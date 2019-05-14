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      Голос Америки: Насколько вырастут цены на китайские товары в США из-за таможенные войны

      Голос Америки 22 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – торговые переговоры между США и Китаем закончились без соглашения. Дональд Трамп таки повысил таможенные тарифы до 25% на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что таможенные войны между странами угрожают вернуть Америку в кризис.

      Также в выпуске:

      Стоит ли Зеленскому распускать Верховную Раду: мнения американских экспертов.

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      Теги: Торговля Китай Пошлина Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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