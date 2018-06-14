Голодный мэр и разъяренные люди: как на Львовщине бунтуют против незаконной застройки

Уже больше месяца в Золочеве, что на Львовщине, борются с незаконной застройкой в центре города. В знак протеста 32 дня назад городской голова объявил голодовку, а люди ежедневно собираются с молотками в руках, чтобы уничтожить незаконную стену. 14 июня к акции протеста присоединились и главы других городов Львовщины. Все вместе они взяли в руки молотки и ударили по стене.

Центральная площадь Золочева – Вичева. Именно здесь со скоростью света растет незаконный самострой, который и стал камнем преткновения местной власти и бизнеса.

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Сначала решить вопрос и остановить строительство пытались разговорами и через суд, но процесс так и не прекратился. Поэтому в знак протеста 32 дня назад мэр Золочева Игорь Гриньков объявил голодовку. А 12 июня к нему приехали руководители Львова, Винников, Дрогобыча и еще нескольких районных центров, чтобы поддержать и присоединиться к протесту.

"Сегодня все государственные институты должны понимать, что игнорировать позицию общины нельзя. Поэтому Винники сегодня с Золочевым. Эта площадь должна принадлежать общине и городу Золочеву", – сказал глава города Винники Владимир Квурт.

На акцию появился и местный предприниматель Игорь Барткив. Незаконный самострой – именно его рук дело. Как только Барткив вышел на площадь, сразу же поднялся шум. Однако конкретных ответов на вопросы не прозвучало.

Люди, которые нарушают закон, имеют прикрытие в органах государственной власти, потому что без такого прикрытия построить такую халабуду вопреки действующему законодательству невозможно,

– считает городской председатель Львова Андрей Садовый.

Тем временем мэр Золочева, который голодает уже больше месяца, не планирует сдаваться и продолжает свою акцию протеста, несмотря на уговоры коллег и местных жителей. Первые результаты такого протеста уже есть – государственная архитектурная инспекция отменила разрешение на строительство.

Видите, я еще не падаю, с вами нормально и сознательно разговариваю, могу еще терпеть. И очень хотел бы, чтобы это поскорее закончилось и чтобы этот самострой упал. Тогда у меня будут все основания считать, что я свою миссию выполнил полностью,

– заявил городской председатель Золочева Игорь Гриньков.

Ежедневно активисты будут собираться на Вичевой и стучать в стены самостроя молотками, пока полностью его не разрушат.