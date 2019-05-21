Головні новини 21 травня: розпуск Верховної Ради, дострокові вибори та 11 призначень Зеленського

Володимир Зеленський розпустив ВР, дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня. Глава держави призначив собі радників та оновив верхівку АП – главою став юрист Коломойського Андрій Богдан. Але це ще не всі призначення – замість Муженка Генштаб очолить Руслан Хомчак. Тим часом чиновники часів Януковича повертаються. Такими були головні новини вівторка, 21 травня, в Україні та світі.

Зеленський розпустив Раду

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня.

Про це новий гарант домовився на зустрічі із лідерами фракцій, а наміри свої озвучив ще під час інавгурації.



Указ про розпуск Верховної Ради

Окрім того, за проханням глави держави 22 травня відбудться позачергове засідання парламенту, там внесуть змін до закону про вибори народних депутатів.

Про що ще домовились лідери фракцій із Зеленським на зустрічі:

Обговорили зміни до виборчого законодавства про скасування мажоритарної складової,

Зеленський запропонував зниження прохідного бар'єру на виборах народних депутатів до 3% (зараз – 5%).

на виборах народних депутатів до 3% (зараз – 5%). Вели дискусії щодо запропонованої правки від фракцій – це уточнення норм про імперативний мандат (тобто законодавчо закріплену можливість дострокового відкликання депутатів, що не виправдали довіри виборців).

Генштаб, АП та інші призначення

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Дургий день офіційного президентства Зеленського багатий не лише історичними указами, але й важливими призначеннями.

Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади голови Генштабу України та призначив на цю посаду Руслана Хомчака. Він працював в Генштабі під керівництвом Віктора Муженка, а у 2014-му він керував операцією військових в Іловайську.

Очільником Адміністрації Президента став радник глави держави та водночас юрист олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан.

Зазначимо, після офіційного працевлаштування в Адміністрації він має подати заяву про зупинку адвокатської діяльності. За словами Богдана., відтепер його адвокатська ліцензія має закінчитися і він не матиме права бути представником жодної фізичної чи юридичної особи.

П'ять новопризначених заступників глави АП Андрія Богдана:

Серій Трофімов; Юрій Костюк; Руслан Рябошапка; Олена Зеркаль; Кирило Тимошенко.

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Радником Зеленського та його представником у Верховній Раді став Руслан Стефанчук. Зазначимо, він був ідеологом передвиборчої програми Зеленського, відповідав за реформування державних і правових інституцій та за законопроектну роботу.



У коментарі Стефанчук він розповідав, що познайомився з лідером "95 Кварталу" ще в студентські роки, коли обоє грали в КВН. Іншим радником став Михайло Федоров – творець усієї мережі "власних медіа" кандидата Зеленського.

Помічниками глави держави стали Сергій Шефір та Андрій Єрмак.

Шефір – давній бізнес-партнер і товариш Володимира Зеленського. 54- річний Сергій Шефір Нахманович є сценаристом та продюсером багатьох фільмів, зокрема і серіалу "Свати".

Єрмак – юрист, засновник "Міжнародної юридичної компанії", що здійснює юридичний супровід кінокомпаній та ЗМІ. Є також засновником Garnet International Media Group та продюсером кількох фільмів.

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Повернення чиновників часів Януковича

Валерій Хорошковський 21 травня повернувся до України. Цей колись керівник СБУ та віце-прем'єр часів президента Януковича виїхав з України у 2012 році.

Хто такий Валерій Хорошковський?Це український політик і бізнесмен. Раніше – власник телеканалу "Інтер". Економіст, генерал. Цікаво, що у 2010 номінувався на антипремію "Будяк року" за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод. За даними "Інформаційного опору" Хорошковський практично повністю згорнув роботу із протидії СБУ російським спецслужбам.

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Які політичні посади обіймав Хорошковський в Україні?

• За часів урядування Віктора Януковича обіймав посади міністра економіки (2002-2004).

• Заступник секретаря РНБО (2006-2007).

• Був головою Державної митної служби за президента Віктора Ющенка (2007-2009).

• Працював головою Служби безпеки України за президентства Віктора Януковича (2010-2012).

• Обіймав посади міністра фінансів і першого віце-прем'єра в уряді Миколи Азарова.



Валерій Хорошковський/coub.com

Напередодні в Україну повернувся Андрій Портнов – екс-голова головного управління з питань судоустрою адміністрації Януковича та заступник голови АП.

До слова, ГПУ вже викликала Портнова на допит у справ Євромайдану – і він погодився.

Банкова відкрита для людей

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Тепер біля Адміністрація Президента України можна гуляти – вулицю Банкову відкрили і навіть прибрали кордони нацгвардійців-охоронців. Пости там ще залишилися, однак ндокументи відвідувачів вже ніхто не перевіряє.

Прохід Банковою закрили ще за президента-втікача Віктора Януковича під час Євромайдану. Вона була закрита для звичайних громадян і усі 5 років головування Петра Порошенка.