Головні новини 10 листопада: новий глава "Слуги народу" і рішення по Мазуру в Польщі

Політсила "Слуга народу" обрала нового главу Олександра Корнієнка. Партія тепер збирається ще й змінити свою ідеологію. Українського ветерана Ігоря Мазура в Польщі випустили на поруки консула. У Єгипті горів український літак з пасажирами на борту. Непрохані гості: на балконі у киянина оселилася сотня летючих мишей. Такими були головні новини 10 листопада.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Новий глава "слуг народу"

Під час з’їзду партії "Слуга народу" її попередній очільник Дмитро Разумков склав свої повноваження. Річ у тім, що він є спікером парламенту, тому не може виконувати обов’язки глави політсили. Натомість делегати з’їзду підтримали єдину кандидатуру на очільника партії – Олександра Корнієнка.

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Це – політтехнолог, бізнес-коучер, музикант та нардеп. Йшов у Раду від "Слуги народу" під 7 номером. У парламенті є заступником глави фракції, заступником голови ТСК із питань формування та реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України. Також очолює підкомітет у Комітеті Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Більше про те, хто такий Олександр Корнієнко – читайте у матеріалі 24 каналу.

Нові цілі "Слуги народу"

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Свої завдання на посаді голови партії "Слуга народу" Корнієнко бачить такі:

Розвиток мережі.

Підготовка до місцевих виборів.

Перетворення партії на центр аналітики й генерації нових законопроєктів.

Водночас, Корнієнко заявив, що партія має намір змінити свою ідеологію. До сьогодні ідеологією "слуг народу" було лібертаріанство.

Нову ідеологію шукатимемо десь посередині між ліберальними та соціалістичними поглядами,

– розповів Корнієнко.

Що передбачає ідеологія лібертаріанства?Для лібертаріанства властиві вороже ставлення до "роздутої" держави та соціальних гарантій за чужий кошт. Вони вважають, що державні органи повинні також функціонувати за законами ринку. Історично лібертаріанці відстоюють принцип "необмеженої свободи", за яку кожна людина жила б так, як сама хоче.

Які ще рішення було ухвалено на з'їзді партії "Слуга народу"?

Було створено нову робочу групу зі змін до статуту партії;

ухвалено рішення про участь у виборах в ОТГ у грудні цього року;

27 депутатів фракції стали членами партії "Слуга народу".

Мазура взяли на поруки

До теми: Хто такий Ігор "Тополя" Мазур та чому його затримали в Польщі

Затриманого напередодні у Польщі за запитом Росії Ігоря "Тополю" Мазура звільнили на поруки українського консула. Поки поляки думатимуть над екстрадицією Мазура до Росії, він проживатиме саме в приміщенні українського Генконсульства.

Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова. Пізніше інформацію підтвердив посол України в Польщі Андрій Дещиця. Він уточнив, що "Тополя" мешкатиме у Любліні.

Згодом сам Мазур дав пресконференцію у Польщі. Він розповів, чому приїхав до країни, зазначив, що, імовірно, у справі, в якій його розшукує Росія, можуть бути інші учасники. Також він додав, що в останні кілька місяців Росія почала більш активно працювати на міжнародному рівні. Саме з цим, а також зі "здачею" він пов’язує своє затримання у Польщі.

Більше про те, що говорив на пресконференції Мазур – у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про затримання Ігоря Мазура у Польщі?Ігоря Мазура затримали 9 листопада на запит Слідчого комітету РФ, який подав українця у міжнародний розшук. Мовляв, той брав участь у боях у Першій чеченській війні проти федеральних російських військ та начебто причетний до загибелі росіян.



Український консул у Польщі того ж дня зустрівся з Мазуром та проговорив із ним стратегію юридичного захисту. На жаль, деталі справи досі не відомі, а питання екстрадиції українця до РФ вирішуватиме польський суд.

Пожежа на українському літаку

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Український літак рейсу Запоріжжя – Шарм-ель-Шейх задимівся одразу після приземлення в Єгипті. На борту літака було 189 пасажирів та 7 членів екіпажу, та, на щастя, ніхто не постраждав. Влада Єгипту заявила, що лише дивом та зусиллями місцевих пожежників вдалося уникнути катастрофи.

Інцидент трапився із літаком української лоукост-компанії SkyUp.

У літака загорілася одна із шин внаслідок витоку та перегріву гідравлічного мастила.

Як це було: дивіться відео інциденту

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ — JACDEC (@JacdecNew) 9 ноября 2019 г.

Непрохані гості

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У Києві в одному з будинків на вулиці Верховинній ціла зграя летючих мишей окупувала балкон чоловіка. Вони поселились прямо в меблях та під шпалерами закритого балкона. Чоловік не наважився самотужки проганяти непроханих гостей, а попросив допомоги у фахівців.

Так, на місці, за підрахунками рятувальників, виявилося 120 летючих мишей.

Всі вони – виду руда вечірниця. Колонія мишей помилково влаштувалися на зимівлю на закритому балконі.

Фахівці зазначають: помилка тварин полягала в тому, що взимку на балконі занадто тепло для їх комфортного сну. Окрім того, їм міг "заважати спати господар квартири".

Майже усіх тваринок вже відпустили на волю, вони шукають собі нову зимівлю. Лише одну летючу мишу волонтери вирішили підлікувати.



Летючі миші вирішили зазимувати на балконі у киянина/ фото з соцмереж



Тварин відпустили шукати собі нову зимівлю/ фото з соцмереж