Голос Америки: Помпео обратился с важной просьбой к Германии относительно ее отношений с Россией
В свежем выпуске "Голоса Америки" – свободный мир должен продолжать защищаться от угроз, поступающих от таких стран как Россия, которая нападает на своих соседей. А Германия должна избежать энергетической зависимости от РФ. Об этом в столице Германии заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Также в выпуске:
Ключевой свидетель в расследовании импичмента Трампа, руководитель аппарата Белого дома Мик Малвени не пришел на показания.
Что известно о приютах для кошек в США.
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