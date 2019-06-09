Головні новини 9 червня: кандидати від партій Зеленського і Порошенка та суд над поліцейським

На з'їздах партій "Слуга народу" та "Європейська Солідарність" оприлюднили списки кандидатів у депутати Верховної Ради, УДАР виставлятиме лише мажоритарників, аграрників очолив Михайло Поплавський, а "Свобода" об'єднала зусилля з "Правим сектором" та "Нацкорпусом". Також суд обрав запобіжний захід водію авто поліції, що збило 10-річного хлопчика. Такими були головні новини 9 червня в Україні.

"Слуга народу" та "Європейська Солідарність": про з'їзди партій та лідери списків

Партія "Слуга народу" та партія "Європейська Солідарність" оголосили списки кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня 2019 року.

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На з'їзд партії приїхали Президент України Володимир Зеленський, очільник його адміністрації Андрій Богдан і перший помічник глави держави Сергій Шефір. Серед присутніх було багато його колишніх колег з шоу-бізнесу та "95 Кварталу" – актор та переможець шоу "Розсміши коміка" Віктор Гевко, "Юзик" з "Кварталу" Юрій Корявченков, ведучий Артем Гагарін та інші.



Топ-20 кандидатів "Слуги народу" на парламентські вибори

У першу десятку списку партії "Слуга народу" увійшли:

Разумков Дмитро – голова партії "Слуга народу"; Стефанчук Руслан – доктор юридичних наук, представник президента у Верховній Раді, головний ідеолог партії; Вінідіктова Ірина – експерт ЗЕкоманди з реформи судової системи; Арахамія Давід – підприємець, волонтер; Янченко Галина – експерт з питань антикорупційної політики; Федоров Михайло – керівник діджитал напрямку партії "Слуга народу"; Корнієнко Олександр – керівник передвиборчого штабу партії; Красносільська Анастасія – експерт з податкового та антикорупційного законодавства; Ткаченко Олександр – медіаменеджер, гендиректор 1+1; Беленюк Жан – спортсмен, борець греко-римського стилю;



Топ-5 кандидатів у депутати від "Слуги народу": інфографіка 24 каналу

Також на з'їзді затвердили список зі ста претендентів, які балотуватимуться до Ради. Цей список ще має пройти стадію суспільного обговорення.

Перша сотня претендентів у виборчий список партії "Слуга народу":

З'їзд партії "Слуга народу" / Фото прес-служби політсили

Окрім того, у мажоритарних округах від партії можуть балотуватися актор "Кварталу 95" Юрій Корявченков та журналіст Олександр Дубінський.

Усі кандидатури, які розглядає "Слуга народу" для висування у мажоритарних округах:

Крім того, партія "Слуга народу" під час з’їзду оприлюднила свою передвиборчу програму. Складається вона з 16 пунктів, які стосуються корупції, влади, освіти, безпеки, судочинства, економіки, бізнесу та довкілля.

Передвиборча програма партії "Слуга народу":

Дивіться відео: як відбувався з'їзд партії "Слуга народу"

Що відомо про партію "Слуга народу"? Головою партії є радник президента Володимира Зеленського – Дмитро Разумков, раніше її очолював Іван Баканов – заступник голови СБУ та екс-юрист "Кварталу 95". Керівник виборчого штабу партії – Олександр Корнієнко. У фінансуванні передвиборчої кампанії партія спиратиметься на грошову допомогу фізичних та юридичних осіб, які надають невеликі суми.

"Одного голосу замало, потрібна сила і ми маємо силу, потрібна воля, ми – вольова партія, потрібен досвід – і ми досвідчені. Хтось призначає кадри із "95 кварталу", нам важливі ті, хто пройшли 95 бригаду", – так говорив Петро Порошенко під час свого виступу на з’їзді.

У топ-10 списку партії "Європейська Солідарність" увійшли:

Петро Порошенко – п'ятий президент України, лідер політсили. Андрій Парубій – голова Верховної Ради України 8 скликання. Ірина Геращенко – віце-спікер парламенту. Михайло Забродський – військовий, генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України, герой України. Софія Федина – активістка Євромайдану, співачка. Мустафа Джемілєв – дисидент, правозахисник, провідник кримськотатарського національного руху. Яна Зінкевич – командир медичного батальйону "Госпітальєри", ветеранка. Олег Синютка – колишній голова Львівської облдержадміністрації. Ахтем Чийгоз – політв'язень, український кримськотатарський політик, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Іванна Климпуш-Цинцадзе – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.



Перша п'ятірка "Європейської Солідарності": інфографіка 24 каналу



Перша десятка партії "Європейська Солідарність" Порошенка/ фото 24 канал



З'їзд партії "Європейська Солідарність Порошенка/ фото 24 канал

Що відомо про партію "Європейська Солідарність"?27 серпня 2014 року Мін'юст зареєстрував політичну партію з назвою "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Таку назву партія мала до 24 травня 2019 року, коли з'їзд політсили вирішив змінити назву на "Європейська Солідарність".



