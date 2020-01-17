Головні новини 16 січня: скандал із прослушкою Гончарука, перша відставка в уряді та призов 2020

У мережі оприлюднили кілька частин аудіозапису розмов, одним із учасників яких є прем’єр Олексій Гончарук. Прослушка вже наробила чимало галасу. Очільниця Міністерства розвитку громад та територій України Альона Бабак йде у відставку. Володимир Зеленський підписав закон про призов в армію. Такими були головні новини п'ятниці, 16 січня, в Україна та світі.

Найважливіші новини за четвер, 16 січня, в Україні та світі.

Прослушка Гончарука і наслідки

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На ютуб-каналі "Як обдурити президента" вийшли три частини записів розмов з Кабміну. На них нібито прем’єр Олексій Гончарук разом із членами Кабміну та НБУ обговорюють економічну ситуацію в країні.

Голоси із розмов схожі на голоси:

Прем'єра Олексія Гончарука,

Заступника голови НБУ Катерини Рожкової,

Очільниці Мінфіну Оксани Маркарової,

Міністра розвитку економіки Тимофія Милованова,

Заступника голови НБУ Дмитра Сологуба,

Заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.

Як стверджується, запис був зроблений 16 грудня. Співрозмовники радяться, що говорити президенту Зеленському під час зустрічі, який цікавиться зміцненням курсу гривні та "звідки дірка у бюджеті".

При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

Водночас у соцмережах з'явилась інформація про те, що Гончарук нібито написав заяву на звільнення. Однак згодом Кабінет міністрів це спростував. Щодо оприлюднених розмов, то Кабмін заявляє, що немає доказів їхньої достовірності.

Прем'єр-міністр теж відреагував. Олексій Гончарук вважає, що поява у мережі записів розмов за його участю є кампанією проти нього особисто та президента Володимира Зеленського зокрема. Прем'єр пояснив, що із самого початку проти команди президента й уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб владі нічого не вдалося.

Ми перекрили дуже багато корупційний потоків і схем, і не даємо грабіжникам далі обкрадати країну. Вони вже втратили мільйони гривень і щодня надалі втрачатимуть мільйони гривень тіньового доходу. Вони марно намагаються їх відновити, і це у них не вийде. Тому звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати!,

– наголосив Гончарук.

Зверніть увагу! Одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександ Дубінський. Він та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах.

Гончарук прокоментував прослушку наради за його участю, яка потрапила в мережу: відео

Водночас нардепи з фракції "Слуга народу" звернулися до СБУ через оприлюднення у мережі аудіозапису. Управління державної охорони України заперечило можливий злив аудіозапису з нібито наради прем’єр-міністра. Там наголосили, що не прослуховують чиновників.

Знайте більше: Олів'є не подорожчає: у мережі з'явилася третя частина резонансних записів Гончарука – відео

Міністерка Альона Бабак йде у відставку

Перша відставка в уряді Олексія Гончарука – йде очільниця Міністерства розвитку громад та територій України Альона Бабак. Сам прем'єр вже має ймовірну нову кандидатуру на її місце.

"Дійсно Альона Бабак написала заяву за власним бажанням", – сказала заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу.

Найімовірніше, подання про звільнення міністерки буде подане на розгляд Верховної Ради 17 січня. Тоді ж профільний комітет з питань державної влади та містобудування може розглянути кандидатуру нового міністра.

Фракція "Слуги народу" має завтра вранці зустріч з кандидатом. Це Денис Шмигаль – голова Івано-Франківської ОДА,

– повідомила депутатка.

Сама Альона Бабак в інтерв'ю 24 каналу раніше наголошувала, що її хочуть дискредитувати представники олігархів, які пов'язані зі сферою будівництва.

"Думаю, що зацікавленими в тому, щоб дискредитувати мою діяльність, є представники олігархічних груп, які відносяться до сфери будівництва. Безумовно, я маю прізвища. Проте, зараз я би не називала їх. Розумію, хто стоїть за тими чи іншими групами. Чому я називаю їх олігархічними? Бо це люди, які мають гроші і мають або мали владу", – заявляла Бабак.

Цікаво: Альона Бабак йде у відставку: що відомо про міністерку розвитку громад і територій

Вона пояснила, що ці люди незадоволені політикою Мінрозвитку, яка змінилася в напрямку наведення порядку у сфері містобудування, планування територій та архітектурно-будівельного контролю.

Що відомо про Альону Бабак?За освітою 50-річна Альона Бабак – філолог. Вона закінчила Київський педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю "Іноземні мови" із присвоєнням кваліфікації вчителя іноземних мов. Також навчалася у США за спеціальністю "Бізнес адміністрування" та "фінанси".



