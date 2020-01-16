Главные новости 16 января: скандал с Гончаруком, первая отставка в правительстве и призыв 2020

В сети обнародовали несколько частей аудиозаписи разговоров, одним из участников которых является премьер Алексей Гончарук. Прослушка уже наделала немало шума. Глава Министерства развития общин и территорий Украины Алена Бабак уходит в отставку. Владимир Зеленский подписал закон о призыве в армию. Такими были главные новости пятницы, 16 января, в Украине и мире.

Важнейшие новости за сегодня в Украине и мире.

Прослушка Гончарука и последствия

Реакция "Слуги народа": Это просто нарезка фраз, чтобы создать сенсацию: Арахамия прокомментировал "прослушку Гончарука"

На ютуб-канале "Как обмануть президента" вышли три части записей разговоров из Кабмина. На них якобы премьер Алексей Гончарук вместе с членами Кабмина и НБУ обсуждают экономическую ситуацию в стране.

Голоса из разговоров похожи на голоса:

Премьера Алексея Гончарука,

Заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой,

Главы Минфина Оксаны Маркаровой,

Министра развития экономики Тимофея Милованова,

Заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба,

Заместительницы главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

Как утверждается, запись была сделана 16 декабря. Собеседники советуются, что говорить президенту Зеленскому во время встречи, который интересуется укреплением курса гривни и "откуда дыра в бюджете".

При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

В то же время в соцсетях появилась информация о том, что Гончарук якобы написал заявление на увольнение. Однако впоследствии Кабинет министров это опроверг. Относительно обнародованных разговоров Кабмин заявляет, что нет доказательств их достоверности.

Премьер-министр тоже отреагировал. Алексей Гончарук считает, что появление в сети записи разговоров с его участием является кампанией против него лично и президента Владимира Зеленского в частности. Премьер объяснил, что с самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы власти ничего не удалось.

Мы перекрыли очень много коррупционных потоков и схем, и не даем грабителям дальше обворовывать страну. Они уже потеряли миллионы гривен и ежедневно в дальнейшем будут терять миллионы гривен теневого дохода. Они тщетно пытаются их восстановить, и это у них не получится. Поэтому обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не напугать!,

– отметил Гончарук.

Обратите внимание! Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский. Он и нардеп Максим Бужанский в последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.

Гончарук прокомментировал прослушку совещания с его участием, которая попала в сеть: видео

В то же время нардепы из фракции "Слуга народа" обратились в СБУ из-за обнародования в сети аудиозаписи. Управление государственной охраны Украины опровергло возможный слив аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра. Там отметили, что не прослушивают чиновников.

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Министер Алена Бабак уходит в отставку

Первая отставка в правительстве Алексея Гончарука – уходит глава Министерства развития общин и территорий Украины Алена Бабак. Сам премьер уже имеет возможную новую кандидатуру на ее место.

"Действительно Алена Бабак написала заявление по собственному желанию", – сказала заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире 24 канала.

Вероятнее всего, представление об увольнении министра будет подано на рассмотрение Верховной Рады 17 января. Тогда же профильный комитет по вопросам государственной власти и градостроительства может рассмотреть кандидатуру нового министра.

Фракция "Слуги народа" проводит завтра утром встречу с кандидатом. Это Денис Шмигаль – глава Ивано-Франковской ОГА,

– сообщила депутат.

Сама Алена Бабак в интервью 24 каналу раньше отмечала, что ее хотят дискредитировать представители олигархов, которые связаны со сферой строительства.

"Думаю, что заинтересованными в том, чтобы дискредитировать мою деятельность, являются представители олигархических групп, которые относятся к сфере строительства. Безусловно, у меня есть фамилии. Однако, сейчас я бы не называла их. Понимаю, кто стоит за теми или иными группами. Почему я называю их олигархическими? Потому что это люди, которые имеют деньги и имеют или имели власть", – заявила Бабак.

Интересно: Алена Бабак уходит в отставку: что известно о министре развития общин и территорий

Она объяснила, что эти люди недовольны политикой Минразвития, которая изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планировки территорий и архитектурно-строительного контроля.

Что известно об Алене Бабак?

