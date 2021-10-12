Якою буде ця реакція – згода з пропозицією і відповідно заборона росіянам до нас приїджати або відписка зі спробою пояснити, чому це неможливо – не знаю. Однак дуже сподіваюсь, що Володимир Зеленський позбувся вже рожевих окулярів щодо того, що музика поза політикою.

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Чому російські артисти їдуть в Україну

Це не так, адже російські співаки, як не крути, є провідниками "русского міра". Того, який би я точно не спостерігати в Україні, адже взагалі нічого хорошого не бачу в тій от культурі, наріжними каменем якого є "водка, матрьошка і балалайка".

Це навіть якщо не брати до уваги, що носії цієї культури українців ненавидять настільки, що готові нас фізично винищувати. У далекому минулому так було й просто зараз.

Знаєте, не обманюйте себе тим, що російські виконавці до нас їдуть, щоб грошей заробити – це не так. На гастролях по "залатому кальцу" вони б заробили не менше, аніж у Києві, Харкові чи Одесі.

Вони реально їдуть, щоб підживити в Україні прихильників "русского міра" й не дати українцям про себе забувати. Артисти безплатно готові в нашу державу для цього їхати, адже головним спонсором їхніх таких поїздок є, як не крути, Кремль та Володимир Путін.

От за їхнім завданням вони сюди до нас на гастролі й пруться.



Путін – головний спонсор гастролів російських артистів в Україну / Фото Getty Images

Тому якщо в нашого чинного президента є розуміння справжніх мотивів активності російських виконавців в Україні, то цю от петицію про заборону гастролей він мав би обома руками підтримати.

Принаймні, це був би логічний крок в його дорослішанні на посаді керманича України, адже кожен у кріслі президента в якийсь момент отримує розуміння, що Росія – лютий ворог Україні. Саме Росія Україні, а не навпаки.

Тож я не здивуюся, якщо Зеленський зараз накаже Раді нацбезпеки й оборони вивчити це питання і поетапно, принаймні до деяких особливо зашкварних росіян, застосувати ті от санкції.

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А може й до усіх, але з можливістю ту заборону скасувати, якщо цей от конкретний росіянин визнає, що Крим – то Україна, а війна на Донбасі – це змушений з нашого боку. Зокрема, захист від агресії Путіна.

Якщо той російський виконавець таке вголос заявить – йому хай щастить. Якщо ні – "нефіг шастать".

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