Голос Америки: В США резко вырастут цены на бытовую технику и одежду – известна причина

В свежем выпуске "Голоса Америки" – от 9 мая администрация президента Дональда Трампа повышает таможенные тарифы с 10 до 25% на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов. Для американских потребителей это станет значительным подорожанием ряда товаров, в частности, бытовой техники, обуви и текстиля.

Также в выпуске: Кто в США финансирует программу для ветеранов, что позволяет им посетить памятники погибшим солдатам. Метель на севере США побила 117-летний рекорд.

Источник: 24 канал