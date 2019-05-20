Головні новини 20 травня: інавгурація Зеленського і заяви про розпуск Ради й відставку Гройсмана

Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського відбулася у Верховній Раді. Під час церемонії Зеленський заявив, що планує розпустити Верховну Раду та запропонував уряду подати у відставку. Невдовзі прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку в середу, 22 травня, одразу після засідання уряду. Такими були головні новини понеділка, 20 травня, в Україні.

Володимир Зеленський офіційно став шостим Президентом України

Інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського пройшла вранці 20 травня у Верховній Раді. На ній були присутні іноземні дипломати, народні депутати, попередні президенти та відомі українці.

Читайте також: Президент Зеленський виголосив першу промову у Верховній Раді

Церемонія інавгурації Зеленського пройшла під час урочистого засідання Верховної Ради України. Новообраний гарант склав присягу на вірність українському народові, поклавши руку на Конституцію України і Пересопницьке Євангеліє.

Я, Володимир Зеленський, волею народу вибраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватись Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі,

– промовив він.

Після цього глава КС повідомила, що Зеленський вступив на посаду. Зеленський закріпив присягу підписом. Після цього Володимиру Зеленському передали офіційні символи глави держави: штандарт Президента України, знак Президента України, гербову печатку й булаву.

Повне відео церемонії інавгурації Володимира Зеленського:

Після цього президент Володимир Зеленський разом з командувачами Збройних сил України взяв участь у церемонії підняття державного прапора. Згодом новообраний президент з дружиною прийняли очільників іноземних делегацій в закритому режимі.

Про що говорив Зеленський у своїй промові

На церемонії інавгурації Зеленський заявив, що це "наша спільна перемога і наш спільний шанс", тож відтепер що народ несе спільну відповідальність за країну.

Читайте також: Селфі, поцілунки і дострокові вибори: що західні медіа пишуть про інавгурацію Зеленського

Окрім того, Зеленський запропонував Кабінету Міністрів піти у відставку – взяти папір, ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Президент заявив про звільнення з посад міністра оборони України, генпрокурора і глави СБУ, а також про плани розпустити Верховну Раду.



Володимир Зеленський склав присягу Президента України

Що сказав президент Зеленський – у цитатах:

Європейська країна починається з кожного.

Кожен з нас загинув на Донбасі. Кожного дня ми втрачаємо кожного з нас.

Усім, хто готовий будувати нову, сильну та успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство.

Наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі.

Задля того, щоб наші герої більше не гинули,

я готовий на все.

я готовий на все. Не ми почали цю війну. Але нам цю війну закінчувати.

Наш наступний виклик – це повернення втрачених територій. І Крим, і Донбас – це наша українська земля.

Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень.

Я розпускаю Верховну Раду України 8-го скликання.

Я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали.

Головна заява Зеленського: "Я розпускаю Верховну Раду"

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. Він зауважив, що українці хочуть не слів, але дій.

Читайте також: Інавгурація Володимира Зеленського: з'явилась перша реакція Росії

"Шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. Тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки", – сказав Зеленський.

За яких умов можна розпустити Раду: інфографіка 24 каналу

Новообраний президент наголосив, що "це далеко не все, що можуть зробити нардепи" і закликав їх набрати "непогані бали на дострокові парламентські вибори". На це у них, мовляв, є два місяці.

Я розпускаю Верховну Раду України восьмого скликання,

– заявив Зеленський.

Цю заяву зустріли гучними оваціями і вигуками – українці, що зібралися на площі Конституції для перегляду процесу інавгурації.

Як Зеленський перехитрив парламент з достроковими виборами – у матеріалі 24 каналу

Гройсман йде у відставку: прем'єр-міністр України зробив гучну заяву

На брифінгу 20 травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку у середу, 22 травня, одразу після закінчення засідання Кабінету Міністрів.

Читайте також: Гройсман йде з посади: що буде далі і хто керуватиме урядом

Володимир Гройсман звернувся до журналістів та народу України на брифінгу. Він нагадав, що 20 травня до присяги народу України привели нового президента – Володимира Зеленського. А Зеленський під час своєї інавгураційної промови у Верховній Раді заявив про те, що чинний уряд повинен скласти свої повноваження.



Гройсман миттєво відреагував на закиди нового президента оголошенням про відставку

За словами Гройсмана, уряд складає свої повноваження, згідно з чинним законодавством України, перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.

Однак я прийняв для себе рішення подати у відставку одразу після проведення в середу (22 травня – 24 канал) чергового засідання уряду,

– заявив Гройсман.

І додав, що за три роки роботи уряду йому немає чого соромитися: "Ми не допустили жодної кризи і жодних проблем, які б несли загрозу українській державності".

Гройсман і міністри: чим Україні запам’ятається поки що чинний уряд – читайте у матеріалі 24 каналу

Прем'єр сказав, що після обрання Володимира Зеленського президентом усвідомлював, яка склалася ситуація, і запропонував президенту та парламенту, щоб ми спільно сформували спільний план дій і швидко почали приймати рішення, щоб Україна розвивалася.

Президент обрав інший шлях. Вважаю, що сьогодні своєю заявою він взяв на себе всю відповідальність перед тими загрозами майбутнього і сьогодення,

– підсумував Гройсман.

Чи може прем'єр написати заяву і піти у відставку? Так, згідно зі статтею 15 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" прем'єр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. А Рада, у свою чергу, зобов'язана цю заяву розглянути – причому не пізніше, ніж на десятий день після її надходження.



Прем'єр втрачає посаду у день прийняття Радою відповідного рішення. І це, до слова, означає автоматичну відставку усього складу уряду. Тож далі парламент має 60 днів для формування нового складу Кабінету Міністрів України.



Однак уряд, хоч і у відставці, продовжить виконувати свої функції – аж до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів.

Українці в соцмережах одразу відреагували на заяву прем'єра: дивіться фото

Успішна бойова операція на Донбасі: знищено чимало ворожої техніки

Українські військові провели нову успішну операцію ліквідації ворожої техніки на Донбасі. Зокрема бійці 54-ї механізованої бригади Збройних сил знищили і вивели з ладу 21 одиницю бойової і колісної техніки окупаційних військ РФ на Луганщині.

Читайте також: Ініціатива Зеленського щодо обміну полоненими: що говорить Росія та бойовики на Донбасі

Волонтер Юрій Мисягін розповів, що військові провели операцію вранці 17 травня. Ключову роль відіграли дані розвідки щодо точного часу та місця ротації підрозділів противника в районі Первомайська.

Противник був абсолютно розслаблений, вся колісна і гусенична військова техніка стояла практично скопом в одному місці – саме в цей момент почалася бойова операція і прийшла небесна кара. Кара за все ті недавні обстріли мирних селищ і тилів,

– зауважив волонтер.

За його словами, українські військові діяли швидко і дуже точно: "По черзі, спочатку з одного місця відпрацювали – швидко відійшли, потім з іншого відпрацювали – також швидко відійшли, потім з третього все те ж саме. Невідома "Третя сила" невідомим калібром протягом 35 хвилин по черзі працювала з різних місць, знищила, пошкодила і вивела з ладу: КАМАЗ; УРАЛ; МТЛБ (плавучий бронетранспортер, – 24 канал) – 2 штуки; МТЛБ з ЗУ – 2 штуки; Автотранспорт (Таблетки, УАЗи) – 15 автомобілів".

Втрати окупантів наразі з'ясовують. Але за даними розвідки, у районі Первомайська після успішної операції кілька годин працювали швидкі, які забирали поранених бойовиків.