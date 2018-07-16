Гонтарева поразила сменой внешности на красной дорожке в Одессе

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, которая уже длительное время не появлялась на публике, поразила гостей Одесского международного кинофестиваля.

По красной дорожке перед Одесской оперой прошлось немало как украинских, так и зарубежных знаменитостей.

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Заметили там и бывшую главу НБУ Валерию Гонтареву.

Она была в платье до колен, которое подчеркивало, что экс-глава НБУ заметно похудела. Образ Гонтаревой дополняла аккуратная прическа, вечерний макияж, украшения и белая сумочка под черную обувь.

Рядом с бывшей руководительницей Нацбанка заметили двух девушек, одна из которых ее невестка Валерия Томашевская.

Валерия Гонтарева (посередине) на ОМКФ//Фото: Думская

15 марта Верховная Рада уволила Валерию Гонтереву с должности председателя НБУ – почти через год после того, как она написала заявление об отставке.