Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
В Таллинне состоялась встреча Владимира Зеленского с его коллегой Керсти Кальюлайд. ГБР подготовило подозрение Федине за ее угрозы Зеленскому. Детективы НАБУ задержали десять человек по делу о нарушении таможенного законодательства. Украинский режиссер Олег Сенцов в Европарламенте получил премию Сахарова. Такими были главные новости вторника, 26 ноября.
Важнейшие новости за вторник, 26 ноября, в Украине и мире:
Зеленский в Эстонии
В Таллинне состоялась встреча Владимира Зеленского с его коллегой Керсти Кальюлайд.
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Политические лидеры говорили о таком:
- Эстония подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины;
- активизация двустороннего сотрудничества относительно членства Эстонии в Совете Безопасности ООН на 2020-2021 годы;
- углубление помощи по войне на Донбассе;
- сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора;
- Эстония подтвердила поддержку украинских амбиций в отношении НАТО и ЕС.
Кроме того, президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Владимиру Зеленскому электровелосипед и пол литра меда. В ответ получила украинскую вышиванку.
Подарок Владимиру Зеленскому/ Фото: "Слово и дело"
Владимир Зеленский еще провел встречу с:
- спикером Рийгикога (парламента) страны Хенном Пиллуаасом;
- премьер-министром страны Ратасом.
Также лидеры Украины и Эстонии приняли участие в работе Цифрового форума. Завтра, 27 ноября, глава Украины планирует посетить Литву.
Подозрение Федине
ГБР совместно с СБУ и Генпрокуратурой подготовили проект сообщения о подозрении народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине. Политика подозревают в угрозе убийством в отношении Президента Украины Владимира Зеленского.
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В прокуратуру также направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности.
Депутат уже отреагировала на эту информацию в фейсбуке. Отметила, что "сегодня можем говорить о режиме Зеленского".
Давление на силовые органы – законно. Насилие-законно. Участие в антимайданах – похвально. Преследования и пренебрежение к военным – законно. Зачистка дел Майдана – законно. Заказывать проституток в парламенте – похвально. Зарплаты в конвертах – похвально. Кнопкодавство – похвально. Защита государства и собственное мнение – преступление! Вам решать, в каком государстве жить,
– написала Федина.
Почему Федине подготовили подозрение
26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник сверхэмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск.
В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами. Женщин возмутило поведение главы государства. Правда, во время своих высказываний они применили ненормативную лексику.
Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы,
– обращались к президенту Федина и Зверобой.
После этого делом относительно высказываний Федины заинтересовалась Генпрокуратура.
Видео скандальных заявлений Федины и Зверобой в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)
Задержание таможенников
Детективы НАБУ задержали десять человек по делу о нарушении таможенного законодательства. Среди них заместитель главы Киевской таможни Сергей Тупальский и еще 6 фигурантов по делу Альперина.
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По словам Тупальского, он не знает, что следователи надеются у него найти. Все доказательства, "если бы они были, уже можно было уничтожить". Тупальский сообщил, что обыски проводятся и у других работников Киевской городской таможни.
Что касается самого Альперина, то его детективам задержать не удалось. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.
Тем временем, Владимир Зеленский 26 ноября обратился к украинцам с призывом помочь поймать Вадима Альперина. Президент пообещал ценные подарки тем, кто поможет НАБУ в поимке этого беглеца от правосудия.
Вадим Альперин/ Фото с фейсбук-страницы Зеленского
Кто такой Вадим Альперин
Вадим Альперин – "король" одесской контрабанды", как пишут местные СМИ. Альперину приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние его оценивали в миллиард долларов.
► Впервые об Альперине заговорили публично в 2008 году. Тогда сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина", которое, как оказалось, перевозило оружие. А владельцем судна был именно Альперин.
► Громкий скандал разгорелся в 2017 году: Альперина обвинили в попытке дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ (то ли за то, чтобы сняли арест со счетов некоторых предприятий, то ли за то, чтобы "потеряли" дела).
► В ноябре 2017 года, суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 миллион гривен. Однако апелляционный суд уменьшил сумму до 141 тысячи гривен, и Альперин вышел на волю.
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Сенцов получил премию Сахарова
Украинский режиссер и до недавнего времени российский пленник Олег Сенцов в Европарламенте получил премию Сахарова. Ее Сенцову присудили еще в 2018 году, но получил он ее уже в 2019 году. Это первый случай в истории, когда эту награду получил украинец.
Что такое премия Сахарова? Это премия за свободу мысли, которая является ежегодной наградой Европейского парламента. Основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в том числе и в защите прав человека и основных свобод.
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Олег Сенцов выступил с речью во французском Страсбурге. Он призвал не верить России, не искать примирения и не верить Путину.
Россия обязательно обманет. Они не хотят мира на Донбассе. Они хотят видеть Украину на коленях. Мы этого не допустим. Мы боролись и будем бороться до конца,
– заверил Сенцов.
Вручение Премии Сахарова 2019 Олегу Сенцову: смотрите полное видео
Изменения от НБУ
Национальный банк Украины вводит в обращение монету номиналом 5 гривен. На ней, как и на банкноте, будет изображен Богдан Хмельницкий.
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Новыми монетами можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 и 10 гривен не будут.
Монета номиналом 5 гривен / Иллюстрация НБУ
Кроме того, НБУ 25 декабря вводит в обращение новую банкноту номиналом в 50 гривен, а 25 февраля – номиналом в 200 гривен.
Основные изображения нынешних банкнот 50 и 200 гривен (Михаил Грушевский и Леся Украинка) сохранятся. Новые банкноты тоже будут иметь аналогичные размеры и похожую цветовую гамму.
Обновленный дизайн купюры номиналом в 50 гривен / bank.gov.ua
Обновленный дизайн купюры номиналом в 200 гривен / bank.gov.ua