Google Assistant получил важное обновление

Корпорация Google обновила приложение Assistant. Стоит отметить, что благодаря новому обновлению общение пользователя с цифровым помощником должно стать более естественным.

Об этом сообщает Tehnot.

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Многие пользователи жаловались на то, что им приходилось использовать фразу "Hey Google" перед каждым запросом Google Assistant. Теперь такая необходимость отпала, и для того, чтобы активировать ассистента нужно только начать разговор, а дальше можно задавать вопросы



Теперь для активации Google Assistant не нужно использовать фразу "Hey Google"

Также Google сообщила, что новая функция начинает работать уже сегодня, 22 июня, ее можно активировать в настройках программы в разделе "Продолжение разговора" (Continued Conversation).

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