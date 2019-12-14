Головні новини 14 грудня: Антоненко буде під вартою, ліквідація УПЦ КП, трагедія на фронті

Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко, підозрюваних у причетності до вбивства Павла Шеремета, будуть під вартою до 8 лютого 2020. Арсен Аваков розкрив нові деталі справи про вбивство Шеремета. Ворог на Донбасі вбив українського військового. Епіфаній заявив, що УПЦ КП та УАПЦ юридично припинили своє існування. Такими були головні новини суботи, 14 грудня.

Найголовніші новини за сьогодні, 14 грудня, в Україні та світі:

Антоненка триматимуть під вартою до 8 лютого

Пізно вночі 14 грудня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід ветеранові війни на Донбасі, учасникові гурту Riffmaster Андрієві Антоненку у справі про вбивство у 2016 році журналіста Павла Шеремета. Антоненко протягом 2 місяців – до 8 лютого 2020 року – перебуватиме під вартою.

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За версією слідства, саме Андрій Антоненко разом з волонтеркою-медиком Юлією Кузьменко заклали вибухівку під авто Шеремета.

Прокуратура просила суд обрати запобіжним заходом Антоненка тримання під вартою без права на заставу і зробити засідання закритим. У другому суд відмовив, однак щодо першого задовольнив клопотання ГПУ повністю.

Які докази має слідство проти Антоненка

Висновки експертизи про те, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремета – це саме Антоненко, а жінка – Кузьменко.

Результати аналізу трафіку в момент скоєння злочину: телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року, що нехарактерно для нього.

Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі.

Антоненко живе поблизу місця злочину та добре орієнтується на місцевості.

Відео з камер спостереження показали, що чоловік, який закладав вибухівку, накульгує (у лютому 2016 року Антоненку робили операцію на нозі).

Що відомо про вбивство Шеремета?Російсько-український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху його авто, в якому їхав. Авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда".



На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні".

Список підозрюваних у вбивстві Шеремета

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади; Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик; Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант; Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча"; Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума".

У чому саме підозрюють цих людей

За даними слідства, Дугарь вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

Антоненка та Кузьменко помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Обоє закладали вибухівку під авто Шеремета.

Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

Дивіться відео про справу щодо вбивства Павла Шеремета:

Ухвала щодо Кузьменко – така ж

13 грудня пізно увечері також завершився суд щодо обрання запобіжного заходу Юлії Кузьменко. Там ухвала була такою ж:

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За версією слідства в організованій злочинній групі були Юлія Кузьменко, Яна Дугарь, Андрій Антоненко. Кожен учасник мав відведену у злочині роль.Кузьменко разом з Антоненком начебто розвідували територію поблизу дому Шеремета напередодні його вбивства. Ще ж і надто – начебто саме Кузьменко почепила вибуховий пристрій на автомобіль журналіста і наступного дня привела його в дію. Що розповів Антоненко на суді

Під час зачитування звинувачень прокурори говорили про, начебто, ультраправі переконання підозрюваного, а також описували, як, на їхню думку, Антоненко причетний до вбивства Шеремета.

Відносно моїх правих і лівих уподобань. Я народився в єврейському районі, я наполовину єврей, у мене дід – польський єврей. Ви несвідомо своїм висновком упередженим нанесли образу мені особисто і моїй сім'ї,

– відповів Антоненко.

Також він прокоментував інші звинувачення, які пролунали від прокурорів:

"Я з 2013 року ношу бороду цільну, вона або довша, або вона коротша, але вона суцільна. Людина на відео носить борідку форми "еспаньйолка", із вибритими повністю щоками".

"У мене є декілька особливостей, які мене відрізняють від багатьох людей. У мене плечі трошки покаті, трошки видовжена шия, що геть не стикається з людиною, яка виглядає там (на відео, які є доказами у справі – 24 канал)".

"Мої вуха зламані, бо я займаюсь боротьбою, там (на відео – 24 канал) людина з ціленькими вушками".

"І ще один момент, характерна риса – мої руки, вони вкриті татуюваннями. Якщо подивитись на людину на відео, то там геть цього немає".

