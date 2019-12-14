Главные новости 14 декабря: Антоненко будет под стражей, ликвидация УПЦ КП, трагедия на фронте

Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, которых подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета, будут под стражей до 8 февраля 2020. Арсен Аваков раскрыл новые детали дела об убийстве Шеремета. Враг на Донбассе убил украинского военного. Епифаний заявил, что УПЦ КП и УАПЦ юридически прекратили свое существование. Такими были главные новости субботы, 14 декабря.

Главные новости за сегодня, 14 декабря, в Украине и мире:

Антоненко будут держать под стражей до 8 февраля

Поздно ночью 14 декабря Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения ветерану войны на Донбассе, участнику группы Riffmaster Андрею Антоненко по делу об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. Антоненко в течение 2 месяцев – до 8 февраля 2020 – будет находиться под стражей.

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По версии следствия, именно Андрей Антоненко вместе с волонтером-медиком Юлией Кузьменко заложили взрывчатку под авто Шеремета.

Прокуратура просила суд избрать мерой пресечения Антоненко содержание под стражей без права на залог и сделать заседание закрытым. Во втором суд отказал, однако по первому удовлетворил ходатайство ГПУ полностью.

Какие доказательства имеет следствие против Антоненко

Выводы экспертизы о том, что мужчина, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета – это именно Антоненко, а женщина – Кузьменко.

Результаты анализа трафика в момент совершения преступления: телефоны Антоненко были выключенными с 23:24 19 июля до 7:23 20 июля 2016 года, что нехарактерно для него.

Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами – похожие были зафиксированы на одежде предполагаемого убийцы Шеремета на видео, которым оперирует полиция по этому делу.

Антоненко живет вблизи места преступления и хорошо ориентируется на местности.

Видео с камер наблюдения показали, что человек, который закладывал взрывчатку, прихрамывает (в феврале 2016 года Антоненко делали операцию на ноге).

Что известно об убийстве Шеремета?

Российско-украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля, в котором ехал. Авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда".



На сегодня следствие отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране".

Список подозреваемых в убийстве Шеремета

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады; Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик; Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант; Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча"; Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума".

В чем именно подозревают этих людей

По данным следствия, Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя оружие.

Антоненко и Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Оба закладывали взрывчатку под авто Шеремета.

Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.

Смотрите видео о деле об убийстве Павла Шеремета:

Решение о Кузьменко – такое же

13 декабря поздно вечером также завершился суд по избранию меры пресечения Юлии Кузьменко. Там решение было таким же:

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По версии следствия, в организованной преступной группе были Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, Андрей Антоненко. Каждый участник имел отведенную в преступлении роль. Кузьменко вместе с Антоненко якобы разведывали территорию возле дома Шеремета накануне его убийства.

Более того – будто именно Кузьменко повесила взрывное устройство на автомобиль журналиста и на следующий день привела его в действие.