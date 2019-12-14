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      Главные новости 14 декабря: Антоненко будет под стражей, ликвидация УПЦ КП, трагедия на фронте

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      Главные новости 14 декабря / коллаж 24 канала

      Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, которых подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета, будут под стражей до 8 февраля 2020. Арсен Аваков раскрыл новые детали дела об убийстве Шеремета. Враг на Донбассе убил украинского военного. Епифаний заявил, что УПЦ КП и УАПЦ юридически прекратили свое существование. Такими были главные новости субботы, 14 декабря.

      Главные новости за сегодня, 14 декабря, в Украине и мире:

      Антоненко будут держать под стражей до 8 февраля

      Поздно ночью 14 декабря Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения ветерану войны на Донбассе, участнику группы Riffmaster Андрею Антоненко по делу об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. Антоненко в течение 2 месяцев – до 8 февраля 2020 – будет находиться под стражей.

      К теме: Что известно об Андрее Антоненко Riffmaster, которого обвиняют в убийстве Шеремета

      По версии следствия, именно Андрей Антоненко вместе с волонтером-медиком Юлией Кузьменко заложили взрывчатку под авто Шеремета.

      Прокуратура просила суд избрать мерой пресечения Антоненко содержание под стражей без права на залог и сделать заседание закрытым. Во втором суд отказал, однако по первому удовлетворил ходатайство ГПУ полностью.

      Какие доказательства имеет следствие против Антоненко

      • Выводы экспертизы о том, что мужчина, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета – это именно Антоненко, а женщина – Кузьменко.
      • Результаты анализа трафика в момент совершения преступления: телефоны Антоненко были выключенными с 23:24 19 июля до 7:23 20 июля 2016 года, что нехарактерно для него.
      • Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами – похожие были зафиксированы на одежде предполагаемого убийцы Шеремета на видео, которым оперирует полиция по этому делу.
      • Антоненко живет вблизи места преступления и хорошо ориентируется на местности.
      • Видео с камер наблюдения показали, что человек, который закладывал взрывчатку, прихрамывает (в феврале 2016 года Антоненко делали операцию на ноге).

      Что известно об убийстве Шеремета?
      Российско-украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля, в котором ехал. Авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда".

      На сегодня следствие отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране".

      Список подозреваемых в убийстве Шеремета

      1. Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады;
      2. Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик;
      3. Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант;
      4. Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча";
      5. Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума".

      В чем именно подозревают этих людей

      • По данным следствия, Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя оружие.
      • Антоненко и Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Оба закладывали взрывчатку под авто Шеремета.
      • Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.

      Смотрите видео о деле об убийстве Павла Шеремета:

      Решение о Кузьменко – такое же

      13 декабря поздно вечером также завершился суд по избранию меры пресечения Юлии Кузьменко. Там решение было таким же:

      К теме: Волонтерку Юлию Кузьменко подозревают в убийстве Шеремета: что о ней известно

      По версии следствия, в организованной преступной группе были Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, Андрей Антоненко. Каждый участник имел отведенную в преступлении роль. Кузьменко вместе с Антоненко якобы разведывали территорию возле дома Шеремета накануне его убийства.

      Более того – будто именно Кузьменко повесила взрывное устройство на автомобиль журналиста и на следующий день привела его в действие.

      Суд

      Что рассказал Антоненко на суде

      Во время зачитывания обвинений прокуроры говорили о, якобы, ультраправых убеждениях подозреваемого, а также описывали, как, по их мнению, Антоненко причастен к убийству Шеремета.

      Что касается моих правых и левых предпочтений. Я родился в еврейском районе, я наполовину еврей, у меня дед – польский еврей. Вы бессознательно своим заключением предвзятым нанесли оскорбление мне лично и моей семье,
      – ответил Антоненко.

      Также он прокомментировал другие обвинения, которые прозвучали от прокуроров:

      • "Я с 2013 года ношу бороду цельную, она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек на видео носит бородку формы "эспаньолка", с выбритыми полностью щеками".
      • "У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покаты, немножко удлиненная шея, что совсем не похоже на человека, который выглядит там (на видео, которые являются доказательствами по делу – 24 канал)".
      • "Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там (на видео – 24 канал) человек с целенькими ушками".
      • "И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет".

