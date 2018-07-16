03:20
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла
Вєсті Кремля
21:25, 16 июля
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, 16 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Гонтарева поразила сменой внешности на красной дорожке в Одессе

110 Читати новину українською
Валерия Гонтарева на красной дорожке ОМКФ
Валерия Гонтарева на красной дорожке ОМКФ / Кадр из видео

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, которая уже длительное время не появлялась на публике, поразила гостей Одесского международного кинофестиваля.

По красной дорожке перед Одесской оперой прошлось немало как украинских, так и зарубежных знаменитостей.

Смотрите также: В сети появилось видео реакции на увольнение Гонтаревой

Заметили там и бывшую главу НБУ Валерию Гонтареву.

Она была в платье до колен, которое подчеркивало, что экс-глава НБУ заметно похудела. Образ Гонтаревой дополняла аккуратная прическа, вечерний макияж, украшения и белая сумочка под черную обувь.

Рядом с бывшей руководительницей Нацбанка заметили двух девушек, одна из которых ее невестка Валерия Томашевская.

Гонтарева Одеса

Валерия Гонтарева (посередине) на ОМКФ//Фото: Думская

15 марта Верховная Рада уволила Валерию Гонтереву с должности председателя НБУ – почти через год после того, как она написала заявление об отставке.

Теги: Новости Украины Отдых VIP Валерия Гонтарева Новости Одессы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 16 июля: встреча Трампа и Путина и заявления экс-охранника Януковича
16 июля, 22:56 Главные новости 16 июля: встреча Трампа и Путина и заявления экс-охранника Януковича
456
Встреча Трампа с Путиным: мы не сразу узнаем о реальных результатах этих переговоров
16 июля, 22:00 Встреча Трампа с Путиным: мы не сразу узнаем о реальных результатах этих переговоров
Блог Медіа 677
Подстава России, все для Путина и смертельные торжества – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
16 июля, 21:31 Подстава России, все для Путина и смертельные торжества – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
391
Достанут из-под земли, или Как Paypal "выбивает" деньги из покойников
16 июля, 21:00 Достанут из-под земли, или Как Paypal "выбивает" деньги из покойников
Борис Немировський 234
Проезд в Киеве – один из самых дорогих в Европе: инфографика
16 июля, 20:01 Проезд в Киеве – один из самых дорогих в Европе: инфографика
493
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
"Били электротоком": освобожденный из плена украинец рассказал о пережитых пытках
 28 января , 18:26
Москва специально обостряет отношения с Западом, – эксперт о дипломатическом демарше
 28 марта , 23:55
Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
 20 июня , 19:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук