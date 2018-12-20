Головні новини 20 грудня: Зухвалі заяви Путіна, нова назва УПЦ МП і мораторій на землю

Президент РФ Володимир Путін провів прес-конференцію за підсумками року, що минає, зокрема відзначився зухвалими заявами щодо України. У Раді проголосували за закон, який зобов'язує УПЦ МП вказати у назві свою приналежність до Російської православної церкви. Рада продовжила мораторій на продаж землі до 2020 року. Такими були головні новини четверга, 20 грудня, в Україні та світі.

Прес-конференція Путіна

На прес-конференції за підсумками року Путін довго, багато і провокативно говорив про Україну.

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Коротко зі спітчу керманича Кремля:

1. Ситуація з українськими моряками у Керченській протоці – це "провокації чинної української влади". І не когось, а саме Петра Порошенка.

2. Віктор Медведчук (той, що кум Путіна і лідер проросійської організації "Український вибір – право народу") "зовсім нещодавно" літав у Росію, щоб домовиться про звільнення 24 українських моряків. Але питання звільнення захоплених українських моряків "можна буде вирішувати тільки після завершення кримінальної справи (в РФ – 24 канал)".

3. Блокаду між окупованим Донбасом та Україною поставила українська влада (а ще, за версією Путіна, "їх там нєт", а українці стріляють самі в себе на Донбасі).

Відео: Путін відповідає на питання журналіста про Україну

4. Спрощення процедури отримання громадянства для українців "має стосунок не лише до подій на Сході України". Лідер Кремля вважає, що РФ "повинна допомагати близькому народові", тому "робитиме для цього все".

5. Путін звинуватив Вселенського патріарха у бажанні наживи та виконанні "вказівок з Вашингтона". До всього, Путін заявив про можливий "важкий і кровавий характер" подальшого розвитку подій.

6. Президент РФ переконує себе та інших, що нові санкції проти Росії, які вводять Міністерство фінансів США, пов'язані "з ростом могутності Росії".

7. Очільник Кремля Володимир Путін вважає, що сьогодні у світі існує серйозна небезпека, спричинена нібито розвалом оборонної системи та гонкою озброєнь. При цьому він стверджує, що Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", відзначивши потужність нових російських збройних комплексів. Путін переконує, що "таких систем в інших країнах немає". Однак наразі, за його словами, така зброя "є лише елементом стримування та збереження паритетів".

Якщо хочете спробувати зібрати докупи все, що народилось внаслідок специфічного мислення Володимира Путіна, то 24 канал підготував для вас основні тези щодо реакції Кремля на події в Україні та світі, які лідер країни-агресора виголосив під час прес-конференції.

Нова назва для УПЦ Московського патріархату

20 грудня Верховна Рада підтримала законопроект №5309, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Тепер УПЦ МП має змінити назву і вказати свою приналежність до Російської православної церкви. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів із 289, зареєстрованих у сесійній залі.

У документі повідомляється, що метою закону є забезпечення державної безпеки та суверенітету України, а також забезпечення суспільства повною та достовірною інформацію. Так, релігійна організація (об'єднання), яка є частиною іншої структури із керівним центром за межами України у визнаній державі-агресорі, зобов'язана у своїй повній та зазначеній у статуті (положенні) назві відображати цю приналежність. Тож УПЦ МП має змінити назву на "Російська православна церква в Україні".

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Окрім того, нардепи висловлювали думку про те, що представники російської церкви не мають право вести діяльність у зоні бойових дій, зокрема, щоб не передавати агресору інформацію про українські війська.

Поки відбувався процес ухвалення закону, прихожани Української православної церкви Московського патріархату влаштували акцію під Верховною Радою з вимогою "не втручатися у справи церкви". Вони виступають проти перейменування УПЦ МП на Російську православну церкву в Україні. Окрім того, після створення Православної церкви України глава УПЦ МП Онуфрій офіційно втратив титул митрополита Київського.

Та "цікаво" було не тільки під Радою, але й у залі. Після ухвалення закону про зміни назви УПЦ МП сталася бійка між депутатами "Опозиційного блоку" та коаліції.



Бійка у Раді

Депутат Нестор Шуфрич підбіг до спікера ВР Андрія Парубія та вимагав переголосування.

"Рішення прийняте, не біснуйтесь, бо мені доведеться вас просто перехрестити, виганяти біса", – заявив Парубій.

Після цих слів нардеп Шуфрич зірвав з трибуни плакат із закликами віддати під суд Віктора Медведчука. Через це на нього накинувся депутат від "Народного фронту" Андрій Береза. До бійки долучились також Юрій Бойко та депутати з "Опоблоку".

Народні депутати побились після ухвалення закону про зміни назви УПЦ МП: відео

Мораторій на продаж землі

Верховна Рада України підтримала закон, який продовжує заборону на відчуження земель сільськогосподарського призначення до 2020 року. За відповідний законопроект №9355-5 під час вечірнього засідання парламенту 20 грудня проголосував 231 депутат.

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Загалом, у парламенті було зареєстровано 16 законопроектів, якими пропонувалось продовжити мораторій на продаж землі на різні терміни.