Главные новости 10 ноября: новый глава "Слуги народа" и решение в отношении Мазура в Польше

Политсила "Слуга народа" избрала нового главу Александра Корниенко. Партия теперь собирается еще и поменять свою идеологию. Украинского ветерана Игоря Мазура в Польше выпустили на поруки консула. В Египте горел украинский самолет с пассажирами на борту. Незваные гости: на балконе у киевлянина поселилась сотня летучих мышей. Такими были главные новости 10 ноября.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Новый глава "слуг народа"

Во время съезда партии "Слуга народа" ее предыдущий глава Дмитрий Разумков сложил свои полномочия. Дело в том, что он является спикером парламента, поэтому не может выполнять обязанности главы политсилы. Зато делегаты съезда поддержали единую кандидатуру на главу партии – Александра Корниенко.

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Это – политтехнолог, бизнес-коучер, музыкант и нардеп. Шел в Раду от "Слуги народа" под 7 номером. В парламенте является заместителем главы фракции, заместителем председателя ВСК по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины. Также возглавляет подкомитет в Комитете Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Больше о том, кто такой Александр Корниенко – читайте в материале 24 канала.

Новые цели "Слуги народа"

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Свои задачи на посту председателя партии "Слуга народа" Корниенко видит следующие:

Развитие сети.

Подготовка к местным выборам.

Превращение партии в центр аналитики и генерации новых законопроектов.

В то же время, Корниенко заявил, что партия намерена изменить свою идеологию. До сих идеологией "слуг народа" было либертарианство.

Новую идеологию будем искать где-то посередине между либеральными и социалистическими взглядами,

– рассказал Корниенко.

Что предусматривает идеология либертарианства?

Для либертарианства свойственны враждебное отношение к "раздутому" государству и социальным гарантиям за чужой счет. Они считают, что государственные органы должны также работать по законам рынка. Исторически либертарианцы отстаивают принцип "неограниченной свободы", при которой каждый человек жил бы так, как сам хочет.

Какие еще решения были приняты на съезде партии "Слуга народа"?

Была создана новая рабочая группа по изменениям в устав партии;

принято решение об участии в выборах в ОТГ в декабре этого года;

27 депутатов фракции стали членами партии "Слуга народа".

Мазура взяли на поруки

К теме: Кто такой Игорь "Тополя" Мазур и почему его задержали в Польше

Задержанного накануне в Польше по запросу России Игоря "Тополю" Мазура освободили на поруки украинского консула. Пока поляки будут думать над экстрадицией Мазура в Россию, он будет проживать именно в помещении украинского Генконсульства.

Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова. Позже информацию подтвердил посол Украины в Польше Андрей Дещица. Он уточнил, что "Тополя" будет жить в Люблине.

Позже сам Мазур дал пресс-конференцию в Польше. Он рассказал, почему приехал в страну, отметил, что, вероятно, в деле, в котором его разыскивает Россия, могут быть другие участники. Также он добавил, что в последние несколько месяцев Россия начала более активно работать на международном уровне. Именно с этим, а также со "сдачей" он связывает свое задержание в Польше.

Больше о том, что говорил на пресс-конференции Мазур – в материале 24 канала.

Что известно о задержании Игоря Мазура в Польше?

Игоря Мазура задержали 9 ноября на запрос Следственного комитета РФ, который подал украинца в международный розыск. Мол, тот участвовал в боях в Первой чеченской войне против федеральных российских войск и якобы причастен к гибели россиян.



Украинский консул в Польше в тот же день встретился с Мазуром и проговорил с ним стратегию юридической защиты. К сожалению, детали дела пока не известны, а вопрос экстрадиции украинца в ​​РФ будет решать польский суд.

Пожар на украинском самолете

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Украинский самолет рейса Запорожье – Шарм-эль-Шейх задымился сразу после приземления в Египте. На борту самолета было 189 пассажиров и 7 членов экипажа, и, к счастью, никто не пострадал. Власти Египта заявили, что только чудом и усилиями местных пожарных удалось избежать катастрофы.

Инцидент произошел с самолетом украинской лоукост-компании SkyUp.

У самолета загорелась одна из шин вследствие утечки и перегрева гидравлического масла.

Как это было: смотрите видео инцидента

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ — JACDEC (@JacdecNew) 9 ноября 2019 г.

Незваные гости

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В Киеве в одном из домов на улице Верховинной целая стая летучих мышей оккупировала балкон мужчины. Они поселились прямо в мебели и под обоями закрытого балкона. Мужчина не решился самостоятельно прогонять незваных гостей, а попросил помощи у специалистов.

Так, на месте, по подсчетам спасателей, оказалось 120 летучих мышей.

Все они – вида рыжая вечерница. Колония мышей ошибочно устроились на зимовку на закрытом балконе.

Специалисты отмечают: ошибка животных заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для их комфортного сна. Кроме того, им мог "мешать спать хозяин квартиры".

Почти всех животных уже отпустили на свободу, они ищут себе новую зимовку. Только одну летучую мышь волонтеры решили подлечить.



Летучие мыши решили зазимовать на балконе у киевлянина / фото из соцсетей



Животных отпустили искать себе новую зимовку / фото из соцсетей