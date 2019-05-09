Голос Америки: В США резко вырастут цены на бытовую технику и одежду – известна причина
В свежем выпуске "Голоса Америки" – от 9 мая администрация президента Дональда Трампа повышает таможенные тарифы с 10 до 25% на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов. Для американских потребителей это станет значительным подорожанием ряда товаров, в частности, бытовой техники, обуви и текстиля.
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Источник: 24 канал
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