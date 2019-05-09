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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Голос Америки: В США резко вырастут цены на бытовую технику и одежду – известна причина

      Голос Америки 35 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – от 9 мая администрация президента Дональда Трампа повышает таможенные тарифы с 10 до 25% на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов. Для американских потребителей это станет значительным подорожанием ряда товаров, в частности, бытовой техники, обуви и текстиля.

      Также в выпуске:

      Кто в США финансирует программу для ветеранов, что позволяет им посетить памятники погибшим солдатам.

      Метель на севере США побила 117-летний рекорд.

      blog_ava
      Вести.UA: Зеленский обиделся не на шутку. Грандиозные возвращения Надежды Савченко
      9 мая
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      Теги: Пошлина Китай Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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