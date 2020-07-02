В свежем выпуске "Голоса Америки" на 24 канале – послы стран "Большой семерки", западные дипломаты, эксперты и бизнес-сообщество предостерегают украинскую власть от давления на НБУ после заявления об отставке Смолия. Некоторые компании уже заявили, если не будет ясности, то они уже останавливают инвестиции в Украину, потому что здесь возникает вопрос доверия.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Американские законодатели предлагают больше санкций против России. В США фиксируют новые рекорды распространения COVID-19. 1 июля в стране зарегистрировали более 50 тысяч новых случаев инфицирования.