"Я готовий і я буду співпрацювати. Зобов'язуюся надавати повне сприяння, будь-яку інформацію, з'являтися на вказаний час – що на виклики, що на допити, на будь-які вимоги", – підсумував Антоненко свій виступ.

Однак суддя вирішив залишити Антоненка під вартою на два місяці.

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Аваков розкрив нові деталі справи про вбивство Шеремета

Підозрювані, які фігурують у кримінальному провадженні щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, у розмовах між собою згадували певного "покровителя". І цей покровитель мав би їх "витягнути і захистити". Також слідство не отримало відео з чотирьох дуже потрібних камер.

Згадували покровителя

"У розмові підозрюваних є кілька сторінок тексту, де вони апелюють до такого собі "покровителя", який має їх витягти і захистити. Так, ми уважно на це дивимося", – сказав Аваков.

Міністр звернув увагу, що напад на Шеремета вчинили "надпродумано і надточно": "Це багатофакторний злочин: розвідка, відхід, побудова маршруту, сховалися після злочину, заклали бомбу під машину".

Дублювали номери автомобілів

Також Арсен Аваков розповів наступне: "Пан Антоненко перед цим чомусь весь день бавився тим, що фотографував у цьому кварталі поставлені машини. Навіщо, здавалося б? Тому, що їм цікава була наша гіпотеза – створити "дублі" (номерів – 24 канал) машин".

"Заїхав автомобіль Volkswagen з такими ж номерами. Поліція потім дивиться, чий автомобіль. Може, чужак заїхав? А, це авто Васі, він тут постійно паркується. Вони створювали ці "дублі". Тобто, це складний технічно злочин", – вважає міністр.

Зникли відео з чотирьох камер

"Коли ми почали збирати всі матеріали, всі записи камер, трафіків і таке інше, то не знайшли чотири камери. Ми не змогли їх отримати. Це добрі камери у дуже потрібних для нас місцях, гарної якості. Нам казали: ми вам їх віддали раніше – дивно, що ви їх не отримали. А їх не було", – розповів Аваков.

"Впродовж розслідування ми відчували, що нашим підозрюваним хтось дає інформацію, і саме це було причиною того, що ми у 2017 році максимально засекретили слідство", – пояснив керівник МВС.

"Нам здається, що люди, які стоять за кадром поки що, набагато професійніші, ніж безпосередні виконавці цього злочину", – підсумував міністр.

На Донбасі вбили українського військового

Росія ігнорує взяті на себе зобов'язання щодо сталого припинення вогню, досягнуті на саміті "нормандської четвірки". Упродовж доби 14 грудня ворог 5 разів порушував режим тиші, через обстріли загинув український військовий.

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Противник обстрілював підрозділи ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Активними були й ворожі снайпери.

"Внаслідок підступних обстрілів противником загинув військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один наш захисник отримав поранення", – повідомив Генштаб.

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Епіфаній: УПЦ та УАПЦ юридично припинили існування

Протягом 14-15 грудня Православна церква України проводить розширений архієрейський собор до річниці створення церкви. Під час брифінгу перед молебню митрополит Епіфаній заявив про юридичне припинення існування УПЦ та УАПЦ.

До теми: Собор ПЦУ закликав Філарета припинити самоізоляцію

Юридична ліквідація Української православної церкви (КП) та Української автокефальної православної церкви відбулася у п'ятницю, 13 грудня.

Під час собору архієпископи також закликали архієрея Філарета відмовитися від самоізоляції. Йому навіть передали у довічне користування Володимирський собор та резиденцію на вулиці Пушкінській у Києві.

Самого Філарета, як переказував журналіст 24 каналу, присутній на заході, на соборі не було.

Митрополит Епіфаній також наголосив, що наразі в Україні не переноситимуть дату святкування Різдва.

Архієрейський собор до річниці ПЦУ: дивіться фото 24 каналу

Як створювали ПЦУ?15 грудня 2018 року відбувся Об'єднавчий собор, за результатами якого було створено Православну церкву України. Очолив церкву митрополит Епіфаній.



Підписання та отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України відбулося 5 – 6 січня 2019 року в соборі святого Юрія, кафедральному соборі Вселенського Патріархату.