Однако сделать это удалось лишь спасателям. Инцидент произошел на Привокзальной площади Одессы.

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Вероятно, это была бездомная

Почему одесситка туда залезла – не сообщили. Однако предполагают, что она хотела оттуда что-то достать.

Потерпевшая выглядела бездомной. Возде нее стояли 2 пакета. На видео женщина крутилась и пыталась выбраться. Однако все было безрезультатно.

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Тоже недалеко от вокзала

2 сентября сообщили, что на Куликовом поле в Одессе поселились ромы. Они поставили на площади шатер из палок и пленки и разложили там матрасы.

Вокруг этого поселения разбросано много кусков картона. Когда людей спросили, почему они там поселились, сказали, что беженцы. Они якобы приехали из Краматорска.