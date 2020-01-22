Головні новини 22 січня: Зеленський у Давосі, Коломойський проти НБУ, бійка Киви
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Олігарх Ігор Коломойський виграв суд проти НБУ на 7,6 мільярда гривень. На Донбасі загинув молодий військовий з Волині. Нардеп Ілля Кива влаштував бійку у кафе в центрі Києва.Такими були головні новини середи, 22 січня, в Україна та світі.
Найважливіші новини за сьогодні, 22 січня, в Україні та світі.
Зеленський у Давосі
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Під час свого виступу президент наголосив на важливості завершення війни для економічного розвитку України, а також дав щедрі обіцянки інвесторам.
Повний виступ: Зеленський виступив на форумі у Давосі: головні тези
- Війна на Донбасі:
Я чудово розумію, що українська економіка відчутно страждає через війну на Сході. У нас дуже працьовиті і талановиті люди, але вони змушені захищати країну на передовій. Щодня втрачаючи їх, ми втрачаємо наш "золотий запас".
- Пропозиції інвесторам:
Зеленський пообіцяв податкові канікули на 5 років усім інвесторам, які візьмуть участь у приватизації на суму понад 10 мільйонів доларів. Крім того, інвестори, які залучать в Україну понад 100 мільйонів доларів, отримають ексклюзивний контакт з державою.
- Вступ України до ЄС:
Президент заявив, що Європейський Союз повинен взяти до себе Україну. Ба більше, не просто так взяти, а замінити нею Велику Британію, яка саме виходить з ЄС.
Після участь у міжнародному економічному форумі Володимир Зеленський вирушає до Ізраїля, де візьме участь у дні пам'яті жертв Голокосту. Там він може зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним.
Виступ Володимира Зеленського на форумі в Давосі: дивіться відео
Що відомо про українську програму форуму у Давосі
- 22 січня очікуються промови Юлії Ковалів, заступниці Офісу Президента України і Дмитра Сенниченка, голови Фонду Держмайна. Також очікується виступ Давида Арахамії, голови фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді.
- 22 січня відбудеться закрита зустріч інвестиційної ради під проводом президента Зеленського.
- 23-го січня, виступлять голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв і Олексій Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України.
- Ввечері запланований прийом для "тих, хто рухає реформи в Україні" за участю працівників уряду, нардепів та дипломатів. Останньою звернеться до світової спільноти Соломія Бобровська, депутатка та заступниця голови делегації України до Парламентської Асамблеї НАТО.
- Не вказані у програмі, але заявлені: Олег Сенцов, Віталій Кличко, Юрій Косюк.
Справа Нацбанку проти Коломойського
Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Нацбанку щодо відмови стягнення грошей з компанії "Гаджибей", пов'язаної з олігархом Ігорем Коломойським. Тепер НБУ буде зобов'язаний стягнути борги Коломойського, а саме 7,6 мільярда гривень, з рахунків вже державного "Приватбанку".
До слова: Коломойський хоче, аби його борг у 44 мільярди списали з "Приватбанку"
Компанія "Гаджібей" є заставодавцем за кредитом рефінансування, який НБУ видав "Приватбанку". Тоді власником банку був Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
У справі компанії "Гаджібей" Госпсуд Одеської області і Північно-західний апеляційний суд фактично обмежили НБУ у можливостях стягнення боргів по кредитах рефінансування, скасувавши можливість повертати борги шляхом стягнення заставного майна. Це суперечить закону "Про Національний банк України".
Націоналізація "Приватбанка": основне
- 18 грудня 2016 року Нацбанк заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним, та звернувся до Кабміну з пропозицією націоналізувати його. Для того, щоб врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки. Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу оскаржили це рішення.
- 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.
Втрати на Донбасі
На окупованому Донбасі 22 січня від кулі снайпера загинув молодий військовий з Волині Микола Сорочук. Герою було лише 22 роки.
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Хлопець був родом із села Лище, що поблизу Луцька. Волонтерка Ярина Чорногуз написала, що з життя пішов хлопець, якого вона любила.
За її словами, ще сьогодні вночі він писав, що "шкодує, що не зміг учора мене побачити й почути. А сьогодні зранку його вже нема".
Хай слово мир застрягне вам у горлі і "вже не та війна" так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає,
– додала дівчина.
Микола Сорочук та Ярина Чорногуз
Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список
- Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;
- Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;
- Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;
- Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;
- Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;
- Ігор Хімічук – 29-річний військовий загинув 16 січня від кулі снайпера, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;
- Валерій Закусило – 32-річний воїн загинув 18 січня від ворожої кулі, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;
- Олександр Слободанюк – 48-річний боєць загинув 19 січня від кулі снайпера, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців.
Бійка за участі Киви
Народний депутат Ілля Кива 22 січня влаштував бійку з ветераном АТО у ресторані у центрі Києва. Інцидент трапився у закладі "Moккo", розташованому на Хрещатику.
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У мережу потрапило відео, на якому є сама бійка. На кадрах видно, як Кива встає з-за столика і підходить до молодого чоловіка. Вони розмовляють, а потім Кива б'є його по голові, на що отримав удар у відповідь.
Кива уже пояснив причину бійки у фейсбуці. За словами нардепа, цей чоловік пів року тому почав погрожувати йому в мережі: в особистому листуванні та публічно. Кива вважає, що це системні дії проти нього, як опозиційного політика. Додав, що після інциденту поліція зняла у нього побої.
Чоловік, який напав на мене в ресторані "Мокко", поводив себе неадекватно і викрикував нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився, щоб попросити поводитися пристойно і він зробив удар,
– написав Кива.
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Бійка за участю Іллі Киви: дивіться відео