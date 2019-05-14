Голос Америки: Насколько вырастут цены на китайские товары в США из-за таможенные войны
В свежем выпуске "Голоса Америки" – торговые переговоры между США и Китаем закончились без соглашения. Дональд Трамп таки повысил таможенные тарифы до 25% на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что таможенные войны между странами угрожают вернуть Америку в кризис.
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Источник: 24 канал
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