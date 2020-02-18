Головні новини 18 лютого: атака бойовиків на Донбасі, роковини розстрілів на Євромайдані

Бойовики здійснили спробу прориву на Донбасі. Загинув український військовий, 3 поранені, ще 2 – контужені. В Україні згадують загиблих під час Революції Гідності. 6 років тому на Майдані почалися розстріли активістів. 18 лютого Україна проведе евакуацію з Китаю громадян 10 країн, включно з українцями. Путін звільнив куратора бойовиків – Суркова. Такими були головні новини в Україні та світі.

Найважливіші новини в Україні та світі за вівторок, 18 лютого:

Бойовики атакували українські позиції біля Золотого

Зверніть увагу: Наступ бойовиків біля Золотого: у мережі з'явилося відео обстрілів бойовиків

Що відомо про атаку бойовиків

Війська окупанта розпочали наступ на українські позиції о 5 ранку 18 лютого . Бойовики стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

. Бойовики стріляли поблизу населених пунктів За словами редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, війська окупанта гатили зі всіх видів зброї, зокрема застосовували артилерію калібру 152 міліметрів, міномети 120 міліметрів.

зокрема застосовували артилерію калібру 152 міліметрів, міномети 120 міліметрів. ЗМІ повідомляли про спроби бойовиків просунутися через лінію розмежування. Однак у штабі запевнили, що після завершення атаки українські позиції залишаються під контролем Збройних сил.

Однак у штабі запевнили, що після завершення атаки Завершення бою зафіксували о 10:24. Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. Загинув один військовий, троє українців отримали поранення, двоє – контуження . У ворога: 4 загиблих, 6 поранених.

Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. У ворога: 4 загиблих, 6 поранених. У штабі додали, що підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь на атаку бойовиків.

За фактом атаки бойовиків Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження .

Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження Бойові дії на фронті стали наймасштабнішими від 2018 року.

Реакція РНБО і Зеленського

За словами головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, війська окупанта групами по трьох напрямках атакували спостережні позиції передових бригад. Вони хотіли їх захопити, тому це не було провокацією.

передових бригад. Вони хотіли їх захопити, тому це не було провокацією. Україна не застосовувала зброю першою. Після бою окупанти намагалися приховати свою поразку та звинуватити українську сторону у спробі нападу поблизу Золотого.

Президент заявив, що у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію . Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. На брифінгу РНБО Володимир Зеленський запевнив, що провокація бойовиків не вплине на курс, яким іде Україна.

Що говорять місцеві жителі

Радник голови Луганської ВЦА Віталій Шведов розповів про ситуацію на Донбасі. "Кулі долітали до Золотого. У Новотошківці попадання у житловий масив, зруйноване житло. Ось таке розведення і режим тиші, і для ЗСУ миротворча команда "наблюдать, не отвечать", – написав Шведов.

Місцеві жителі зазначають, що стріляти почали ще приблизно о 22:00 17 лютого. Про це в коментарі "Громадському" повідомила фельдшерка Лілія Швець, яка мешкає у Трьохізбенці, що біля Кримського. "Ми з чоловіком медики на ногах з 12 ночі. У людей почалися панічні атаки, інсульти, то ми їздимо по селу. Нині не так сильно у нас тут чути, здалеку вибухи. Але такого вже давно не було", – розповіла жінка.

Реакція ЄС, НАТО та інших країн на ескалацію конфлікту

Євросоюз

Європейський Союз очікує, що Росія негайно вплине на підтримуваних нею бойовиків на окупованому Донбасі. У ЄС закликали чітко дотримуватися перемир'я і мінських домовленостей.

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас наголосив, що ескалація на Донбасі повністю суперечить узгодженим раніше домовленостям щодо припинення вогню. Він також зазначив, що застосування зброї, забороненої мінськими угодами – неприпустиме.

Водночас, речник Євросоюзу із питань зовнішніх справ і політики безпеки звинуватив підконтрольних Росії бойовиків у порушенні режиму тиші на Донбасі та очікує, що Росія змусить їх дотримуватись припинення вогню.

Реакція НАТО

У НАТО заявили про стурбованість атакою проросійських бойовиків. В Альянсі заявили, що цей інцидент підриває мінські угоди. Прессекретарка НАТО Оана Лунгеску підкреслила, що НАТО повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Водночас, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав США та Євросоюз відреагувати на атаку проросійських бойовиків біля Золотого, під час якої вони використали заборонене мінськими домовленостями озброєння. Також він звернувся до російського президента-агресора Володимира Путіна і нагадав йому, що шлях до покращення відносин РФ і Заходу залежить від ситуації в Україні.

Зауважимо, ввечері 18 лютого Рада безпеки ООН проведе у Нью-Йорку засідання через п'яту річницю укладання мінських угод. Ініціатором зустрічі виступила Росія. Україну у дискусії буде представляти глава МЗС Вадим Пристайко. На засіданні українська сторона порушить питання наступу бойовиків на Донбасі.

Посольство США

Посольство Сполучених Штатів в Україні висловило глибоку стурбованість через загострення на Донбасі та закликало Росію виконувати свої зобов'язання.

Країни Балтії

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс одним з перших відреагував на загострення на Донбасі. Дипломат стурбований "свіжою воєнною ескалацією та наступальними спробами проросійських сил поблизу Золотого". Тому він закликав припинити обстріли.

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд закликала світову спільноту відреагувати на атаку проросійських бойовиків та підтримати Київ після загострення ситуації на Донбасі. Вона відзначила, що війна триває не просто в Україні, а в центрі Європи.

Обстріли бойовиків на Донбасі: дивіться відео

Роковини розстрілів на Майдані

Варто пам'ятати: Ключові дати Євромайдану: хроніка

У Києві ходою пам'яті відзначили шості роковини кривавих розстрілів на Майдані, які відбувалися протягом 18 – 21 лютого 2014 року. Тоді протягом всього чотирьох днів загинув 71 активіст Революції Гідності.

Перед ходою відбулася панахида у Михайлівському соборі, а потім активісти рушили з Михайлівської площі через середмістя Києва до алеї Героїв Небесної Сотні.

Загалом після панахиди хода пройшла таким маршрутом: Михайлівська площа – вулиця Трьохсвятительська – Європейська площа – вулиця Грушевського – Кріпосний провулок – вулиця Інститутська – алея Героїв Небесної Сотні.

Хода пам'яті за Героями Небесної Сотні: дивіться відео

Спогади Сенцова

У роковини кровопролитних подій Революції Гідності український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов пригадав, як страшно і водночас важливо було бути тоді на Майдані. Тоді революція трималася на "тонкій нитці" і на надії. Він розповів, що у ці дні був у Києві. Тоді, вдень 18 лютого, почалася мирна хода, яка закінчилася кривавою бійнею у Маріїнському парку.

До теми: Найважливіша ніч мого життя, – Сенцов поділився спогадами у роковини Майдану

Розстріли на Майдані 18-21 лютого 2014 року: основне

Саме протистояння у другій половині лютого 2014 року було завершальним етапом Революції Гідності. 18 лютого силовики вдалися до розстрілів і штурму протестувальників, що тривало до 21 лютого.

Внаслідок силових зіткнень всього за чотири дні загинули 82 людей (за оцінкою Міністерства охорони здоров'я). З них 71 активіст та 11 силовиків.

Саме застосування таких жорстких методів стало кінцем правління Віктора Януковича та його прибічників. Результатами силових протистоянь стали голосування Верховною Радою 22 лютого про відсторонення "легітимного" від виконання обов'язків президента.

До слова, масові вбивства відбувалися у ті дні відбувалися не лише на Майдані, а й поблизу. До переслідувань, побиття або і навіть жорстких вбивств активістів за межами Майдану вдавалися "тітушки".



Ключові дати Революції Гідності / інфографіка 24 каналу

Евакуація українців з китайського Уханя

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Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць розповів, громадян яких країн буде евакуювати Україна з китайського міста Ухань.

Раніше у МОЗ повідомили, що крім українців, влада прийняла рішення взяти на борт 25 іноземців, які теж перебуватимуть на карантині в Україні. До слова, що кошти за їх евакуацію авіакомпанія отримає від держав громадян, яких буде евакуйовано.

Що відомо про евакуацію українців з Уханя?

Евакуація українців з Китаю відбудеться 18 лютого , а вже через день – 20 лютого, громадяни будуть на території України.

, а вже через день – 20 лютого, громадяни будуть на території України. Евакуацію планували двічі, першого разу українців мали повернути на батьківщину 12 лютого, але за декілька годин до вильоту їм повідомили, що евакуацію переносять на 19 лютого.

Усіх евакуйованих зобов'яжуть підписати згоду на 14 денний карантин . Перед вильотом пасажири пройдуть обов'язковий медичний контроль і якщо виявиться, що в когось температура перевищує 37,2, його на літак не пустять.

. Перед вильотом пасажири пройдуть обов'язковий медичний контроль і якщо виявиться, що в когось температура перевищує 37,2, його на літак не пустять. Окрім того, попри наявність захисних костюмів, на карантин піде й персонал , який займався обслуговуванням пасажирів.

, який займався обслуговуванням пасажирів. Поки достеменно невідомо, у який аеропорт прибудуть евакуйовані, його оберуть залежно від того, де буде місце карантину, про яке теж однозначної відповіді ні МОЗ, ні МЗС, ні МВС не надали.

В Україні є два обсерватори, куди заселять евакуйованих , ще один буде резервним. Медичний заклад буде під охороною та постійним спостереженням працівників Національної гвардії та Нацполіції.

, ще один буде резервним. Медичний заклад буде під охороною та постійним спостереженням працівників Національної гвардії та Нацполіції. Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали будуть спалені.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Суркова офіційно звільнили

До теми: Призначення Путіним нового "смотрящого" по Україні: оцінки та ризики

Президент Росії Володимир Путін 18 лютого офіційно звільнив з посади свого помічника Владислава Суркова. Сурков був куратором проросійських бойовиків на Донбасі. А тепер питаннями України у Кремлі займатиметься Дмитро Козак.

25 січня стало відомо, що Сурков пішов з державної служби начебто через зміну політичного курсу Росії щодо України.

До цього, 24 січня, за заступником керівника адміністрації президента Росії став Дмитро Козак. Тоді ж стало відомо, що він займатиметься українським питанням. Ймовірно, Козак перебере на себе обов'язки Суркова.



Путін звільнив Суркова 18 лютого з посади свого помічника / zen.yandex.ru

Чим займався Сурков

Офіційна посада Суркова була – помічник президента Росії та уповноважений президента з питань Донбасу. Проте всім давно відомо, що він був куратором проросійських бойовиків на Донбасі.

Кар'єру на держслужбі Сурков розпочав у 1999 році. Він став помічником, а згодом і заступником керівника адміністрації президента Росії – тоді ще Бориса Єльцина.

У 2014 році Сурков був одним з ключових організаторів російської агресії проти України. За методи Суркова його ненавиділа не лише українська влада, а й ватажки бойовиків. Так, російський ватажок бойовиків Ігор Гіркін ("Стрєлков") заявляв, що Сурков націлений лише на руйнування та пограбування Донбасу.

Ексголова СБУ Валентин Наливайченко звинувачував Суркова в тому, що в лютому 2014 року той керував групою іноземних снайперів, які обстрілювали мітингувальників на Майдані.

Сурков перебуває під санкціями США, Канади, Євросоюзу, Швейцарії та України.

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