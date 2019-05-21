Главные новости 21 мая: роспуск Верховной Рады, досрочные выборы и 11 назначений Зеленского

Владимир Зеленский распустил ВР, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля. Глава государства назначил себе советников и обновил верхушку АП – главой стал юрист Коломойского Андрей Богдан. Но это еще не все назначения – вместо Муженко Генштаб возглавит Руслан Хомчак. Тем временем чиновники времен Януковича возвращаются. Такими были главные новости вторника, 21 мая, в Украине и мире.

Зеленский распустил Раду

Читайте также: Сможет ли Верховная Рада принимать решения после роспуска

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины. Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля.

Об этом новый гарант договорился на встрече с лидерами фракций, а свои намерения озвучил еще во время инаугурации.



Указ о роспуске Верховной Рады

Кроме того, по просьбе главы государства 22 мая пройдет внеочередное заседание парламента, там внесут изменения в закон о выборах народных депутатов.

О чем еще договорились лидеры фракций на встрече с Зеленским:

Обсудили изменения в избирательное законодательство об отмене мажоритарной составляющей,

Зеленский предложил снижение проходного барьер на выборах народных депутатов до 3% (сейчас – 5%).

Вели дискуссии относительно предложенной поправки от фракций – это уточнение норм об императивном мандате (то есть законодательно закрепленную возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверия избирателей).

Генштаб, АП и другие назначения

Читайте также: Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП Богдана: кто все эти люди

Второй день официального президентства Зеленского богат не только историческими указами, но и важными назначениями.

Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности главы Генштаба Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака. Он работал в Генштабе под руководством Виктора Муженко, а в 2014-м он руководил операцией военных в Иловайске.

Руководителем Администрации Президента стал советник главы государства и одновременно юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан.

Отметим, после официального трудоустройства в Администрации он должен подать заявление о прекращении адвокатской деятельности. По словам Богдана, отныне его адвокатская лицензия должна закончиться и он не будет иметь права быть представителем ни одного физического или юридического лица.

Пять новоназначенных заместителей главы АП Андрея Богдана:

Серий Трофимов; Юрий Костюк; Руслан Рябошапка; Елена Зеркаль; Кирилл Тимошенко.

Читайте также: Биография Андрея Богдана: что известно о новом главе Администрации Президента

Советником Зеленского и его представителем в Верховной Раде стал Руслан Стефанчук. Отметим, он был идеологом предвыборной программы Зеленского, отвечал за реформирование государственных и правовых институтов и за законопроектную работу.

В комментарии Стефанчук рассказывал, что познакомился с лидером "95 Квартала" еще в студенческие годы, когда оба играли в КВН. Другим советником стал Михаил Федоров – создатель всей сети "собственных медиа" кандидата Зеленского.

Помощниками главы государства стали Сергей Шефир и Андрей Эрмак.

Шефир – давний бизнес-партнер и товарищ Владимира Зеленского. 54-летний Сергей Шефир Нахманович является сценаристом и продюсером многих фильмов, в том числе и сериала "Сваты".

Эрмак – юрист, основатель "международной юридической компании", осуществляющей юридическое сопровождение кинокомпаний и СМИ. Является также основателем Garnet International Media Group и продюсером нескольких фильмов.

Читайте также: Данилюк может стать секретарем СНБО, – Богдан

Возвращение чиновников времен Януковича

Валерий Хорошковский 21 мая вернулся в Украину. Этот когда-то руководитель СБУ и вице-премьер времен президента Януковича выехал из Украины в 2012 году.

Кто такой Валерий Хорошковский?Это украинский политик и бизнесмен. Ранее – владелец телеканала "Интер". Экономист, генерал. Интересно, что в 2010 номинировался на антипремию "Будяк года" за использование спецслужбы для системного ограничения гражданских свобод. По данным "Информационного сопротивления" Хорошковский практически полностью свернул работу по противодействию СБУ российским спецслужбам.

Читайте также: Руслан Стефанчук – представитель Зеленского в Верховной Раде: что о нем известно

Какие политические должности занимал Хорошковский в Украине?

• Во времена правления Виктора Януковича занимал должность министра экономики (в 2002-2004).

• Заместитель секретаря СНБО (2006-2007).

• Был главой Государственной таможенной службы при президенте Викторе Ющенко (2007-2009).

• Работал главой Службы безопасности Украины при президентстве Виктора Януковича (2010-2012).

• Занимал должности министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.



Валерий Хорошковский/coub.com

Накануне в Украину вернулся Андрей Портнов – экс-глава главного управления по вопросам судоустройства администрации Януковича и заместитель главы АП.

К слову, ГПУ уже вызвала Портнова на допрос по делу Евромайдана – и он согласился.

Банковая открыта для людей

Читайте также: Сергей Шефир стал первым помощником президента

Теперь возле Администрации Президента Украины можно гулять – улицу Банковую открыли и даже убрали границы нацгвардейцев-охранников. Посты там еще остались, однако документы посетителей уже никто не проверяет.

Проход Банковой закрыли еще при президенте-беглеце Викторе Януковиче во время Евромайдана. Она была закрыта для обычных граждан и все 5 лет председательства Петра Порошенко.