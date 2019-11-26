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      Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине

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      Главные новости 26 ноября / Коллаж 24 канала

      В Таллинне состоялась встреча Владимира Зеленского с его коллегой Керсти Кальюлайд. ГБР подготовило подозрение Федине за ее угрозы Зеленскому. Детективы НАБУ задержали десять человек по делу о нарушении таможенного законодательства. Украинский режиссер Олег Сенцов в Европарламенте получил премию Сахарова. Такими были главные новости вторника, 26 ноября.

      Важнейшие новости за вторник, 26 ноября, в Украине и мире:

      Зеленский в Эстонии

      В Таллинне состоялась встреча Владимира Зеленского с его коллегой Керсти Кальюлайд.

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      Политические лидеры говорили о таком:

      • Эстония подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины;
      • активизация двустороннего сотрудничества относительно членства Эстонии в Совете Безопасности ООН на 2020-2021 годы;
      • углубление помощи по войне на Донбассе;
      • сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора;
      • Эстония подтвердила поддержку украинских амбиций в отношении НАТО и ЕС.

      Кроме того, президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Владимиру Зеленскому электровелосипед и пол литра меда. В ответ получила украинскую вышиванку.

      велосипед зеленський естонія подарунок
      Подарок Владимиру Зеленскому/ Фото: "Слово и дело"

      Владимир Зеленский еще провел встречу с:

      • спикером Рийгикога (парламента) страны Хенном Пиллуаасом;
      • премьер-министром страны Ратасом.

      Также лидеры Украины и Эстонии приняли участие в работе Цифрового форума. Завтра, 27 ноября, глава Украины планирует посетить Литву.

      Подозрение Федине

      ГБР совместно с СБУ и Генпрокуратурой подготовили проект сообщения о подозрении народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине. Политика подозревают в угрозе убийством в отношении Президента Украины Владимира Зеленского.

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      В прокуратуру также направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности.

      Депутат уже отреагировала на эту информацию в фейсбуке. Отметила, что "сегодня можем говорить о режиме Зеленского".

      Давление на силовые органы – законно. Насилие-законно. Участие в антимайданах – похвально. Преследования и пренебрежение к военным – законно. Зачистка дел Майдана – законно. Заказывать проституток в парламенте – похвально. Зарплаты в конвертах – похвально. Кнопкодавство – похвально. Защита государства и собственное мнение – преступление! Вам решать, в каком государстве жить,
      – написала Федина.

      Почему Федине подготовили подозрение

      26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник сверхэмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск.

      В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами. Женщин возмутило поведение главы государства. Правда, во время своих высказываний они применили ненормативную лексику.

      Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы,
      – обращались к президенту Федина и Зверобой.

      После этого делом относительно высказываний Федины заинтересовалась Генпрокуратура.

      Видео скандальных заявлений Федины и Зверобой в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)

       

      Задержание таможенников

      Детективы НАБУ задержали десять человек по делу о нарушении таможенного законодательства. Среди них заместитель главы Киевской таможни Сергей Тупальский и еще 6 фигурантов по делу Альперина.

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      По словам Тупальского, он не знает, что следователи надеются у него найти. Все доказательства, "если бы они были, уже можно было уничтожить". Тупальский сообщил, что обыски проводятся и у других работников Киевской городской таможни.

      Что касается самого Альперина, то его детективам задержать не удалось. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.

      Тем временем, Владимир Зеленский 26 ноября обратился к украинцам с призывом помочь поймать Вадима Альперина. Президент пообещал ценные подарки тем, кто поможет НАБУ в поимке этого беглеца от правосудия.

      вадим альперін
      Вадим Альперин/ Фото с фейсбук-страницы Зеленского

      Кто такой Вадим Альперин

      Вадим Альперин – "король" одесской контрабанды", как пишут местные СМИ. Альперину приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние его оценивали в миллиард долларов.

      ► Впервые об Альперине заговорили публично в 2008 году. Тогда сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина", которое, как оказалось, перевозило оружие. А владельцем судна был именно Альперин.

      ► Громкий скандал разгорелся в 2017 году: Альперина обвинили в попытке дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ (то ли за то, чтобы сняли арест со счетов некоторых предприятий, то ли за то, чтобы "потеряли" дела).

      ► В ноябре 2017 года, суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 миллион гривен. Однако апелляционный суд уменьшил сумму до 141 тысячи гривен, и Альперин вышел на волю.

      Тем временем: Мошенники продавали депутатский мандат за 1,5 миллиона евро, их задержали: фото

      Сенцов получил премию Сахарова

      Украинский режиссер и до недавнего времени российский пленник Олег Сенцов в Европарламенте получил премию Сахарова. Ее Сенцову присудили еще в 2018 году, но получил он ее уже в 2019 году. Это первый случай в истории, когда эту награду получил украинец.

      Что такое премия Сахарова? Это премия за свободу мысли, которая является ежегодной наградой Европейского парламента. Основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в том числе и в защите прав человека и основных свобод.

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      Олег Сенцов выступил с речью во французском Страсбурге. Он призвал не верить России, не искать примирения и не верить Путину.

      Россия обязательно обманет. Они не хотят мира на Донбассе. Они хотят видеть Украину на коленях. Мы этого не допустим. Мы боролись и будем бороться до конца,
      – заверил Сенцов.

      Вручение Премии Сахарова 2019 Олегу Сенцову: смотрите полное видео

       

      Изменения от НБУ

      Национальный банк Украины вводит в обращение монету номиналом 5 гривен. На ней, как и на банкноте, будет изображен Богдан Хмельницкий.

      Кстати: Гривна установила рекорд по укреплению

      Новыми монетами можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 и 10 гривен не будут.


      Монета номиналом 5 гривен / Иллюстрация НБУ

      Кроме того, НБУ 25 декабря вводит в обращение новую банкноту номиналом в 50 гривен, а 25 февраля – номиналом в 200 гривен.

      Основные изображения нынешних банкнот 50 и 200 гривен (Михаил Грушевский и Леся Украинка) сохранятся. Новые банкноты тоже будут иметь аналогичные размеры и похожую цветовую гамму.


      Обновленный дизайн купюры номиналом в 50 гривен / bank.gov.ua


      Обновленный дизайн купюры номиналом в 200 гривен / bank.gov.ua

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Деньги НБУ Олег Сенцов СБУ Государственная таможенная служба София Федина Государственное бюро расследований Эстония Владимир Зеленский Новости политики
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