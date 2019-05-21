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      Главные новости 21 мая: роспуск Верховной Рады, досрочные выборы и 11 назначений Зеленского

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      Новости Украины сегодня 21 мая 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 21 мая / Коллаж 24 канала

      Владимир Зеленский распустил ВР, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля. Глава государства назначил себе советников и обновил верхушку АП – главой стал юрист Коломойского Андрей Богдан. Но это еще не все назначения – вместо Муженко Генштаб возглавит Руслан Хомчак. Тем временем чиновники времен Януковича возвращаются. Такими были главные новости вторника, 21 мая, в Украине и мире.

      Зеленский распустил Раду

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      Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины. Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля.

      Об этом новый гарант договорился на встрече с лидерами фракций, а свои намерения озвучил еще во время инаугурации.


      Указ о роспуске Верховной Рады

      Кроме того, по просьбе главы государства 22 мая пройдет внеочередное заседание парламента, там внесут изменения в закон о выборах народных депутатов.

      О чем еще договорились лидеры фракций на встрече с Зеленским:

      • Обсудили изменения в избирательное законодательство об отмене мажоритарной составляющей,
      • Зеленский предложил снижение проходного барьер на выборах народных депутатов до 3% (сейчас – 5%).
      • Вели дискуссии относительно предложенной поправки от фракций – это уточнение норм об императивном мандате (то есть законодательно закрепленную возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверия избирателей).

      Генштаб, АП и другие назначения

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      Второй день официального президентства Зеленского богат не только историческими указами, но и важными назначениями.

      Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности главы Генштаба Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака. Он работал в Генштабе под руководством Виктора Муженко, а в 2014-м он руководил операцией военных в Иловайске.

      Руководителем Администрации Президента стал советник главы государства и одновременно юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан.

      Отметим, после официального трудоустройства в Администрации он должен подать заявление о прекращении адвокатской деятельности. По словам Богдана, отныне его адвокатская лицензия должна закончиться и он не будет иметь права быть представителем ни одного физического или юридического лица.

      Пять новоназначенных заместителей главы АП Андрея Богдана:

      1. Серий Трофимов;
      2. Юрий Костюк;
      3. Руслан Рябошапка;
      4. Елена Зеркаль;
      5. Кирилл Тимошенко.

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      Советником Зеленского и его представителем в Верховной Раде стал Руслан Стефанчук. Отметим, он был идеологом предвыборной программы Зеленского, отвечал за реформирование государственных и правовых институтов и за законопроектную работу.

      В комментарии Стефанчук рассказывал, что познакомился с лидером "95 Квартала" еще в студенческие годы, когда оба играли в КВН. Другим советником стал Михаил Федоров – создатель всей сети "собственных медиа" кандидата Зеленского.

      Помощниками главы государства стали Сергей Шефир и Андрей Эрмак.

      Шефир – давний бизнес-партнер и товарищ Владимира Зеленского. 54-летний Сергей Шефир Нахманович является сценаристом и продюсером многих фильмов, в том числе и сериала "Сваты".

      Эрмак – юрист, основатель "международной юридической компании", осуществляющей юридическое сопровождение кинокомпаний и СМИ. Является также основателем Garnet International Media Group и продюсером нескольких фильмов.

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      Возвращение чиновников времен Януковича

      Валерий Хорошковский 21 мая вернулся в Украину. Этот когда-то руководитель СБУ и вице-премьер времен президента Януковича выехал из Украины в 2012 году.

      Кто такой Валерий Хорошковский?Это украинский политик и бизнесмен. Ранее – владелец телеканала "Интер". Экономист, генерал. Интересно, что в 2010 номинировался на антипремию "Будяк года" за использование спецслужбы для системного ограничения гражданских свобод. По данным "Информационного сопротивления" Хорошковский практически полностью свернул работу по противодействию СБУ российским спецслужбам.

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      Какие политические должности занимал Хорошковский в Украине?

      • Во времена правления Виктора Януковича занимал должность министра экономики (в 2002-2004).
      • Заместитель секретаря СНБО (2006-2007).
      • Был главой Государственной таможенной службы при президенте Викторе Ющенко (2007-2009).
      • Работал главой Службы безопасности Украины при президентстве Виктора Януковича (2010-2012).
      • Занимал должности министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.


      Валерий Хорошковский/coub.com

      Накануне в Украину вернулся Андрей Портнов – экс-глава главного управления по вопросам судоустройства администрации Януковича и заместитель главы АП.

      К слову, ГПУ уже вызвала Портнова на допрос по делу Евромайдана и он согласился.

      Банковая открыта для людей

      Читайте также: Сергей Шефир стал первым помощником президента

      Теперь возле Администрации Президента Украины можно гулять – улицу Банковую открыли и даже убрали границы нацгвардейцев-охранников. Посты там еще остались, однако документы посетителей уже никто не проверяет.

      Проход Банковой закрыли еще при президенте-беглеце Викторе Януковиче во время Евромайдана. Она была закрыта для обычных граждан и все 5 лет председательства Петра Порошенко.

       

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      Теги: Верховная Рада Администрация Президента Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Президент Украины Законодательство Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Виктор Янукович Андрей Портнов
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