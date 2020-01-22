Головні новини 22 січня: Зеленський у Давосі, Коломойський проти НБУ, бійка Киви

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Олігарх Ігор Коломойський виграв суд проти НБУ на 7,6 мільярда гривень. На Донбасі загинув молодий військовий з Волині. Нардеп Ілля Кива влаштував бійку у кафе в центрі Києва.Такими були головні новини середи, 22 січня, в Україна та світі.

Найважливіші новини за сьогодні, 22 січня, в Україні та світі.

Зеленський у Давосі

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Під час свого виступу президент наголосив на важливості завершення війни для економічного розвитку України, а також дав щедрі обіцянки інвесторам.

Повний виступ: Зеленський виступив на форумі у Давосі: головні тези

Війна на Донбасі :

Я чудово розумію, що українська економіка відчутно страждає через війну на Сході. У нас дуже працьовиті і талановиті люди, але вони змушені захищати країну на передовій. Щодня втрачаючи їх, ми втрачаємо наш "золотий запас".

: Я чудово розумію, що українська економіка відчутно страждає через війну на Сході. У нас дуже працьовиті і талановиті люди, але вони змушені захищати країну на передовій. Щодня втрачаючи їх, ми втрачаємо наш "золотий запас". Пропозиції інвесторам :

Зеленський пообіцяв податкові канікули на 5 років усім інвесторам, які візьмуть участь у приватизації на суму понад 10 мільйонів доларів. Крім того, інвестори, які залучать в Україну понад 100 мільйонів доларів, отримають ексклюзивний контакт з державою.

: Зеленський пообіцяв податкові канікули на 5 років усім інвесторам, які візьмуть участь у приватизації на суму понад 10 мільйонів доларів. Крім того, інвестори, які залучать в Україну понад 100 мільйонів доларів, отримають ексклюзивний контакт з державою. Вступ України до ЄС:

Президент заявив, що Європейський Союз повинен взяти до себе Україну. Ба більше, не просто так взяти, а замінити нею Велику Британію, яка саме виходить з ЄС.

Після участь у міжнародному економічному форумі Володимир Зеленський вирушає до Ізраїля, де візьме участь у дні пам'яті жертв Голокосту. Там він може зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним.

Виступ Володимира Зеленського на форумі в Давосі: дивіться відео

Що відомо про українську програму форуму у Давосі

22 січня очікуються промови Юлії Ковалів, заступниці Офісу Президента України і Дмитра Сенниченка, голови Фонду Держмайна. Також очікується виступ Давида Арахамії, голови фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді.

22 січня відбудеться закрита зустріч інвестиційної ради під проводом президента Зеленського.

23-го січня, виступлять голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв і Олексій Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України.

Ввечері запланований прийом для "тих, хто рухає реформи в Україні" за участю працівників уряду, нардепів та дипломатів. Останньою звернеться до світової спільноти Соломія Бобровська, депутатка та заступниця голови делегації України до Парламентської Асамблеї НАТО.

Не вказані у програмі, але заявлені: Олег Сенцов, Віталій Кличко, Юрій Косюк.

Справа Нацбанку проти Коломойського

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Нацбанку щодо відмови стягнення грошей з компанії "Гаджибей", пов'язаної з олігархом Ігорем Коломойським. Тепер НБУ буде зобов'язаний стягнути борги Коломойського, а саме 7,6 мільярда гривень, з рахунків вже державного "Приватбанку".

До слова: Коломойський хоче, аби його борг у 44 мільярди списали з "Приватбанку"

Компанія "Гаджібей" є заставодавцем за кредитом рефінансування, який НБУ видав "Приватбанку". Тоді власником банку був Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

У справі компанії "Гаджібей" Госпсуд Одеської області і Північно-західний апеляційний суд фактично обмежили НБУ у можливостях стягнення боргів по кредитах рефінансування, скасувавши можливість повертати борги шляхом стягнення заставного майна. Це суперечить закону "Про Національний банк України".

Націоналізація "Приватбанка": основне

18 грудня 2016 року Нацбанк заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним, та звернувся до Кабміну з пропозицією націоналізувати його. Для того, щоб врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки. Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу оскаржили це рішення.

15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

Втрати на Донбасі

На окупованому Донбасі 22 січня від кулі снайпера загинув молодий військовий з Волині Микола Сорочук. Герою було лише 22 роки.

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Хлопець був родом із села Лище, що поблизу Луцька. Волонтерка Ярина Чорногуз написала, що з життя пішов хлопець, якого вона любила.

За її словами, ще сьогодні вночі він писав, що "шкодує, що не зміг учора мене побачити й почути. А сьогодні зранку його вже нема".

Хай слово мир застрягне вам у горлі і "вже не та війна" так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає,

– додала дівчина.



Микола Сорочук та Ярина Чорногуз

Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список

Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;

Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

Ігор Хімічук – 29-річний військовий загинув 16 січня від кулі снайпера, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;

Валерій Закусило – 32-річний воїн загинув 18 січня від ворожої кулі, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;

Олександр Слободанюк – 48-річний боєць загинув 19 січня від кулі снайпера, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців.

Бійка за участі Киви

Народний депутат Ілля Кива 22 січня влаштував бійку з ветераном АТО у ресторані у центрі Києва. Інцидент трапився у закладі "Moккo", розташованому на Хрещатику.

До слова: Кива знову розглядав інтимні фото в Раді: відео

У мережу потрапило відео, на якому є сама бійка. На кадрах видно, як Кива встає з-за столика і підходить до молодого чоловіка. Вони розмовляють, а потім Кива б'є його по голові, на що отримав удар у відповідь.

Кива уже пояснив причину бійки у фейсбуці. За словами нардепа, цей чоловік пів року тому почав погрожувати йому в мережі: в особистому листуванні та публічно. Кива вважає, що це системні дії проти нього, як опозиційного політика. Додав, що після інциденту поліція зняла у нього побої.

Чоловік, який напав на мене в ресторані "Мокко", поводив себе неадекватно і викрикував нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився, щоб попросити поводитися пристойно і він зробив удар,

– написав Кива.

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Бійка за участю Іллі Киви: дивіться відео