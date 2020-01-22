Главные новости 22 января: Зеленский в Давосе, Коломойский против НБУ, драка Кивы

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Олигарх Игорь Коломойский выиграл суд против НБУ на 7,6 миллиарда гривен. На Донбассе погиб молодой военный из Волыни. Нардеп Илья Кива устроил драку в кафе в центре Киева.Такими были главные новости среды, 22 января, в Украина и мире.

Самые важные новости за сегодня, 22 января, в Украине и мире.

Зеленский в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время своего выступления президент подчеркнул важность завершения войны для экономического развития Украины, а также дал щедрые обещания инвесторам.

Полное выступление: Зеленский выступил на форуме в Давосе: главные тезисы

Война на Донбассе:

Я прекрасно понимаю, что украинская экономика ощутимо страдает из-за войны на Востоке. У нас очень трудолюбивые и талантливые люди, но они вынуждены защищать страну на передовой. Ежедневно теряя их, мы теряем наш "золотой запас".

Я прекрасно понимаю, что украинская экономика ощутимо страдает из-за войны на Востоке. У нас очень трудолюбивые и талантливые люди, но они вынуждены защищать страну на передовой. Ежедневно теряя их, мы теряем наш "золотой запас". Предложения инвесторам:

Зеленский пообещал налоговые каникулы на 5 лет всем инвесторам, которые примут участие в приватизации на сумму более 10 миллионов долларов. Кроме того, инвесторы, которые привлекут в Украину более 100 миллионов долларов, получат эксклюзивный контракт с государством.

Зеленский пообещал налоговые каникулы на 5 лет всем инвесторам, которые примут участие в приватизации на сумму более 10 миллионов долларов. Кроме того, инвесторы, которые привлекут в Украину более 100 миллионов долларов, получат эксклюзивный контракт с государством. Вступление Украины в ЕС:

Президент заявил, что Европейский Союз должен взять к себе Украину. Более того, не просто так взять, а заменить ею Великобританию, которая как раз выходит из ЕС.

После участия в международном экономическом форуме Владимир Зеленский отправляется в Израиль, где примет участие в дне памяти жертв Холокоста. Там он может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе: смотрите видео

Что известно об украинской программе форума в Давосе

22 января ожидаются речи Юлии Ковалив, заместителя Офиса Президента Украины и Дмитрия Сенниченко, главы Фонда Госимущества. Также ожидается выступление Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

22 января состоится закрытая встреча инвестиционного совета под руководством президента Зеленского.

23-го января, выступят глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и Алексей Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины.

Вечером запланирован прием для "тех, кто движет реформы в Украине" с участием работников правительства, нардепов и дипломатов. Последней обратится к мировому сообществу Соломия Бобровская, депутат и заместитель главы делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО.

Не указанные в программе, но заявлены: Олег Сенцов, Виталий Кличко, Юрий Косюк.

Дело Нацбанка против Коломойского

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Нацбанка относительно отказа взыскания денег с компании "Гаджибей", связанной с олигархом Игорем Коломойским. Теперь НБУ будет обязан взыскать долги Коломойского, а именно 7,6 миллиарда гривен, со счетов уже государственного "Приватбанка".

К слову: Коломойский хочет, чтобы его долг в 44 миллиарда списали с "Приватбанка"

Компания "Гаджибей" является залогодателем по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал "Приватбанку". Тогда владельцем банка был Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В деле компании "Гаджибей" Хозсуд Одесской области и Северо-западный апелляционный суд фактически ограничили НБУ в возможностях взыскания долгов по кредитам рефинансирования, отменив возможность возвращать долги путем взыскания залогового имущества. Это противоречит закону "О Национальном банке Украины".

Национализация" Приватбанка": основное

18 декабря 2016 года Нацбанк заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным, и обратился к Кабмину с предложением национализировать его. Для того, чтобы спасти банк, государство осуществило докапитализацию на более 155 миллиардов гривен.

Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры. Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу обжаловали это решение.

15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.

Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.

Потери на Донбассе

На оккупированном Донбассе 22 января от пули снайпера погиб молодой военный из Волыни Николай Сорочук. Герою было всего 22 года.

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Парень был родом из села Лыще, что вблизи Луцка. Волонтер Ярина Чорногуз написала, что из жизни ушел парень, которого она любила.

По ее словам, еще сегодня ночью он писал, что "сожалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет".

Пусть слово мир застрянет вам в горле и "уже не та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит,

– добавила девушка.



Николай Сорочук и Ярина Чорногуз

Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

Сергей Дычек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;

Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;

Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;

Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;

Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;

Игорь Химичук – 29-летний военный погиб 16 января от пули снайпера, служил в 72-ой ОМБр Черных Запорожцев;

Валерий Закусыло – 32-летний воин погиб 18 января от вражеской пули, служил в 72-ой ОМБр Черных Запорожцев;

Александр Слободанюк – 48-летний боец погиб 19 января от пули снайпера, служил в 72-й ОМБр Черных Запорожцев.

Драка с участием Кивы

Народный депутат Илья Кива 22 января устроил драку с ветераном АТО в ресторане в центре Киева. Инцидент произошел в заведении "Мокко", расположенном на Крещатике.

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В сеть попало видео, на котором есть сама драка. На кадрах видно, как Кива встает из-за столика и подходит к молодому человеку. Они разговаривают, а затем Кива бьет его по голове, на что получил ответный удар.

Кива уже объяснил причину драки в фейсбуке. По словам нардепа, этот мужчина пол года назад начал угрожать ему в сети: в личной переписке и публично. Кива считает, что это системные действия против него, как оппозиционного политика. Добавил, что после инцидента полиция сняла у него побои.

Мужчина, который напал на меня в ресторане "Мокко", вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился, чтобы попросить вести себя прилично и он сделал удар,

– написал Кива.

По факту избиения ветерана народным депутатом генпрокурор Руслан Рябошапка возбудил уголовное дело.

Драка с участием Ильи Кивы: смотрите видео