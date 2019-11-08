00:23
9 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России презентовали новую вундервафлю. Страсти Бердымухамедова
      Вєсті Кремля
      21:43, 8 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Голос Америки
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Голос Америки: Помпео обратился с важной просьбой к Германии относительно ее отношений с Россией

      Голос Америки 75 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – свободный мир должен продолжать защищаться от угроз, поступающих от таких стран как Россия, которая нападает на своих соседей. А Германия должна избежать энергетической зависимости от РФ. Об этом в столице Германии заявил госсекретарь США Майк Помпео.

      Также в выпуске:

      Ключевой свидетель в расследовании импичмента Трампа, руководитель аппарата Белого дома Мик Малвени не пришел на показания.

      Что известно о приютах для кошек в США.

      blog_ava
      Разведение войск: готова ли Россия освободить Донбасс
      8 ноября
      707
      Теги: Новости России Новости политики Майк Помпео Новости США Голос Америки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 8 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Три года плена "украинских диверсантов": кто они и почему их коллеги обратились к Зеленскому
      8 ноября , 21:10 Три года плена "украинских диверсантов": кто они и почему их коллеги обратились к Зеленскому
      Катерина Петренко 121
      Верховна Рада злила 440 млн на каналізацію
      8 ноября , 21:00 Верховна Рада злила 440 млн на каналізацію
      Ілля Кротенко 620
      Страхование жизни в Украине: как оформить страховку без копейки в кармане
      31 октября , 10:32 Страхование жизни в Украине: как оформить страховку без копейки в кармане
      92
      Разведение войск: готова ли Россия освободить Донбасс
      8 ноября , 20:01 Разведение войск: готова ли Россия освободить Донбасс
      Євгенія Мазур 707
      Майкл Блумберг планирует идти в президенты США: что о нем известно
      8 ноября , 19:45 Майкл Блумберг планирует идти в президенты США: что о нем известно
      Ірина Кошанська 93
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук