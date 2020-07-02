Голос Америки: Почему мировые эксперты резко реагируют на отставку Смолия
В свежем выпуске "Голоса Америки" на 24 канале – послы стран "Большой семерки", западные дипломаты, эксперты и бизнес-сообщество предостерегают украинскую власть от давления на НБУ после заявления об отставке Смолия. Некоторые компании уже заявили, если не будет ясности, то они уже останавливают инвестиции в Украину, потому что здесь возникает вопрос доверия.
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