По образованию 50-летняя Алена Бабак – филолог. Она окончила Киевский педагогический институт иностранных языков по специальности "Иностранные языки" с присвоением квалификации учителя иностранных языков. Также обучалась в США по специальности "Бизнес администрирование" и "Финансы".



Была директором и соучредителем ООО "Институт местного развития". 27 ноября 2014 года стала народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва от партии "Объединение "Самопомич". Впоследствии ее назначили заместителем председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.



Уже 29 августа 2019 года парламент 9 созыва проголосовал за кандидатуру Алена Бабак на должность министра развития общин и территорий.

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Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году

Президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную военную службу. Весной и осенью будут призывать украинцев в возрасте от 20 до 27 лет.

Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет. А также старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку,

– говорится в заявлении.

Призыв будут проводить дважды: в апреле – июне и в октябре – декабре 2020 года.

На весенний призыв в апреле 2020 к срочной службе не будет привлекать 18- и 19-летних юношей, исключая те случаи, когда они сами захотят пойти на службу в ВСУ, пояснил глава Минобороны Андрей Загороднюк. Поэтому во время весеннего призыва повестки получат молодые люди от 20 лет.

Что грозит тем, кто уклонился от призыва? Как административное наказание за неявку в военкомат применяются санкции: штраф от 85 до 119 гривен за первое нарушение, штраф 170-255 гривен – за повторное.



Уголовная ответственность за уклонение от военной службы наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы до 3 лет. Однако в большинстве случаев наказание по этой статье является условным.



Кто может не идти в армию / Инфографика 24 канала

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Зеленый свет легализации игорного бизнеса

Верховная Рада приняла за основу внесенный правительством законопроект о легализации игорного бизнеса. За проект закона №2285д "О государственном урегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" проголосовали 260 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Законопроект содержит пункт об ограничении количества лицензий для игорных заведений и предлагает установить обязательную верификацию игроков во время приема ставок и регистрации выигрышей в системе онлайн-мониторинга.

Игроков идентифицировать должны были бы по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность. Это первичная идентификация. Вторичная – по идентификационной карте, которая может быть и электронной, и которую будет выдавать организатор азартных игр.

Какие именно заведения могут существовать на территории государства:

игорные заведения казино;

проведение азартных игр казино через сеть Интернет;

букмекерские пункты;

ведение букмекерской деятельности через сеть Интернет;

игровые автоматы;

лотереи;

организация игр в покер через сеть Интернет.

Кроме того, предусмотрено создание ряда реестров, связанных с игорным бизнесом: организаторов азартных игр казино; букмекерской деятельности; организаторов азартных игр в залах игровых автоматов; операторов лотерей; организаторов игры в покер; самоограниченных людей.

Еще одним предложением в правительственном законопроекте является размещение специальных игорных зон для казино и залов игровых автоматов: казино – это территория пятизвездочных отелей, для игровых автоматов – отели от трех звезд. Больше о законопроекте читайте здесь.

Что предшествовало принятию законопроекта

Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако операторы лотерей нашли лазейку в законе, которую использовали для осуществления этой деятельности.

20 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем Гончарук заявил, что с нелегальными игровыми залами в Украине будет покончено.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов 20 декабря.

В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведения в 6 областях Украины. Затем игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.

Как украинцы относятся к игорному бизнесу

Доллар должен стоить 10 гривен

Издание The Economist опубликовало рейтинг самых недооцененных валют в мире. Украина оказалась на 50 месте из 56 возможных.

Так, в Украине бургер Биг-Мак из Макдональдса стоит 57 гривен, а в США – 137 гривен (около 6 долларов). Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 23,90 гривен за доллар.

Британские экономисты считают, что курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,05 гривен за доллар.

Интересно! Наиболее недооцененными валютами мира в января 2020 года являются денежные единицы ЮАР, России, Румынии, Турции, Азербайджана и Малайзии.

Переоцененными валютами является только швейцарский франк и норвежская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 18,4% дороже, чем в США, в Норвегии – на 5,3%.

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Что известно про Big Mac index?

Индекс Биг-Мака был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в нашем случае бургера) в разных странах.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