      "Я готов и буду сотрудничать. Обязуюсь оказывать полное содействие, любую информацию, появляться на указанное время – что на вызовы, на допросы, на любые требования", – подытожил Антоненко свое выступление.

      Однако судья решил оставить Антоненко под стражей на два месяца.

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      Аваков раскрыл новые детали дела об убийстве Шеремета

      Подозреваемые, которые фигурируют в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета, в разговорах между собой говорили об определенном "покровителе". И этот покровитель должен их "вытянуть и защитить". Также следствие не получило видео с четырех очень нужных камер.

      Вспоминали покровителя

      "В разговоре подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некоему "покровителю", который должен их достать и защитить. Так, мы внимательно на это смотрим", – сказал Аваков.

      • Министр обратил внимание, что нападение на Шеремета совершили "сверхпродуманно и сверхточно": "Это многофакторное преступление: разведка, уход, построение маршрута, укрылись после преступления, заложили бомбу под машину".

      Дублировали номера автомобилей

      Также Арсен Аваков рассказал следующее: "Господин Антоненко перед этим почему-то весь день игрался тем, что фотографировал в этом квартале поставленные машины. Зачем, казалось бы? Потому что им интересна была наша гипотеза – создать "дубли" (номеров – 24 канал) машин".

      • "Заехал автомобиль Volkswagen с такими же номерами. Полиция потом смотрит, чей автомобиль. Может, чужак заехал? А, это авто Васи, он здесь постоянно паркуется. Они создавали эти "дубли". То есть, это сложное технически преступление", – считает министр .

      Исчезли видео из четырех камер

      "Когда мы начали собирать все материалы, все записи камер, трафиков и т.д., то не нашли четыре камеры. Мы не смогли их получить. Это хорошие камеры в очень нужных для нас местах, хорошего качества. Нам говорили: мы вам их отдали раньше – неудивительно, что вы их не получили. А их не было", – рассказал Аваков.

      • "На протяжении расследования мы чувствовали, что нашим подозреваемым кто-то дает информацию, и именно это было причиной того, что мы в 2017 году максимально засекретили следствие", – пояснил глава МВД.

      "Нам кажется, что люди, которые стоят за кадром пока, намного профессиональнее, чем непосредственные исполнители этого преступления", – подытожил министр.

      На Донбассе убили украинского военного

      Россия игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня, достигнутые на саммите "нормандской четверки". В течение суток 14 декабря враг 5 раз нарушал режим тишины, из-за обстрелов погиб украинский военный.

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      Противник обстреливал подразделения ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Активными были и вражеские снайперы.

      "В результате коварных обстрелов противником погиб военнослужащий Объединенных сил, еще один наш защитник получил ранения", – сообщил Генштаб.

      К теме: Несмотря на договоренности в Париже, боевики препятствуют патрулям ОБСЕ

      Епифаний: УПЦ и УАПЦ юридически прекратили существование

      В течение 14-15 декабря Православная церковь Украины проводит расширенный архиерейский собор к годовщине создания церкви. Во время брифинга перед молебном митрополит Епифаний заявил о юридическом прекращении существования УПЦ и УАПЦ.

      К теме: Собор ПЦУ призвал Филарета прекратить самоизоляцию

      • Юридическая ликвидация Украинской православной церкви (КП) и Украинской автокефальной православной церкви состоялась в пятницу, 13 декабря.

      Во время собора архиепископы также призвали архиерея Филарета отказаться от самоизоляции. Ему даже передали в пожизненное пользование Владимирский собор и резиденцию на улице Пушкинской в ​​Киеве.

      • Самого Филарета, как передавал журналист 24 канала, присутствовавший на мероприятии, на соборе не было.

      Митрополит Епифаний также отметил, что сейчас в Украине не будут переносить дату празднования Рождества.

      Архиерейский собор к годовщине ПЦУ: смотрите фото 24 канала

      Как создавали ПЦУ?
      15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор, по результатам которого было создано Православную церковь Украины. Возглавил церковь митрополит Епифаний.

      Подписание и получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины состоялось 5 – 6 января 2019 года в соборе святого Юрия, кафедральном соборе Вселенского Патриархата.

       

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      Автор: Олесь Друкач, Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики УАПЦ УПЦ КП Православная церковь Украины Епифаний Юлия Кузьменко Андрей Антоненко Riffmaster Арсен Аваков Убийство Павла Шеремета Жертвы
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