Була директоркою та співзасновницею ТОВ "Інститут місцевого розвитку". 27 листопада 2014 року стала народною депутаткою Верховної Ради 8-го скликання від партії "Об'єднання "Самопоміч". Згодом її призначили заступницею голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.



Вже 29 серпня 2019 року парламент 9 скликання проголосував за кандидатуру Альона Бабак на посаду міністра розвитку громад і територій України.

Важливо: Україна повертається в ПАРЄ: Верховна Рада підтримала

Зеленський підписав указ про призов у 2020 році

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призов у 2020 році на строкову військову службу. Навесні і восени призиватимуть українців віком від 20 до 27 років.

Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років. А також старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку,

– мова в увазі.

Призов проводитимуть двічі: у квітні – червні та в жовтні – грудні 2020 року.

На весняний призов у квітні 2020 не залучатимуть 18-ти та 19-річних юнаків до строкової служби, за виключенням тих випадків, коли вони самі захочуть піти на службу в ЗСУ, пояснив голова Міноборони Андрій Загороднюк. Тож під час весняного призову повістки отримають молоді люди від 20 років.

Що загрожує тим, хто ухилився від призову? Як адмінпокарання за неявку у військкомат застосовуються санкції: штраф від 85 до 119 гривень за перше порушення, штраф 170-255 гривень — за повторне.



Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України й передбачає обмеження волі до 3 років. Проте в більшості випадків покарання за цією статтею є умовним.



Хто може не йти в армію / Інфографіка 24 каналу

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Зелене світло легалізації грального бізнесу

Верховна Рада ухвалила за основу внесений урядом законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Зп роєкт закону №2285д "Про державне врегулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" проголосували 260 народних депутати за необхідних 226 голосів.

Законопроєкт містить пункт про обмеження кількості ліцензій для гральних закладів та пропонує також встановити обов'язкову верифікацію гравців під час прийому ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу.

Гравців ідентифікувати мали б за паспортом чи іншим документом, що посвідчує особу. Це первинна ідентифікація. Вторинна – за ідентифікаційною карткою, яка може бути й електронною, і яку видаватиме організатор азартних ігор.

Які саме заклади можуть існувати на території держави:

гральні заклади казино;

проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет;

букмекерські пункти;

ведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет;

гральні автомати;

лотереї;

організація ігор в покер через мережу Інтернет.

Крім того, передбачено створення низки реєстрів, пов'язаних з гральним бізнесом: організаторів азартних ігор казино; букмекерської діяльності; організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів; операторів лотерей; організаторів гри в покер; самообмеженних осіб.

Ще однією пропозицією в урядовому законопроєкті є встановлення спеціальних гральних зон для казино та залів ігрових автоматів: для казино – це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів – готелі від трьох зірок. Більше про законопроєкт читайте тут.

Що передувало ухваленню законопроєкту

Гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року. Однак оператори лотерей знайшли шпаринку у законі, яку використовували для здійснення цієї діяльності.

20 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабінету міністрів. На ньому Гончарук заявив, що з нелегальними ігровими залами в Україні буде покінчено.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади будуть закриті з 16 години 20 грудня.

У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в 6 областях України. Опісля гральні заклади почали закривати у всіх регіонах країни.

Як українці ставляться до грального бізнесу

Долар має коштувати 10 гривень

Видання The Economist опублікувало рейтинг найбільш недооцінених валют у світі. Україна опинилася на 50 місці з 56 можливих.

Так, в Україні бургер Біг-Мак з Макдональдсу коштує 57 гривень, а у США – 137 гривень (близько 6 доларів). Таким чином, курс української валюти недооцінений на 58,1% порівняно з фактичним обмінним курсом 23,90 гривень за долар.

Британські економісти вважають, що курс щодо купівельної спроможності повинен бути на рівні 10,05 гривень за долар.

Цікаво! Найбільш недооціненими валютами світу в січні 2020 року є грошові одиниці ПАР, Росії, Румунії, Туреччини, Азербайджану та Малайзії.

Переоціненими валютами є тільки швейцарський франк і норвезька крона. У Швейцарії Біг-Мак коштує на 18,4% дорожче, ніж у США, у Норвегії – на 5,3%.

Знайте більше: Зарплати чиновників: скільки має отримувати урядовець і які оклади в ЄС

Що відомо про Big Mac index?Індекс Біг-Маку був розроблений виданням The Economist у 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності, за якої валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів (у нашому випадку бургера) в різних країнах.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу