Главные новости 20 мая: инаугурация Зеленского и заявления о роспуске Рады и отставке Гройсмана

Инаугурация шестого Президента Украины Владимира Зеленского состоялась в Верховной Раде. Во время церемонии Зеленский заявил, что планирует распустить ВР и предложил правительству подать в отставку. Вскоре премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку в среду, 22 мая, сразу после заседания правительства. Такими были главные новости понедельника, 20 мая, в Украине и мире.

Владимир Зеленский официально стал шестым Президентом Украины

Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского прошла утром 20 мая в Верховной Раде. На ней присутствовали иностранные дипломаты, народные депутаты, предыдущие президенты и известные украинцы.

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Церемония инаугурации Зеленского прошла во время торжественного заседания Верховной Рады Украины. Новоизбранный гарант принял присягу на верность украинскому народу, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие.

Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный Президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире,

– сказал он.

После этого глава КС сообщила, что Зеленский вступил в должность. Зеленский закрепил присягу подписью. Затем Владимиру Зеленскому передали официальные символы главы государства: штандарт Президента Украины, знак Президента Украины, гербовую печать и булаву.

Полное видео церемонии инаугурации Владимира Зеленского:

После этого президент Владимир Зеленский вместе с командующими Вооруженных сил Украины принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Впоследствии новоизбранный президент с супругой приняли руководителей иностранных делегаций в закрытом режиме.

О чем говорил Зеленский в своей речи

На церемонии инаугурации Зеленский заявил, что это "наша общая победа и наш общий шанс", поэтому отныне народ несет общую ответственность за страну.

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Кроме того, Зеленский предложил Кабинету Министров уйти в отставку – взять бумагу, ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Президент заявил об увольнении с должности министра обороны Украины, генпрокурора и главы СБУ, а также о планах распустить Верховную Раду.



Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины

Что сказал президент Зеленский – в цитатах:

Европейская страна начинается с каждого.

Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас.

Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство.

Наша первейшая задача – прекращение огня на Донбассе.

Для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все.

Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать.

Наш следующий вызов – это возвращение утраченных территорий. И Крым, и Донбасс – это наша украинская земля.

Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих фотографий.

Я распускаю Верховную Раду Украины 8-го созыва.

Я буду делать все, чтобы украинцы по крайней мере больше не плакали.

Главное заявление Зеленского: "Я распускаю Верховную Раду"

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. Он отметил, что украинцы хотят не слов, но действий.

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"Уважаемые депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринки не будет, будем с вами работать. Поэтому я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые избирательные списки", – сказал Зеленский.

При каких условиях можно распустить Раду: инфографика 24 канала

Новоизбранный президент подчеркнул, что "это далеко не все, что могут сделать нардепы", и призвал их "набрать неплохие баллы на досрочные парламентские выборы". На это у них, мол, есть два месяца.

Я распускаю Верховную Раду Украины восьмого созыва,

– заявил Зеленский.

Это заявление встретили громкими овациями и возгласами – украинцы, собравшиеся на площади Конституции для пересмотра процесса инаугурации.

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Гройсман уходит в отставку: премьер-министр Украины сделал громкое заявление

На брифинге 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку в среду, 22 мая, сразу после окончания заседания Кабинета Министров.

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Владимир Гройсман обратился к журналистам и народу Украины на брифинге. Он напомнил, что 20 мая к присяге народу Украины привели нового президента – Владимира Зеленского. А Зеленский во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде заявил о том, что действующее правительство должно сложить свои полномочия.



Гройсман мгновенно отреагировал на упреки нового президента объявлением об отставке

По словам Гройсмана, правительство слагает свои полномочия, согласно действующему законодательству Украины, перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом.

Однако я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду (22 мая – 24 канал) очередного заседания правительства,

– заявил Гройсман.

И добавил, что за три года работы правительства ему нечего стыдиться: "Мы не допустили никакого кризиса и никаких проблем, которые бы несли угрозу украинской государственности".

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Премьер сказал, что после избрания Владимира Зеленского президентом осознавал, какая сложилась ситуация, и предложил президенту и парламенту, чтобы мы совместно сформировали совместный план действий и быстро начали принимать решения, чтобы Украина развивалась.

Президент выбрал другой путь. Считаю, что сегодня своим заявлением он взял на себя всю ответственность перед теми угрозами будущего и настоящего,

– подытожил Гройсман.

Может ли премьер-написать заявление и уйти в отставку? Так, согласно статье 15 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" премьер имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке. А Рада, в свою очередь, обязана это заявление рассмотреть – причем не позднее, чем на десятый день после его поступления.



Премьер теряет должность в день принятия Радой соответствующего решения. И это, к слову, означает автоматическую отставку всего состава правительства. Поэтому далее парламент имеет 60 дней для формирования нового состава Кабинета Министров Украины.



Однако правительство, хоть и в отставке, продолжит выполнять свои функции вплоть до начала работы новосформированного Кабинета Министров.

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Успешная боевая операция на Донбассе: уничтожено много вражеской техники

Украинские военные провели новую успешную операцию по ликвидации вражеской техники на Донбассе. В частности, бойцы 54-й механизированной бригады Вооруженных сил уничтожили и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники оккупационных войск РФ на Луганщине.

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Волонтер Юрий Мысягин рассказал, что военные провели операцию утром 17 мая. Ключевую роль сыграли данные разведки относительно точного времени и места ротации подразделений противника в районе Первомайска.

Противник был абсолютно расслаблен, вся колесная и гусеничная военная техника стояла практически скопом в одном месте – именно в этот момент началась боевая операция и пришла небесная кара. Кара за все те недавние обстрелы мирных поселков и тылов,

– отметил волонтер.

По его словам, украинские военные действовали быстро и очень точно: "По очереди, сначала с одного места отработали – быстро отошли, потом с другого отработали – также быстро отошли, потом с третьего все то же самое. Неизвестная "Третья сила" неизвестным калибром в течение 35 минут поочередно работала с разных мест, уничтожила, повредила и вывела из строя: КамАЗ; УРАЛ; МТЛБ (плавучий бронетранспортер, – 24 канал) – 2 штуки; МТЛБ с ЗУ – 2 штуки; Автотранспорт (Таблетки, УАЗы) – 15 автомобилей".

Потери оккупантов выясняют. Но по данным разведки, в районе Первомайска после успешной операции несколько часов работали скорые, которые забирали раненых боевиков.