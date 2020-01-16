Главные новости 16 января: скандал с Гончаруком, первая отставка в правительстве и призыв 2020
В сети обнародовали несколько частей аудиозаписи разговоров, одним из участников которых является премьер Алексей Гончарук. Прослушка уже наделала немало шума. Глава Министерства развития общин и территорий Украины Алена Бабак уходит в отставку. Владимир Зеленский подписал закон о призыве в армию. Такими были главные новости пятницы, 16 января, в Украине и мире.
Важнейшие новости за сегодня в Украине и мире.
Прослушка Гончарука и последствия
Реакция "Слуги народа": Это просто нарезка фраз, чтобы создать сенсацию: Арахамия прокомментировал "прослушку Гончарука"
На ютуб-канале "Как обмануть президента" вышли три части записей разговоров из Кабмина. На них якобы премьер Алексей Гончарук вместе с членами Кабмина и НБУ обсуждают экономическую ситуацию в стране.
Голоса из разговоров похожи на голоса:
- Премьера Алексея Гончарука,
- Заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой,
- Главы Минфина Оксаны Маркаровой,
- Министра развития экономики Тимофея Милованова,
- Заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба,
- Заместительницы главы Офиса Президента Юлии Ковалив.
Как утверждается, запись была сделана 16 декабря. Собеседники советуются, что говорить президенту Зеленскому во время встречи, который интересуется укреплением курса гривни и "откуда дыра в бюджете".
При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.
В то же время в соцсетях появилась информация о том, что Гончарук якобы написал заявление на увольнение. Однако впоследствии Кабинет министров это опроверг. Относительно обнародованных разговоров Кабмин заявляет, что нет доказательств их достоверности.
Премьер-министр тоже отреагировал. Алексей Гончарук считает, что появление в сети записи разговоров с его участием является кампанией против него лично и президента Владимира Зеленского в частности. Премьер объяснил, что с самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы власти ничего не удалось.
Мы перекрыли очень много коррупционных потоков и схем, и не даем грабителям дальше обворовывать страну. Они уже потеряли миллионы гривен и ежедневно в дальнейшем будут терять миллионы гривен теневого дохода. Они тщетно пытаются их восстановить, и это у них не получится. Поэтому обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не напугать!,
– отметил Гончарук.
Обратите внимание! Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский. Он и нардеп Максим Бужанский в последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.
Гончарук прокомментировал прослушку совещания с его участием, которая попала в сеть: видео
В то же время нардепы из фракции "Слуга народа" обратились в СБУ из-за обнародования в сети аудиозаписи. Управление государственной охраны Украины опровергло возможный слив аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра. Там отметили, что не прослушивают чиновников.
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Министер Алена Бабак уходит в отставку
Первая отставка в правительстве Алексея Гончарука – уходит глава Министерства развития общин и территорий Украины Алена Бабак. Сам премьер уже имеет возможную новую кандидатуру на ее место.
"Действительно Алена Бабак написала заявление по собственному желанию", – сказала заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире 24 канала.
Вероятнее всего, представление об увольнении министра будет подано на рассмотрение Верховной Рады 17 января. Тогда же профильный комитет по вопросам государственной власти и градостроительства может рассмотреть кандидатуру нового министра.
Фракция "Слуги народа" проводит завтра утром встречу с кандидатом. Это Денис Шмигаль – глава Ивано-Франковской ОГА,
– сообщила депутат.
Сама Алена Бабак в интервью 24 каналу раньше отмечала, что ее хотят дискредитировать представители олигархов, которые связаны со сферой строительства.
"Думаю, что заинтересованными в том, чтобы дискредитировать мою деятельность, являются представители олигархических групп, которые относятся к сфере строительства. Безусловно, у меня есть фамилии. Однако, сейчас я бы не называла их. Понимаю, кто стоит за теми или иными группами. Почему я называю их олигархическими? Потому что это люди, которые имеют деньги и имеют или имели власть", – заявила Бабак.
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Она объяснила, что эти люди недовольны политикой Минразвития, которая изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планировки территорий и архитектурно-строительного контроля.
Что известно об Алене Бабак?
