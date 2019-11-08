Голос Америки: Помпео обратился с важной просьбой к Германии относительно ее отношений с Россией

В свежем выпуске "Голоса Америки" – свободный мир должен продолжать защищаться от угроз, поступающих от таких стран как Россия, которая нападает на своих соседей. А Германия должна избежать энергетической зависимости от РФ. Об этом в столице Германии заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Также в выпуске: Ключевой свидетель в расследовании импичмента Трампа, руководитель аппарата Белого дома Мик Малвени не пришел на показания. Что известно о приютах для кошек в США.