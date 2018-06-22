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Google Assistant получил важное обновление

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Google Assistant получил важное обновление
Google Assistant получил важное обновление / Фото из открытых источников

Корпорация Google обновила приложение Assistant. Стоит отметить, что благодаря новому обновлению общение пользователя с цифровым помощником должно стать более естественным.

Об этом сообщает Tehnot.

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Многие пользователи жаловались на то, что им приходилось использовать фразу "Hey Google" перед каждым запросом Google Assistant. Теперь такая необходимость отпала, и для того, чтобы активировать ассистента нужно только начать разговор, а дальше можно задавать вопросы

Google Assistant
Теперь для активации Google Assistant не нужно использовать фразу "Hey Google"

Также Google сообщила, что новая функция начинает работать уже сегодня, 22 июня, ее можно активировать в настройках программы в разделе "Продолжение разговора" (Continued Conversation).

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Теги: Техно Интернет Google
Источник: 24 Канал
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