На позачергових виборах до Ради 2014 року БПП посів 2 місце – майже 22% голосів, а з урахуванням мажоритарних виборів партія здобула найбільшу фракцію у парламенті. Почесним головою партії є п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Свобода" іде на вибори з "Нацкорпусом" і "Правим Сектором"

За списком ВО "Свобода" на парламентські вибори іде об'єднання націоналістів. До нього увійшли представники "Національного корпусу", ОУН, "Правого сектору", "Державницької ініціативи Яроша" і "Конгресу Українських Націоналістів".

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У першу десятку списку ВО "Свобода" увійшли:

Олег Тягнибок – лідер ВО "Свобода". Андрій Білецький – очільник "Нацкорпусу", екс-командир полку "Азов". Дмитро Ярош – командир Української Добровольчої Армії, екс-голова "Правого Сектору". Андрій Тарасенко – очільник "Правого Сектору". Руслан Кошулинський – заступник голови ВО "Свобода", екс-віце-спікер парламенту. Богдан Бенюк – народний артист України. Родіон Кудряшов – начальник штабу "Нацкорпусу". Олександр Сич – кандидат історичних наук. Пилип Іллєнко – керівник Держкіно України. Юрій Сиротюк – директор центру "Українські студії стратегічних досліджень".



З'їзд ВО "Свобода", на якому відбулось об'єднання націоналістів / фото ВО "Свобода"

УДАР Віталія Кличка висуватиме лише мажоритарників

Партія УДАР на дострокових парламентських виборах не висуватиме своїх кандидатів у депутати за списком. Політсила представить кандидатів тільки в мажоритарних виборчих округах. Віталій Кличко зазначив, що провів багато переговорів про об'єднання з різними демократичними силами. Проте "великого об'єднання так і не сталося".

"УДАР кардинально оновлюватиме партію, подолає складні виклики, що постали в нинішній ситуації, та надалі втілюватиме ті програмні принципи, з якими завжди йшов до людей", – додав глава партії і зазначив, що у нього, як у мера столиці, ще багато зобов’язань перед киянами.

Михайло Поплавський став лідером Аграрної партії

Аграрна партія України оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради. На позачерговому з'їзді делегати вирішили, що виборчий список очолить ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський.

У першу п'ятірку списку Аграрної партії увійшли:

► Михайло Поплавський, народний депутат, ректор Київського національного університету культури і мистецтв

► Лілія Бортич, членкиня політради Аграрної партії України

► Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради

► Анна Мадей, журналістка, голова молодіжного крила партії

► Володимир Шушкевич, політик, депутат Верховної Ради третього скликання

Також в топ-10 списку АПУ Сергій Гайдай, Наталія Веровчук, Сергій Іващук, Олег Ніколенко та Олександр Луцький.

Що відомо про Аграрну партію України?Українська політична партія, заснована в 1996 році. За результатами місцевих виборів восени 2015 року партія посіла п'яте місце за кількістю депутатів, проведених до місцевих органів влади.

Виборець Аграрної партії, як озвучили на з'їзді партійні лідери – це "одноповерхова Україна": селища, містечка і хутори, куди не доходять поважні соціологи. Тому, мовляв, реальні рейтинги партії – вищі. "Аграрна партія України переможе на дострокових виборах у Верховну Раду, бо має відмінне резюме і довіру людей", – заявив голова виборчої кампанії Аграрної партії України Олег Корбан.



Які партії можуть потрапити до парламенту: рейтинг станом на 3 червня

Водієві авто поліції, що збило дитину в Конотопі, суд обрав запобіжний захід

Суд у Полтаві за клопотанням прокуратури Сумської області обрав запобіжний захід водієві поліцейського авто, який у центрі Конотопа на пішохідному переході збив 10-річного хлопчика. Підозрюваний у день скоєння ДТП служив у поліції та мав звання сержанта.

Зверніть увагу! Авто поліції на шаленій швидкості наїхало на 10-річного хлопця у Конотопі: відео моменту ДТП

За словами речниці прокурора Сумської області Наталії Науменко, винуватець ДТП перебуватиме під вартою упродовж двох місяців. Щоправда, він матиме можливість вийти на волю під заставу. Її розмір – 58 тисяч гривень. Водночас підозрюваного відсторонено від займаної посади.

Авто поліції збило 10-річного хлопчика у центрі Конотопа увечері 7 червня. Інцидент трапився у той момент, коли дитина перебігала дорогу на пішохідному переході. Машина, що скоїла ДТП, належала начальнику поліції Конотопа Сергію Несмачному, але за кермом перебував не він, а його водій. За словами винуватця пригоди, він не перевищував швидкість і їхав у межах 50-60 кілометрів за годину.

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Тим часом школяр перебуває у реанімації місцевої лікарні у важкому стані. Зокрема, його під'єднано до апарату штучного дихання. Також школяреві вже провели операцію та видалили селезінку. Крім того, внаслідок аварії у хлопчика пошкоджено голову, грудну клітку та черевну порожнину.