартала", нам важны те, кто прошли "95 бригаду", – так говорил Петр Порошенко во время своего выступления на съезде.

В топ-10 списка партии "Европейская Солидарность" вошли:

Петр Порошенко – пятый президент Украины, лидер политсилы. Андрей Парубий – председатель Верховной Рады Украины 8 созыва. Ирина Геращенко – вице-спикер парламента. Михаил Забродский – военный, генерал-лейтенант, командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины, Герой Украины. София Федына – активистка евромайдан, певица. Мустафа Джемилев – диссидент, правозащитник, проводник крымскотатарского национального движения. Яна Зинкевич – командир медицинского батальона "Госпитальеры", ветеран. Олег Синютка – бывший председатель Львовской облгосадминистрации. Ахтем Чийгоз – политзаключенный, украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Иванна Климпуш-Цинцадзе – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.



Первая пятерка "Европейской Солидарности": инфографика 24 канала



Первая десятка партии "Европейская Солидарность" Порошенко​/ фото 24 канал



Съезд партии "Европейская Солидарность Порошенко/ фото 24 канал

Что известно о партии "Европейская Солидарность"?

27 августа 2014 года Минюст зарегистрировал политическую партию под названием "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Такое название партия имела до 24 мая 2019 года, когда съезд политсилы решил сменить название на "Европейская Солидарность".



На внеочередных выборах в Раду 2014 года "БПП" занял 2 место – почти 22% голосов, а с учетом мажоритарных выборов партия получила наибольшую фракцию в парламенте. Почетным председателем партии является пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Свобода" идет на выборы с "Нацкорпусом" и "Правым сектором"

По списку ВО "Свобода" на парламентских выборах идет объединение националистов. В него вошли представители "Национального корпуса", ОУН, "Правого сектора", "Государственной инициативы Яроша" и "Конгресса украинских националистов".

Читайте также: Внеочередные выборы в парламент: почему их назначили и какими будут последствия

В первую десятку списка ВО "Свобода" вошли:

Олег Тягнибок – лидер ВО "Свобода". Андрей Белецкий – глава "Нацкорпусу", экс-командир полка "Азов". Дмитрий Ярош – командир Украинской Добровольческой Армии, экс-глава "Правого сектора". Андрей Тарасенко – глава "Правого сектора". Руслан Кошулинский – заместитель председателя ВО "Свобода", экс-вице-спикер парламента. Богдан Бенюк – народный артист Украины. Родион Кудряшов – начальник штаба "Нацкорпусу". Александр Сыч – кандидат исторических наук. Филипп Ильенко – руководитель Госкино Украины. Юрий Сиротюк – директор центра "Украинской студии стратегических исследований".



Съезд ВО "Свобода", на котором произошло объединение националистов / фото ПО "Свобода"

"УДАР" Виталия Кличко будет выдвигать лишь мажоритарщиков

Партия УДАР на досрочных парламентских выборах не будет выдвигать своих кандидатов в депутаты по списку. Политсила представит кандидатов только по мажоритарным избирательным округам. Виталий Кличко отметил, что провел много переговоров об объединении с различными демократическими силами. Однако "большого объединения так и не произошло".

""УДАР" кардинально обновитпартию, преодолеет сложные вызовы, стоящие в нынешней ситуации, и в дальнейшем будет воплощать те программные принципы, с которыми всегда шел к людям", – добавил глава партии и отметил, что у него, как у мэра столицы, еще много обязательства перед киевлянами.

Михаил Поплавский стал лидером Аграрной партии

Аграрная партия Украины объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду. На внеочередном съезде делегаты решили, что избирательный список возглавит ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский.

В первую пятерку списка Аграрной партии вошли:

► Михаил Поплавский, народный депутат, ректор Киевского национального университета культуры и искусств

► Лилия Бортич, член политсовета Аграрной партии Украины

► Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета

► Анна Мадей, журналистка, председатель молодежного крыла партии

► Владимир Шушкевич, политик, депутат Верховной Рады третьего созыва

Также в топ-10 списка АПУ Сергей Гайдай, Наталья Веровчук, Сергей Иващук, Олег Николенко и Александр Луцкий.

Что известно о Аграрной партии Украины?

Украинская политическая партия, основанная в 1996 году. По результатам местных выборов осенью 2015 партия заняла пятое место по количеству депутатов, проведенных в местные органы власти.

Избиратель Аграрной партии, как озвучили на съезде партийные лидеры – это "одноэтажная Украина": поселки, городки и хутора, куда не доходят важные социологи. Поэтому, мол, реальные рейтинги партии – выше. "Аграрная партия Украины победит на досрочных выборах в Верховную Раду, потому что имеет отличное резюме и доверие людей", – заявил председатель избирательной кампании Аграрной партии Украины Олег Корбан.



Какие партии могут попасть в парламент: рейтинг состоянию на 3 июня

Водителю автомобиля полиции, сбившего ребенка в Конотопе, суд избрал меру пресечения

Суд в Полтаве по ходатайству прокуратуры Сумской области избрал меру пресечения водителю полицейского автомобиля, который в центре Конотопа на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. Подозреваемый в день совершения ДТП служил в полиции и имел звание сержанта.

Обратите внимание! Автомобиль полиции на бешеной скорости наехал на 10-летнего мальчика в Конотопе: видео момента ДТП

По словам пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, виновник ДТП находится под стражей в течение двух месяцев. Правда, он будет иметь возможность выйти на свободу под залог. Его размер – 58 тысяч гривен. В то же время подозреваемый отстранен от занимаемой должности.

Автомобиль полиции сбил 10-летнего мальчика в центре Конотопа вечером 7 июня. Инцидент произошел в тот момент, когда ребенок перебегал дорогу на пешеходном переходе. Машина совершившая ДТП, принадлежала начальнику полиции Конотопа Сергею Несмачному, но за рулем находился не он, а его водитель. По словам виновника происшествия, он не превышал скорость и ехал в пределах 50-60 километров в час.

Читайте также: В Бостоне с рельсов сошел вагон метро, ​​есть пострадавшие: фото

Между тем школьник находится в реанимации местной больницы в тяжелом состоянии. В частности, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Также школьнику уже провели операцию и удалили селезенку. Кроме того, в результате аварии у мальчика повреждена голова, грудная клетка и брюшная полость.