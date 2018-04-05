Google Chrome следит за вами: специалисты обнародовали интересную информацию
Специалист по кибербезопасности обнаружили, что браузер Google Chrome сканирует все файлы и документы на компьютерах пользователей. Эту информацию подтвердили и другие пользователи.
Об этом сообщает itech.
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Специалист по кибербезопасности Келли Шортридж обнаружила, что браузер Chrome сканирует все файлы и документы на компьютерах пользователей. Например, менеджер файлов Canarytoken запускает Chrome без ее ведома.
Мне было интересно, почему моя Canarytoken (файловая папка) инициировала и обнаружила, что виновником был chrome.exe. Оказывается, Google Chrome спокойно начал выполнять сканирование AV на устройствах Windows еще прошлой осенью,
– написала Шортрідж в своем Twitter-аккаунте.
Пользователи почти мгновенно отреагировали на это сообщение и подтвердили эту информацию. Факт отслеживания файлов засвидетельствовали также другие эксперты.
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Представитель Google Джастин Шу не оставил вопрос без внимания. Он сообщил, что специальная утилита Chrome Cleanup Tool сканирует файлы на компьютере в поиске вредоносного ПО, способного влиять на работу Chrome и нарушать безопасность пользователей.
Браузер периодически сканирует устройство на наличие потенциально вредоносных программ. Если вы позволили Chrome автоматически отправлять в Google информацию о возможных угрозах безопасности, то передаваться будут как метаданные подозрительного ПО, так и связанные с ним системные настройки,
– говорится в правилах Google.
Шу также отметил, что Chrome Cleanup Tool не может влиять на данные пользователей, ведь у него нет администраторских прав.