Голос Америки: Насколько вырастут цены на китайские товары в США из-за таможенные войны

В свежем выпуске "Голоса Америки" – торговые переговоры между США и Китаем закончились без соглашения. Дональд Трамп таки повысил таможенные тарифы до 25% на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что таможенные войны между странами угрожают вернуть Америку в кризис.

Также в выпуске: Стоит ли Зеленскому распускать Верховную Раду: мнения американских экспертов.

Источник: 24 канал