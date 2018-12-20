Главные новости 20 декабря: Дерзкие заявления Путина, новое название УПЦ МП и мораторий на землю

Президент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам уходящего года, в частности отметился дерзкими заявлениями по отношению к Украине. В Раде проголосовали за закон, который обязывает УПЦ МП указать в названии свою принадлежность к Русской православной церкви. Рада продлила мораторий на продажу земли до 2020 года. Такими были главные новости четверга, 20 декабря, в Украине и мире.

Пресс-конференция Путина

На пресс-конференции по итогам года Путин долго, много и провокационно говорил об Украине.

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Коротко из спитча руководителя Кремля:

1. Ситуация с украинскими моряками в Керченском проливе – это "провокация действующей украинской власти". И не кого-то, а именно Петра Порошенко.

2. Виктор Медведчук (тот, который кум Путина и лидер пророссийской организации "Украинский выбор – право народа") "совсем недавно" летал в Россию, чтобы договорится об осовбождении 24 украинских моряков. Но вопрос освобождения захваченных украинских моряков "можно будет решать только после завершения уголовного дела (в РФ – 24 канал)".

3. Блокаду между оккупированным Донбассом и Украины установила украинская власть (а еще, по версии Путина, "их там нет", а украинцы стреляют сами в себя на Донбассе).

Видео: Путин отвечает на вопросы журналиста об Украине

4. Упрощение процедуры получения гражданства для украинцев "имеет отношение не только к событиям на Востоке Украины". Лидер Кремля считает, что РФ "должна помогать близкому народу", поэтому "делать для этого все".

5. Путин обвинил Вселенского патриарха в желании наживы и исполнении "указаний из Вашингтона". Ко всему, Путин заявил о возможном "тяжелом и кровавом характере" дальнейшего развития событий.

6. Президент РФ убеждает себя и других, что новые санкции против России, которые вводит Министерство финансов США, связаны "с ростом могущества России".

7. Глава Кремля Владимир Путин считает, что сегодня в мире существует серьезная опасность, вызванная якобы развалом оборонной системы и гонкой вооружений. При этом он утверждает, что России удастся "гарантировать себе безопасность", отметив мощность новых российских вооруженных комплексов. Путин убеждает, что "таких систем у других стран нет". Однако сейчас, по его словам, такое оружие "является лишь элементом сдерживания и сохранения паритета".

Если хотите попробовать собрать все, что родилось в результате специфического мышления Владимира Путина, то 24 канал подготовил для вас основные положения о реакции Кремля на события в Украине и мире, которые лидер страны-агрессора произнес во время пресс-конференции.

Новое название для УПЦ Московского патриархата

20 декабря Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

В документе сообщается, что целью закона является обеспечение государственной безопасности и суверенитета Украины, а также обеспечение общества полной и достоверной информацией. Так, религиозная организация (объединение), которая является частью другой структуры с руководящим центром за пределами Украины в признанном государстве-агрессоре, обязана в своей полном и указанном в уставе (положении) названии отражать эту принадлежность. Поэтому УПЦ МП должна сменить название на "Русская православная церковь в Украине".

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Кроме того, нардепы высказывали мнение о том, что представители российской церкви не имеют права вести деятельность в зоне боевых действий, в частности, чтобы не передавать агрессору информацию об украинских войсках.

Пока происходил процесс принятия закона, прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата устроили акцию под Верховной Радой с требованием "не вмешиваться в дела церкви". Они выступают против переименования УПЦ МП в Русскую православную церковь в Украине. Кроме того, после создания Православной церкви Украины глава УПЦ МП Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.

Но "интересно" было не только под Радой, но и в зале. После принятия закона об изменениях в названии УПЦ МП произошла драка между депутатами "Оппозиционного блока" и коалиции.



Драка в Раде

Депутат Нестор Шуфрич подбежал к спикеру ВР Андрею Парубию и требовал переголосования.

"Решение принято, а не беснуйтесь, потому что мне придется вас просто перекрестить, изгонять беса", – заявил Парубий.

После этих слов нардеп Шуфрич сорвал с трибуны плакат с призывами отдать под суд Виктора Медведчука. Из-за этого на него набросился депутат от "Народного фронта" Андрей Береза. К драке присоединились также Юрий Бойко и депутаты из "Оппоблока".

Народные депутаты подрались после принятия закона об изменениях в названии УПЦ МП: видео

Мораторий на продажу земли

Верховная Рада Украины поддержала закон, который продлевает запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года. За соответствующий законопроект №9355-5 во время вечернего заседания парламента 20 декабря проголосовал 231 депутат.

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В общем, в парламенте было зарегистрировано 16 законопроектов, которыми предлагалось продлить мораторий на продажу земли на разные сроки.

Напомним, что в декабре 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли сельхозназначения до 1 января 2019 года. 22 августа вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине признан нарушающим права человека.

Что сейчас с рынком земли в Украине?

На сегодня в Украине действует запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель.



Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли для пользования другим лицам является заключение договора об аренде.



Формальной причиной для продления моратория является отсутствие в Украине инфраструктуры для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли.



20 декабря Верховная Рада проголосовала за продление моратория на продажу земли до 2020 года.