По образованию 50-летняя Алена Бабак – филолог. Она окончила Киевский педагогический институт иностранных языков по специальности "Иностранные языки" с присвоением квалификации учителя иностранных языков. Также обучалась в США по специальности "Бизнес администрирование" и "Финансы".
Была директором и соучредителем ООО "Институт местного развития". 27 ноября 2014 года стала народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва от партии "Объединение "Самопомич". Впоследствии ее назначили заместителем председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Уже 29 августа 2019 года парламент 9 созыва проголосовал за кандидатуру Алена Бабак на должность министра развития общин и территорий.
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Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году
Президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную военную службу. Весной и осенью будут призывать украинцев в возрасте от 20 до 27 лет.
Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет. А также старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку,
– говорится в заявлении.
Призыв будут проводить дважды: в апреле – июне и в октябре – декабре 2020 года.
На весенний призыв в апреле 2020 к срочной службе не будет привлекать 18- и 19-летних юношей, исключая те случаи, когда они сами захотят пойти на службу в ВСУ, пояснил глава Минобороны Андрей Загороднюк. Поэтому во время весеннего призыва повестки получат молодые люди от 20 лет.
Что грозит тем, кто уклонился от призыва? Как административное наказание за неявку в военкомат применяются санкции: штраф от 85 до 119 гривен за первое нарушение, штраф 170-255 гривен – за повторное.
Уголовная ответственность за уклонение от военной службы наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы до 3 лет. Однако в большинстве случаев наказание по этой статье является условным.
Кто может не идти в армию / Инфографика 24 канала
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Зеленый свет легализации игорного бизнеса
Верховная Рада приняла за основу внесенный правительством законопроект о легализации игорного бизнеса. За проект закона №2285д "О государственном урегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" проголосовали 260 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Законопроект содержит пункт об ограничении количества лицензий для игорных заведений и предлагает установить обязательную верификацию игроков во время приема ставок и регистрации выигрышей в системе онлайн-мониторинга.
Игроков идентифицировать должны были бы по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность. Это первичная идентификация. Вторичная – по идентификационной карте, которая может быть и электронной, и которую будет выдавать организатор азартных игр.
Какие именно заведения могут существовать на территории государства:
- игорные заведения казино;
- проведение азартных игр казино через сеть Интернет;
- букмекерские пункты;
- ведение букмекерской деятельности через сеть Интернет;
- игровые автоматы;
- лотереи;
- организация игр в покер через сеть Интернет.
Кроме того, предусмотрено создание ряда реестров, связанных с игорным бизнесом: организаторов азартных игр казино; букмекерской деятельности; организаторов азартных игр в залах игровых автоматов; операторов лотерей; организаторов игры в покер; самоограниченных людей.
Еще одним предложением в правительственном законопроекте является размещение специальных игорных зон для казино и залов игровых автоматов: казино – это территория пятизвездочных отелей, для игровых автоматов – отели от трех звезд. Больше о законопроекте читайте здесь.
Что предшествовало принятию законопроекта
- Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако операторы лотерей нашли лазейку в законе, которую использовали для осуществления этой деятельности.
- 20 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем Гончарук заявил, что с нелегальными игровыми залами в Украине будет покончено.
- Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов 20 декабря.
- В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведения в 6 областях Украины. Затем игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.
Как украинцы относятся к игорному бизнесу
Доллар должен стоить 10 гривен
Издание The Economist опубликовало рейтинг самых недооцененных валют в мире. Украина оказалась на 50 месте из 56 возможных.
Так, в Украине бургер Биг-Мак из Макдональдса стоит 57 гривен, а в США – 137 гривен (около 6 долларов). Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 23,90 гривен за доллар.
Британские экономисты считают, что курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,05 гривен за доллар.
Интересно! Наиболее недооцененными валютами мира в января 2020 года являются денежные единицы ЮАР, России, Румынии, Турции, Азербайджана и Малайзии.
Переоцененными валютами является только швейцарский франк и норвежская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 18,4% дороже, чем в США, в Норвегии – на 5,3%.
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Что известно про Big Mac index?
Индекс Биг-Мака был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в нашем случае бургера) в разных странах.
Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала