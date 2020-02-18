Главные новости 18 февраля: атака боевиков на Донбассе, годовщина расстрелов на Евромайдане

Боевики совершили попытку прорыва на Донбассе. В результате погиб украинский военный, 3 ранены, еще 2 – контужены. В Украине вспоминают погибших во время Революции Достоинства. 6 лет назад на Майдане начались расстрелы активистов. 18 февраля Украина проводит эвакуацию граждан 10 стран, включая украинцев. Путин уволил куратора боевиков – Суркова. Такими были главные новости в Украине и мире.

Самые важные новости в Украине и мире за вторник, 18 февраля:

Боевики атаковали украинские позиции возле Золотого

Обратите внимание: Наступление боевиков возле Золотого: в сети появилось видео обстрелов боевиков

Утром 18 февраля оккупационные войска атаковали позиции подразделений Объединенных сил. Боевики били из запрещенного оружия. В результате обстрелов один украинский военный погиб, трое получили ранения, еще двое – контуженные.

Что известно об атаке боевиков

Войска оккупанта начали наступление на украинские позиции в 5 утра 18 февраля. Боевики стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный.

По словам редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, войска оккупанта палили из всех видов оружия, в частности применяли артиллерию калибра 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров.

СМИ сообщали о попытках боевиков продвинуться через линию разграничения. Однако в штабе заверили, что после завершения атаки украинские позиции остаются под контролем Вооруженных сил.

Завершение боя зафиксировали в 10:24. Вследствие вражеских обстрелов украинская сторона понесла потери. Погиб один военный, трое украинцев получили ранения, двое-контузию. У врага: 4 погибших, 6 раненых.

В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на атаку боевиков.

Боевые действия на фронте стали самыми масштабными с 2018 года.

Реакция СНБО и Зеленского

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, войска оккупанта группами по трем направлениям атаковали наблюдательные позиции передовых бригад. Они хотели их захватить, поэтому это не было провокацией.

Украина не применяла оружие первой. После боя оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения вблизи Золотого.

Президент заявил, что в пятую годовщину трагедии Дебальцевского боевики устроили циничную провокацию. Бой вблизи Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. На брифинге СНБО Владимир Зеленский заверил, что провокация боевиков не повлияет на курс, которым идет Украина.

Что говорят местные жители

Советник председателя Луганской ВЦА Виталий Шведов рассказал о ситуации на Донбассе. "Пули долетали до Золотого. В Новотошковском попадание в жилой массив, разрушенное жилье. Вот такое разведение и режим тишины, и для ВСУ миротворческая команда "наблюдать, не отвечать", – написал Шведов.

Местные жители отмечают, что стрелять начали еще примерно в 22:00 17 февраля. Об этом в комментарии "Громадському" сообщила фельдшер Лилия Швец, которая проживает в Трехизбенце, что возле Крымского. "Мы с мужем медики на ногах с 12 ночи. У людей начались панические атаки, инсульты, то мы ездим по селу. Сейчас не так сильно у нас здесь слышно, издалека взрывы. Но такого уже давно не было", – рассказала женщина.

Реакция ЕС, НАТО и других стран на эскалацию конфликта

Евросоюз

Европейский Союз ожидает, что Россия немедленно повлияет на поддерживаемых ею боевиков на оккупированном Донбассе. В ЕС призвали четко соблюдать перемирие и минские договоренности.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что эскалация на Донбассе полностью противоречит согласованным ранее договоренностям о прекращении огня. Он также отметил, что применение оружия, запрещенного минскими соглашениями – недопустимо.

Вместе с тем, представитель Евросоюза по вопросам внешних дел и политики безопасности обвинил подконтрольных России боевиков в нарушении режима тишины на Донбассе и ожидает, что Россия заставит их соблюдать прекращение огня.

Реакция НАТО

В НАТО заявили об обеспокоенности атакой пророссийских боевиков. В Альянсе заявили, что этот инцидент подрывает минские соглашения. Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску подчеркнула, что НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ.

В то же время, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал США и Евросоюз отреагировать на атаку пророссийских боевиков возле Золотого, во время которой они использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение. Также он обратился к российского президента-агрессора Владимира Путина и напомнил ему, что путь к улучшению отношений РФ и Запада зависит от ситуации в Украине.

Отметим, вечером 18 февраля Совет безопасности ООН проведет в Нью-Йорке заседание из-за пятой годовщины заключения минских соглашений. Инициатором встречи выступила Россия. Украину в дискуссии будет представлять глава МИД Вадим Пристайко. На заседании украинская сторона поднимет вопрос наступления боевиков на Донбассе.

Посольство США

Посольство США в Украине выразило глубокую обеспокоенность из-за обострения на Донбассе и призвало Россию выполнять свои обязательства.

Страны Балтии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс одним из первых отреагировал на обострение на Донбассе. Дипломат обеспокоен "свежей военной эскалацией и наступательными попытками пророссийских сил вблизи Золотого". Поэтому он призвал прекратить обстрелы.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мировое сообщество отреагировать на атаку пророссийских боевиков и поддержать Киев после обострения ситуации на Донбассе. Она отметила, что война идет не просто в Украине, а в центре Европы.

Обстрелы боевиков на Донбассе: смотрите видео

Годовщина расстрелов на Майдане

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В Киеве шествием памяти отметили шестую годовщину кровавых расстрелов на Майдане, которые происходили в течение 18 – 21 февраля 2014 года. Тогда в течение всего четырех дней погиб 71 активист Революции Достоинства.

Перед шествием состоялась панихида в Михайловском соборе, а затем активисты двинулись с Михайловской площади через центр Киева к аллее Героев Небесной Сотни.

В общем после панихиды шествие прошло по такому маршруту: Михайловская площадь – улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Крепостной переулок – улица Институтская – аллея Героев Небесной Сотни.

Шествие памяти за Героями Небесной Сотни: смотрите видео

Воспоминания Сенцова

В годовщину кровопролитных событий Революции Достоинства украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов вспомнил, как страшно и в то же время важно было быть тогда на Майдане. Тогда революция держалась на "тонкой нитке" и на надежде. Он рассказал, что в эти дни был в Киеве. Тогда, днем 18 февраля, началось мирное шествие, которое закончилось кровавой бойней в Мариинском парке.

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Расстрелы на Майдане 18-21 февраля 2014 года: основное

Именно противостояние во второй половине февраля 2014 года было завершающим этапом Революции Достоинства. 18 февраля силовики прибегли к расстрелам и штурму протестующих, что продолжалось до 21 февраля.

В результате силовых столкновений всего за четыре дня погибли 82 человека (по оценке Министерства здравоохранения). Из них 71 активист и 11 силовиков.

Именно применение таких жестких методов стало концом правления Виктора Януковича и его сторонников. Результатами силовых противостояний стали голосование Верховной Радой 22 февраля об отстранении "легитимного" от исполнения обязанностей президента.

К слову, массовые убийства происходили в те дни не только на Майдане, но и поблизости. К преследованиям, избиению или и даже жестким убийствам активистов за пределами Майдана прибегали "титушки".



Ключевые даты Революции Достоинства / инфографика 24 канала

Эвакуация украинцев из китайского Уханя

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Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц рассказал, граждан каких стран будет эвакуировать Украина из китайского города Ухань.

Ранее в Минздраве сообщили, что кроме украинцев, власть приняла решение взять на борт 25 иностранцев, которые тоже будут находиться на карантине в Украине. К слову, средства на их эвакуацию авиакомпания получит от государств граждан, которые будут эвакуированы.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя?

Эвакуация украинцев из Китая состоится 18 февраля , а уже через день – 20 февраля, граждане будут на территории Украины.

, а уже через день – 20 февраля, граждане будут на территории Украины. Эвакуацию планировали дважды, в первый раз украинцев должны были вернуть на родину 12 февраля, но за несколько часов до вылета им сообщили, что эвакуацию переносят на 19 февраля.

Всех эвакуированных обяжут подписать согласие на 14 дневный карантин . Перед вылетом пассажиры пройдут обязательный медицинский контроль и если окажется, что у кого-то температура превышает 37,2, его на самолет не пустят.

. Перед вылетом пассажиры пройдут обязательный медицинский контроль и если окажется, что у кого-то температура превышает 37,2, его на самолет не пустят. Кроме того, несмотря на наличие защитных костюмов, на карантин пойдет и персонал , который занимался обслуживанием пассажиров.

, который занимался обслуживанием пассажиров. Пока неизвестно, в какой аэропорт прибудут эвакуированные, его выберут в зависимости от того, где будет место карантина, о котором тоже однозначного ответа ни Минздрав, ни МИД, ни МВД не предоставили.

В Украине есть два обсерватора, куда заселят эвакуированных , еще один будет резервным. Медицинское учреждение будет под охраной и постоянным наблюдением работников Национальной гвардии и Нацполиции.

, еще один будет резервным. Медицинское учреждение будет под охраной и постоянным наблюдением работников Национальной гвардии и Нацполиции. После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы будут сожжены.



Мифы и правда о коронавирус/Инфографика 24 канала

Суркова официально уволили

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Президент России Владимир Путин 18 февраля официально уволил с должности своего помощника Владислава Суркова. Сурков был куратором пророссийских боевиков на Донбассе. А теперь вопросами Украины в Кремле будет курировать Дмитрий Козак.

25 января стало известно, что Сурков ушел с государственной службы вроде из-за смены политического курса России в отношении Украины.

До этого, 24 января, заместителем руководителя администрации президента России стал Дмитрий Козак. Тогда же стало известно, что он будет заниматься украинским вопросом. Вероятно, Казак возьмет на себя обязанности Суркова.



Путин уволил Суркова 18 февраля с должности своего помощника / zen.yandex.ru

Чем занимался Сурков

Официальная должность Суркова была – помощник президента России и уполномоченный президента по вопросам Донбасса. Однако всем давно известно, что он был куратором пророссийских боевиков на Донбассе.

Карьеру на госслужбе Сурков начал в 1999 году. Он стал помощником, а впоследствии и заместителем руководителя администрации президента России – тогда еще Бориса Ельцина.

В 2014 году Сурков был одним из ключевых организаторов российской агрессии против Украины. За методы Суркова его ненавидела не только украинская власть, но и главари боевиков. Так, российский главарь боевиков Игорь Гиркин ("Стрелков") заявлял, что Сурков нацелен только на разрушение и ограбление Донбасса.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко обвинил Суркова в том, что в феврале 2014 года тот руководил группой иностранных снайперов, которые обстреливали митингующих на Майдане.

Сурков находится под санкциями США, Канады, Евросоюза, Швейцарии и Украины.

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